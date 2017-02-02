Дача Эльзы. Пятигорский дом с привидениями

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:25

FataMorgana Просмотров: 26 Комментарии: 0 +4 Сегодня, 22:25 by

В Пятигорске есть свой “замок с привидениями”. Только история его связана не со Средневековьем, а с временами не столь отдаленными — первой половиной прошлого столетия. В 40-е годы бывшая хозяйка особняка по имени Эльза бесследно исчезла. А вместе с ней исчезли и сокровища, которыми она владела. Сегодня дом окружен множеством преданий…Рассказывают, что Эльза, немка по национальности (на русский манер ее звали Елизаветой Власьевной) держала в городе меблированные комнаты. В 1901 году она вышла замуж за соседа-кондитера, уроженца Баку Аршака Гукасова. Супруги начали вести совместный бизнес — открыли летний ресторан. Он процветал, и Гукасовы смогли вложить средства в постройку нового здания для пансиона.Проект составил архитектор Сергей Гущин. Дом на окраине Пятигорска, у парка “Эммануэль”, был выстроен в псевдороманском стиле и напоминал средневековую крепость: массивные цилиндрические башни, конусообразные крыши, стены из желтого кирпича… В особняке было 62 комнаты, около сотни окон, множество балконов и террас. Любопытно, что он был оснащен водопроводом, на каждом этаже находились общие ванные комнаты, а в подвале — душевые кабины.В 1905 году строительство завершилось. В трехэтажный особняк, названный в честь владелицы — “Эльза” — стали съезжаться состоятельные отдыхающие, и вскоре он завоевал славу лучшего “аристократического” пансиона в городе.Аршак Гукасов, который к тому времени сменил имя на Александр, благополучно вернулся с русско-японской войны и был избран депутатом местной думы. В 1909 году семья открыла кофейню в парке “Цветник”. Фамильное состояние приумножалось… Только вот дети у пары никак не появлялись. Из-за этого супруги в конце концов и расстались. Но Эльза продолжала управлять пансионом.После революции здание было национализировано и передано санаторию “Красная звезда”, который после Великой Отечественной войны получил имя Лермонтова. А что же стало с самой Эльзой? По одной из версий, “буржуйку” расстреляли большевики, замуровав ее в стене бывшего пансиона… По другой, более правдоподобной, женщина исчезла во время войны.Когда Пятигорск оказался в оккупации, Эльза якобы обратилась к своим знакомым с просьбой приютить ее. За помощь она пообещала этим людям драгоценности и другие ценные вещи, которые сумела припрятать. Но соседи отказали ей, так как не знали, чем обернется для них такой поступок впоследствии. Вскоре местные власти приказали Эльзе покинуть город. Есть предположение, что она уехала в Ставрополь или Нальчик. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.Научный сотрудник Пятигорского краеведческого музея Ольга Полякова рассказывает посетителям предание о сокровищах Эльзы. Перед смертью или перед отъездом из города та будто бы спрятала их в подвале своего бывшего дома-пансиона. Но добраться до них пока никому не удалось.Пока в здании размещалась здравница, о нем ходило немало мистических слухов. Так, одни люди ни с того ни с сего ощущали в этих стенах страх, другие — напротив, необъяснимую эйфорию. Кому-то слышались плач, смех, стоны и шаги, кто-то просто чувствовал чужое присутствие… В Сети можно встретить снимки и видеозаписи, на которых запечатлены полупрозрачные силуэты и расплывчатые пятна…Еще есть поверье о том, что одних “гостей” дома Эльза привечает, а других — нет. Тем, кто заслужил ее благосклонность, она помогает добиться успеха. Женщинам, страдающим из-за несчастной любви, помогает пережить это горе. А на тех, кто ей не по нраву, наводит “морок”, заставляя порой даже совершать самоубийства… Все это объясняется тем, что при жизни Эльза состояла в связи с дьявольскими силами, благодаря которым ей и сопутствовала удача…С тех пор как закрыли санаторий, здание по адресу Лермонтовская, 13 пришло в упадок и начало разрушаться. Здесь находили пристанище бомжи, алкоголики и неформалы. Представители оккультных сообществ проводили тут свои ритуалы.Особый интерес вызывает подвальное помещение. Посреди него стоит покрытый кафелем бетонный параллелепипед. Говорят, что под ним лежит прах самой хозяйки дома. Та, мол, никуда не уходила, а так и умерла в своем “замке”… Каждую ночь ровно в три часа на крюке под потолком появляется дохлая кошка. Это “жертва” ведьме Эльзе. А если смотреть в зеркало, то можно увидеть дух самой владелицы…На одном из балконов красуется граффити — полустертое стихотворение, написанное от лица Эльзы Гукасовой:В 2000-х годах “дом Эльзы” выкупила некая туристическая фирма. Не так давно вокруг здания выросла металлическая ограда, дабы помешать проникать сюда непрошеным гостям… Постройку внесли в реестр охраняемых памятников архитектуры. Сейчас идут переговоры с собственником по поводу реконструкции. Но как и для чего будет использоваться знаменитый особняк, пока остается под вопросом.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Дача дом с привидениями мистика легенда заброшка

Другие, подобные истории: