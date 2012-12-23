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Страшно интересно

Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки

Davit Yukhanyan - интересный художник из Армении. Свои рисунки он создаёт при помощи обычного карандаша. Если посмотреть на эти рисунки с большого расстояния, то можно подумать, что они вполне обычные, хоть и талантливо нарисованные. Однако, если приблизиться к любому из них, то увидишь, что рисунок не так прост. Весь рисунок состоит из мельчайших элементов, которые образуют целый мир различных образов, сюжетов и действий. Один такой детализированный рисунок можно рассматривать очень долго, находя в различных его областях всё новые и новые изображения. Это очень похоже на наш мир: издалека - всего лишь голубая планета, а если присмотреться, то увидишь, что она кипит жизнью и наполнена миллионами судеб.

Искусство данного художника очень интересно, как за счёт превосходной техники, высокого реализма, так и за счёт свой интересной детализированности, о которой говорилось выше. Интересна сама техника создания того или иного изображения. Кажется, что художнику скучно создавать свои картины, используя обычную штриховку и обычные линии, которым учат в художественны школах. Процесс изображения можно назвать настоящим хаосом, который в итоге представляет нечто очень гармоничное.

Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки
Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки

Автор - blincov.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:13
Вчера, 19:13 by Сделано_в_СССРПросмотров: 55Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Davit Yukhanyan художник детализированные рисунки рисунки карандашом

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Комментарии

#1 написал: qqq666
Вчера, 19:31
+1
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человек рак ++ smile
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#2 написал: Летяга
Вчера, 20:02
0
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Публикаций: 538
Комментариев: 7 377
Очень интересно и остроумно. И просто отлично нарисовано!
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
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