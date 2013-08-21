Сюрреалистичный мегалит Яньшаня

Летяга Просмотров: 20 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 17:34 by

В 1405 году император Чжу Ди из династии Мин, чтобы увековечить память о своём отце императоре Чжу Юаньчжина - основателя этой династии, пригласил тысячи мастеров со всей страны, для создания на склоне горы мавзолея Сяолин. Помимо мавзолея, результатом их деятельности стали три огромных мегалитических памятника, расположенные неподалёку. По официальной версии, весьма сомнительной, это место использовалось в качестве каменоломни и монументы, не что иное, как неиспользованные заготовки для строительства мавзолея.Монументы расположены в 15 км от древней столицы Китая (ныне Нанкин) известной с 472 до н. э. Один из мегалитов - Beizuo достигает 17 метров в высоту, его ширина колеблется от 12 до 29.5 метров, а вес составляет примерно 16250 тонн. Второй памятник имеет длину 51 м, высоту 14,2 метров, ширину 4,5 метров и весит около 8800 тонн. Третий монумент, расположенный рядом со вторым, имеет овальную форму, достигает 10 метров в высоту, 22х10.3 метров в ширину и весит примерно 6118 т. Если поставить один монумент на другой их высота достигнет 78 метров, что эквивалентно современной 28-этажной башне, общей массой около 31167 тонн.Объём проделанной работы просто поражает. Все мегалиты высечены из монолитной скальной породы и по методу строительства очень похожи на скальные храмы в Лалибелле. Только здесь всё пространство вокруг мегалитов расчищено, а вертикальные стены близлежащих скал обработаны. Если это каменоломня, зачем вынимать всё породу и обрабатывать отвесные скалы, прикладывая колоссальные усилия?На многих мегалитах высечены изображения голов, лап и хвостов драконов. Все три мегалита имеют у основания вырубленные ниши прямоугольной формы, которые у двух монументов сквозные. На поверхности овального мегалита имеется 14 высеченных каменных выступов, напоминающих выступы - "соски" на многих других древнейших сооружениях.Тысячелетняя надёжность и всесезонная видимость с большой высоты делают подобные мегалитические объекты прекрасными навигационными ориентирами, и Яншаньская каменная плита, в этом смысле, не является исключением.Второй мегалит комплекса сверху имеет вытянутую прямоугольную форму с примерным соотношением сторон 1:10. Он хорошо виден из космоса и высечен по азимуту 40.3 градуса. Этот азимут в этой конкретной точке задаёт направление на Теотиуакан, на который соответственно весь мегалит и сориентирован.Линия "Яншаньская плита – Теотиуакан" имеет ещё ряд интересных особенностей. Она проходит через несколько точек - пересечений широт и меридианов известных монументальных сооружений древности. Расстояние от Яншаньской плиты до Теотиуакана составляет 13008 км и делит половину Большого круга, проходящего через эти объекты, в пропорции 7:13.Кроме того, линия Яншаньская плита – Теотиуакан проходит точно через Ангкор, который расположен в золотом сечении между антиподом Теотиуакана и Яншаньскими мегалитами. Линия имеет ещё ряд интересных особенностей. Она проходит через несколько точек - пересечений широт и меридианов известных монументальных сооружений древности.А самый большой монолит своим левым вертикальным краем указывает на священную гору австралийских аборигенов – Улуру.Как бы фантастично это не звучало, но основное предназначение большинства мегалитических сооружений, которые объединены в единую cистему, – служить опорными точками, по которым можно ориентироваться в окружающем пространстве.Многие объекты, скорее всего, являются инфразвуковыми приборами, которые работают на приём и передачу инфразвуковых волн. Инфразвуковая теория логично объясняет назначение большинства монументальных построек, а в данном случае назначение прямоугольных пазов в нижней части Яншаньских мегалитов. Пазы превращают монолиты, которым придали специальную форму, в инфразвуковые резонаторы.Самый большой прямоугольный мегалит, у которого пазы не сквозные, скорее всего, является инфразвуковой антенной. Поэтому для лучшего приёма-передачи пришлось выровнять стенку рядом с камнем, придав ей нужную форму. Два других обработанных монолита могут использоваться для навигации и служить в качестве опорных точек. Возможно, система из двух мегалитов генерирует и излучает постоянный инфразвуковой сигнал, который и позволяет ориентироваться в пространстве.Как же были сделаны эти мегалиты? Начнём с самого маленького, овального камня, который был явно изготовлен по пластичной технологии. Во-первых, видны знакомые выступы — «боссы», которые всегда присутствуют там, где камень предположительно подвергался размягчению. Во-вторых, есть тёмные подтёки, выделяющиеся прямо из камня, а это верный признак того, что камень плавили. Вся глыба имеет оплавленный вид и местами ничем не отличается от валунов Сигирии.Если посмотреть на камень с другой стороны, то внизу под первым прямоугольным проёмом можно увидеть отпечаток от длинного прямого предмета, который образовался явно в результате вдавливания. Скорее всего, это след от машины, которая делала этот мегалит.Дальше идут округлённые (оплавленные) грани ещё двух проёмов, а внизу — как в Сигирии. Хорошо видно, что внутри камень имеет немного другую структуру и отличается по цвету, так же, как и в Сигирии. Если посмотреть с этого ракурса, то отделаться от впечатления, что мегалиты — это какая-нибудь направленная антенна, или излучатель очень сложно.Сбоку весь камень подпирали изогнутой платформой, которая возможно, служила вибратором и держала весь монолит в пластичном состоянии, пока его делали. Мегалит на изображении ниже напоминает огромный бетонный дзот, который сделали без особы ухищрений. Его просто отформовали и обстучали «лопатой» со всех сторон, когда он немного затвердел.Если данный мегалит был в пластичном состоянии, то после того, как сделали проёмы, верхнюю часть необходимо было придерживать (пока камень не застынет), чтобы она не раздавила узкие перемычки. Поэтому выступов так много и они такие большие, так как за них, возможно, и придерживали. Хорошо видно, как под опалубкой текла и затвердевала порода. Когда монолит стал совсем твёрдым, его почистили чем-то вроде большой металлической щётки.Соседний мегалит когда-то был одним целым с материнской скалой. Породу между мегалитом и скалой размягчили и выбрали, возможно, сделав из неё овальный монолит. Но верх скалы плавили так, что она, вспениваясь, вылезала из-под инструмента, как вылезает канифоль из-под паяльника.Именно потому, что мягкую породу выбирали машиной, остались такие следы от её прохода, которые потом немного подтекли. Затем камень обработали, придав нужную форму, и пока он был пластичный, выбрали полость внизу. Чтобы монолит не переломился, оставили небольшие подпорки, которые потом убрали, подвесив гигантскую глыбу на одной небольшой опоре.Можно сказать, что отличительной чертой практически всех мегалитических сооружений являются огромные каменные массы так или иначе подвешенные над пустым пространством. Всё это наводит на мысль о гравитационных возмущениях, которые, возможно, как-то использовали.На изображении ниже хорошо видно, что слева в центре, скалу немного недодержали, и она просто стекла вниз.С другой стороны монолит по-прежнему остался единым со скалой. Историки говорят, что этот мегалит – заготовка, из которой император Юнлэ собирался сделать самую большую стелу в Китае.Википедия:Непонятно, куда делась вся эта выработанная порода? Как её вывезли и как собирались вывозить тысячетонные «заготовки»? