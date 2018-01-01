Страшные рисунки Максима Верехина

Летяга Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:26 by

Российский современный художник Максим Верехин еще достаточно молод, и только начинает свой творческий путь, однако уже своими первыми оригинальными рисунками он привлек к себе большое внимание. Его арт картины называют террариумом немыслимых тварей, которых сложно представить не увидев, даже при наличии самой буйной фантазии.Максим Верехин сначала создает карандашный эскиз своего необычного рисунка, затем сканирует его, и лишь потом раскрашивает его с помощью различных графических редакторов.По словам художника, использование компьютерных технологий в современном искусстве упрощает работу создателям иллюстраций, да и зрители, по большей части привыкшие к компьютерам, смогут оценить арт рисунок по достоинству. Впрочем, Максим не скрывает, что его страшные рисунки предназначены в первую очередь для молодежи, напугать которую достаточно сложно.Несмотря на свой сравнительно небольшой опыт в создании арт графики, художник вместе со своими картинами уже несколько раз побывал на престижных выставках в России и за ее пределами.Автор: Максим Верехин (арты).

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