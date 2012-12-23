Davit Yukhanyan - Детализированные рисунки

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 19:13

Сделано_в_СССР Просмотров: 55 Комментарии: 2 +5 Вчера, 19:13 by

Davit Yukhanyan - интересный художник из Армении. Свои рисунки он создаёт при помощи обычного карандаша. Если посмотреть на эти рисунки с большого расстояния, то можно подумать, что они вполне обычные, хоть и талантливо нарисованные. Однако, если приблизиться к любому из них, то увидишь, что рисунок не так прост. Весь рисунок состоит из мельчайших элементов, которые образуют целый мир различных образов, сюжетов и действий. Один такой детализированный рисунок можно рассматривать очень долго, находя в различных его областях всё новые и новые изображения. Это очень похоже на наш мир: издалека - всего лишь голубая планета, а если присмотреться, то увидишь, что она кипит жизнью и наполнена миллионами судеб.Искусство данного художника очень интересно, как за счёт превосходной техники, высокого реализма, так и за счёт свой интересной детализированности, о которой говорилось выше. Интересна сама техника создания того или иного изображения. Кажется, что художнику скучно создавать свои картины, используя обычную штриховку и обычные линии, которым учат в художественны школах. Процесс изображения можно назвать настоящим хаосом, который в итоге представляет нечто очень гармоничное.Автор - blincov.

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