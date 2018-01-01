Сокровища Ордена нищих рыцарей

Летяга Просмотров: 13 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:22 by

Скользящие призраки тамплиеров — гордых и бесстрашных рыцарей Храма всплывают в водах истории. Некогда великие и мудрые, они навсегда оставили целый ворох загадок о том, как жили и почему ушли с видимых горизонтов вселенной. Никто теперь не знает, какими они были на самом деле – грешными или святыми. История скрывает факты, предлагая многочисленные версии из жизни некогда могущественного ордена, сокровища которого до сих пор не найдены.Девять рыцарей некогда поклялись верой и правдой служить Христу и отреклись от всех своих титулов. Именно им суждено было стать основателями самого таинственного ордена Средневековья. Совершая подвиги на территории Иерусалима, будущие тамплиеры попали в поле зрения иерусалимского короля Балдуина II.Король и его рыцари были поражены преданностью служения, которой обладали эти девятеро. Увидев, что у рыцарей ничего нет, в 1118 году Балдуин Второй распорядился разместить нищенствующих рыцарей близ Храма Господня, в резиденции бывшей мечети Аль-Акса, возведенной, согласно легендам, на территории Храма царя Соломона, а Патриарх Иерусалимский сделал тамплиеров Хранителями Святого Гроба Господня.Новое пристанище рыцарей определило их название – Орден бедных рыцарей Иисуса из Храма Соломона – Pauperurum Commilitonum Christi Templique Solamoniaci. В более сокращенной версии название звучит как Орден Храма, а его обитатели известны истории как храмовники или тамплиеры.«Не нам, Господи, не нам, но имени твоему дай славу…», – строка из Священного писания украшала черно-белый флаг Ордена. С самого начала тамплиеры действительно отличались строгим нравом и аскетичным отношением к собственным страстям и желаниям.Вступая в орден, рыцари отрекались даже от родственников, носили простую одежду, ели хлеб и воду, не имели права владеть ни золотом, ни серебром. Орден требовал смирения, и потому каждый тамплиер должен был отречься от мирской жизни и дать обет безбрачия. Белый плащ с алым мальтийским крестом прикрывал рубище монаха Ордена.Во имя бога рыцари Храма охраняли дороги, по которым ходили паломники и боролись с исламом, участвуя в крестовых походах. Римский папа, патриархи Константинополя и Иерусалима обязали всех монархов доверить тамплиерам контроль чистоты и содержания золота и серебра в монетах.Со временем Орден Храма разрастался и начинал становиться крайне влиятельным. Тамплиеры были неистовыми воинами, не знающими страха смерти. Безжалостно уничтожая врагов Христа, рыцари Ордена Храма снискали себе уважение не только в Иерусалиме, но и далеко за его пределами. С этого момента началась новая история Ордена. Рыцари начали участвовать в политических переделах. За крестовые походы им жаловали земли, поместья и золото из французской казны.Некогда бедный орден превратился в богатейшую тайную организацию, способную угрожать любому государству Европы. В казну ордена попадало и состояние вступавших в орден братьев, ведь тамплиерам ничего не было нужно из мирских благодатей. Есть свидетельства, что даже их основная деятельность – охрана путей со временем стала приносить им немалые средства. Неподкупные служители ордена не брали податей, они просто грабили проходящие мимо караваны.Кстати, именно они, хорошо знавшие цену сокровищ, но не проявлявшие к ним личного интереса, смогли организовать первую совершенную банковскую систему с банковскими чеками и векселями. Любой купец, ведший караван через пути, охраняемые тамплиерами, мог сдать деньги на хранение в одном командорстве и получить их в другом по заемному письму. Доходы тамплиеров непрерывно росли, а их прозвали «люди серебра». Впоследствии возникли версии, что тамплиеры смогли добраться до Америки и добывать серебро из рудников Перу и Мексики. Конечно, такие богатства не могли не вызвать зависти и злобы у конкурентов.А тем временем августейшие персоны Англии и Франции не скупились на милости. Людовик VII, к примеру, освободил тамплиеров от налогов и передал Ордену здание в Ла-Рошели. А Филипп II Август настолько доверял Ордену Храма, что поручил ему охрану всей казны Франции. Короли замаливали грехи золотом, жертвуя его благочестивым рыцарям. К середине XII века тамплиеры владели сотнями замков в Святой Земле и многими землями на территории Австрии, Англии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Португалии, Фландрии, Франции и Шотландии.Тамплиерам доверяли всё, что имело гриф секретности. Они владели самыми страшными тайнами королей, занимались доставкой корреспонденции по всей территории католического мира. В итоге, эти тайны обернулись против тамплиеров. Наступил момент, когда тамплиеры стали слишком сильны и богаты, их необходимо было уничтожить. Первым за это дело взялся король Франции Филипп Красивый. Согласно его указу по всей Франции было арестовано три десятка тамплиеров, в том числе и последний магистр Ордена – Жак де Моле.Мартовским утром 1314 года в Соборе Парижской Богоматери собрались судьи, их возглавлял безжалостный Гийом де Ногарэ и епископ Санский. Лучи солнца пронзали золотистые митры на епископских посохах и кардинальских одеяниях. Поистине безумная игра красок напыщенного судилища и четверо обвиняемых в предательстве Христа. Перед судом предстали руководители Ордена Храма – великий магистр Жак де Моле, генеральный визитатор Юг де Пайрандо, приор Нормандии Жоффруа де Шарне и командор Аквитании Жоффруа де Гонвилль. Четверо измученных семилетним заключением стариков в грязных лохмотьях.Приговор не заставил себя долго ждать, рыцарям Храма предъявили обвинения в поклонении Сатане, богохульстве, содомском грехе. Инквизиторы наперебой рассказывали фантастические истории, опираясь на так называемых свидетелей. Тамплиеров обвиняли в том, что они отрекались от Христа, плевали на распятие во время посвящения в братство, оскверняли храм колдовством и поклонялись голове демона Бафомета, а также другим говорящим головам давно умерших людей.Самым невероятным обвинением было свидетельство очевидцев, согласно которому в заседаниях Ордена Храма участвовал сам Сатана в виде черного кота, умеющего на человеческом языке излагать свои мысли. Далее шли жареные младенцы, прелюбодейства с мыслимой и немыслимой флорой и фауной средневековой Франции, братская «любовь». Причем в каждом из пунктов обвинения, находились свидетели, якобы случайно становившиеся очевидцами всех этих деяний.Нетрудно догадаться, что тамплиеров ждала казнь, и им уже ничто не могло помочь. Но тамплиеры, презиравшие смерть, не сдавались. Первым тишину нарушил громовой голос великого магистра Жака де Моле:Протестую! Протестую против несправедливого приговора и утверждаю, что все преступления, приписываемые нам, вымышлены от начала до конца! Я виновен лишь в одном: что не устоял против ваших посулов, угроз и пыток. Утверждаю перед лицом Господа Бога, который внемлет нам, что Орден, чьим Великим магистром я являюсь, ни в чем не повинен.Магистра поддержал приор Нормандии Жоффруа де Шарне: «Мы рыцари Христа! Устав наш святой, справедливый и христианский…». Возгласы тамплиеров только добавили гнева на лицах судей и ярости в сердце короля Филиппа Красивого. Семь лет он стремился уничтожить Орден Храма, безжалостно вырезая тамплиеров по всей Франции, и вот теперь наступил момент поставить в этом деле точку. Филиппа Красивого, который был должен Ордену немалые деньги, мало интересовали догматы тамплиеров и их вера, взгляд августейшего был устремлен на несметные сокровища. Короля манил призрачный блеск золота, но больше всего он боялся могущества Ордена. Филипп с радостью осквернял белый плащ воинствующих монахов, выворачивая его наизнанку.Суд объявил приговор: Жака де Моле и Жоффруа де Шарне ждала смерть через сожжение, казнь назначили на 18 марта. Они были заживо сожжены в Париже, на Еврейском острове – как раз напротив королевского дворца, между королевским садом и церковью августинских монахов – замком Тампль (Tour du Temple). Филипп Красивый наблюдал казнь из окон дворцовой галереи. Гуго де Перо и Жоффруа де Гонвиль уготовили не менее ужасную судьбу — они навсегда сгинули в застенках инквизиции. Судьба еще раз нарисовала своей рукой историческое знамение, сейчас над местом гибели великих тамплиеров стоит мост с горящими красными огнями. Ночью они отражают свой свет в Сене, напоминая о давно забытых историях Ордена Храма.