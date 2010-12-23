Тайна замка Жизор

Летяга Просмотров: 42 Комментарии: 5 +7 Сегодня, 18:05 by

Замок Жизор — один из самых мощных, красивых и загадочных сооружений средневековой Европы. Он стоит на окраине одноименного города в Нормандии (63 км от Парижа) и в средние века являлся центром области Вексен. Эту древнюю крепость часто называют замком тамплиеров. Действительно, некоторое время Жизорский замок находился в руках тамплиеров. Впрочем, история его начинается гораздо раньше — в IX веке.Река Эпт, на которой стоит замок, на протяжении нескольких столетий служила рубежом между французскими и английскими владениями в Нормандии. По обеим её сторонам было выстроено множество замков, наиболее важным из которых был Жизор. Он занимал стратегически важный пункт на вершине холма, господствующего над долиной Эпта. Через Жизор пролегали две дороги из Парижа в Руан: по реке и по суше.Столь выгодно расположенный пункт вплоть до XV столетия оставался яблоком раздора. В 945 году французский король Людовик IV был вынужден отдать Жизор англичанам. В 1066 году другой французский король, Филипп I, отбил его у Вильгельма Завоевателя, но, увы, ненадолго. В 1087 году преемник Вильгельма Завоевателя, английский король Вильгельм II Рыжий полностью перестроил Жизор: насыпал искусственный холм высотой 14 метров и возвел на его вершине деревянные укрепления. В 1090 году новым владельцем замка стал рыцарь Тибо де Пайен — племянник Гуго де Пайена, основателя ордена тамплиеров. Так в первый раз судьба Жизора пересеклась с судьбой знаменитого ордена.При Тибо де Пайене замок начал перестраиваться в камне. Холм был подсыпан и увеличен, на его вершине выросла внушительная восьмиугольная башня. Перестройкой руководил архитектор Роберт Беллем, которому помогал другой зодчий, Лефруа, много работавший по заказам тамплиеров. А в 1128 году, когда замок уже был готов, в нём побывал и сам основатель ордена тамплиеров — Гуго де Пайен. Рассказывают, что именно здесь, в Жизоре, знаменитый аббат Бернард Клервоский, сидя под сенью старинного вяза, собственноручно написал устав ордена тамплиеров.За свою долгую жизнь замок повидал множество исторических персонажей, пережил неоднократное количество осад и стал участником разнообразных исторических событий.В 1307 году начался разгром ордена тамплиеров. Французский король Филипп Красивый осуществил внезапную и хорошо подготовленную операцию против руководителей ордена. 29 ноября 1308 года в Жизор были привезены несколько тамплиеров высоких рангов. Они оставались здесь в заключении до 1314 года.Об этом напоминает сегодня название входной башни замка — башня Узников. Хотя она и была серьёзно повреждена в годы Второй мировой войны, на стенах помещений второго и третьего яруса до сих пор сохранились надписи, оставленные заточёнными здесь тамплиерами.В ходе Столетней войны замок неоднократно переходил из рук в руки. В 1419 году Жизор после трёхнедельной осады был захвачен войсками англичан, которые существенно перестроили замок. Реконструкция была главным образом направлена на то, чтобы средневековые укрепления могли устоять перед лицом нового грозного оружия — артиллерии. В 1449 году Карл VII вернул себе Нормандию вместе с Жизором, и с той поры замок уже не видел у своих стен чужих солдат. Впрочем, военное значение Жизора быстро сошло на нет: развитие артиллерии не оставило никаких шансов старинным твердыням. В 1599 году замок был исключён из списка французских крепостей.Последнее приключение выпало на долю замка в 1944 году. Привлечённый слухами о зарытых в замке сокровищах тамплиеров, сторож Роже Ломуа в одну из ночей отправился раскапывать старый колодец, засыпанный землёй. Прокопав вглубь около 3 метров, он обнаружил боковую галерею, ответвлявшуюся от ствола колодца и уходившую куда-то в глубь холма. Попытку пробраться в неё едва не закончилась трагедией — произошёл обвал и Ломуа со сломанной ногой с большим трудом выбрался наверх.Впрочем, это не остановило его, и, едва оправившись от травмы, Ломуа вместе со своим другом вновь отправился на поиски загадочного подземного хода. После нескольких дней непрерывных работ они на глубине 16 метров нашли пустую камеру размерами 4×4 метра, потом — ещё одну горизонтальную галерею, проложенную в толще холма. Ни одно из этих сооружений не было связано с какими-либо другими подземельями. История становилась всё более загадочной. Было ясно лишь то, что весь холм под замком Жизор пронизан какими-то подземными ходами и камерами. Но кто и с какой целью их построил?В марте 1946 года Ломуа возобновил раскопки. Идя от конца обнаруженной им боковой галереи, ему удалось углубиться под землю на 21 метр. Здесь путь ему преградила каменная стена. Пробив в ней отверстие, Ломуа оказался в обширном подземелье. При свете фонаря он увидел, что это была настоящая старинная капелла романской архитектуры, длиной около 30 метров, шириной 9 метров и высотой 4,5 метра. В дальнем конце зала располагался каменный алтарь с балдахином над ним. Вдоль стен стояли статуи Христа и двенадцати апостолов. Ломуа насчитал в часовне 19 каменных саркофагов длиной около 2 метров каждый и не менее 30 старинных сундуков, скорее даже комодов, стоящих на полу. Каждый из них имел длину около 2,5 метров, высоту 1,8 метра и ширину 1,6 метра. Вскрыть их Ломуа, по его словам, не сумел.Роже ЛомуаПоднявшись на поверхность, кладоискатель явился в мэрию и рассказал о своей необыкновенной находке, но ему не поверили. Никто из чиновников не решился спуститься под землю, чтобы удостовериться в правдивости рассказа смотрителя замка. Лишь два человека — родной брат Ломуа и один армейский офицер отправились по следам кладоискателя, но достичь капеллы они не сумели.Между тем городские власти обвинили Ломуа в том, что своими самодеятельными раскопками он мог повредить фундаменты замка и нанести тем самым ущерб историческому памятнику. Ломуа был уволен. Однако он не оставлял своей мечты добраться до таинственной капеллы и в 1952 году сумел убедить двух богатых людей вложить деньги в это предприятие. Однако власти Жизора в обмен на разрешение вести поиски пожелали получить 80% сокровищ, если таковые удастся найти. При таких условиях предприятие не принесло бы никакой прибыли, поэтому инвесторы отказались финансировать его.А что же клад тамплиеров? Действительно ли в недрах холма под Жизором скрывается таинственная капелла со скульптурами, саркофагами и загадочными сундуками? Ведь легенды утверждают, что именно здесь, под замком Жизор, с XIV века хранятся наиболее важные тайны и сокровища знаменитого ордена тамплиеров.Существование подземных галерей под замком Жизор подтвердилось, найти же таинственный зал с сокровищами не удалось пока никому. Если эта капелла и существует, то она вряд ли может быть связана с орденом тамплиеров. Ведь замок находился во временном управлении рыцарей-храмовников лишь три года: с 1158 по 1161 год, и им не было никакого смысла укрывать что-либо в крепости, которая им не принадлежала. Но средневековая история Жизора и без тамплиеров была довольно бурной, и кто знает, может быть, действительно, кто-нибудь из его владельцев пожелал скрыть некую тайну в глубоких подземельях замка.Автор неизвестен

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