Под покровом ночи сержанты Филиппа Красивого отвезли магистра и его верного товарища Жоффруа де Шарне на остров. Среди свидетелей казни находился поэт и историк Годфруа Парижский. Летописец засвидетельствовал спокойствие и достоинство, с которым умирали тамплиеры. Они шли на костер с вдохновенными лицами и верой в Христа. Перед казнью Жак де Моле добровольно разделся. Перед тем как его привязали к столбу, магистр попросил разрешение встать на колени и в последний раз произнести молитву. Помолившись, Жак де Моле обратился к палачам и попросил привязать его к столбу так, чтобы видеть Собор Парижской Богоматери. Его желание немедленно удовлетворили.Когда пламя охватило магистра, Жак де Моле протянул руку в сторону королевского дворца и воскликнул: «Папа Климент! Король! Гийом де Ногарэ! Не пройдет и года, как я призову вас на Суд Божий! Проклинаю вас! Проклятие на ваш род до тринадцатого колена!»Волею судьбы проклятье сбылось. Климент умер через месяц после казни магистра. Согласно преданию, в церковь, где лежало тело папы, подготовленное к погребению, ночью во время грозы попала молния. Начался пожар и останки папы почти полностью сгорели. Сразу после Климента V в страшных муках скончался палач Гийом де Ногарэ. Вслед за ним этот мир оставил король Филипп, отличавшийся превосходным здоровьем. Все виновники гибели Ордена Храма ушли в мир иной под тяжестью великих грехов. Но на этом история проклятья не закончилась. По прошествии нескольких лет скончались наследники Филиппа Красивого – три сына и один внук.Проклятие тамплиеров плавно перекинулось на всю Францию. После смерти великого магистра Франция вошла в эпоху кровавых войн, длившихся более ста лет. Как и обещал Жак де Моле, весь королевский род до тринадцатого колена полностью вымер. История проклятия закончилась в 1789 году. Судьба сыграла одну из самых превосходных шуток. Спустя пять столетий после казни магистра Жака де Моле случилась крайне интересная история, ставшая апогеем древнего проклятия.В 1793 году парижские революционеры приговорили к высшей мере короля Франции Людовика XVI. Король был арестован и заточен в том самом замке Тампль, где некогда правил бал могущественный клан тамплиеров. Утром Людовика XVI посадили в повозку. Наверное, он успел бросить последний взгляд на замок Тампль и о чем-то подумать. Дальше его ждала гильотина, плетеная корзина и сотни зевак, жаждущих крови. Рассказывают, что когда опустился нож гильотины и голова Людовика XVI упала в корзину, из толпы зевак вышел человек, взобрался на эшафот и окропив кровью короля правую руку воскликнул: «Жак де Моле, ты отомщен!».Тайны Ордена Храма до сих пор не дают покоя многим исследователям. С одной стороны, тамплиеры были искусными воинами-монахами, с другой – обладателями тайных знаний и реликвий. Прежде всего, это касается Священного Грааля и Туринской плащаницы. Масло в огонь этой истории подливают десятки признаний тамплиеров, полученных святой инквизицией.Под пытками тамплиеры рассказывали о некой голове демона Бафомета, благодаря которой тамплиеры получали тайные знания. Имя этого демона является искаженным обозначением арабского слова bufihimat, что в переводе означает «отец мудрости», то есть Бог. Существуют свидетельства, что под головой Бафомета, подразумевалось изображение головы Христа на Туринской плащанице или отрубленная голова Иоанна Крестителя.Гибель Ордена Храма окружена многими загадками и домыслами, которые вряд ли кто способен разрешить. Смерть Ордена так же загадочна, как и его появление. История о том, как девять бедных рыцарей удостоились внимания короля и стали хранителями Гроба Господня слишком сомнительна, чтобы в нее можно было безоговорочно поверить. Существует версия, согласно которой нищенствующие рыцари были шпионами более древнего и могущественного Ордена. И пришли они в Святую Землю вовсе не для того, чтобы бороться с исламом и защищать христиан – они искали тайные знания и реликвии.В конце жизни Ордена Храма тамплиеры обладали священным Граалем и Туринской плащаницей, а также несметными богатствами, из-за которых Орден и погиб. Когда Филипп вошел в замок Тампле, чтобы завладеть сокровищами, братья не препятствовали ему, потому как не могли поднять оружие против христианина, но казна замка была пуста, не было даже священных сосудов. Богатства тамплиеров никому не достались. Они растворились вместе с орденом в дымке истории, навсегда оставив надежду искателям кладов и приключений.Использованы материалы статьи Артема Привольнова

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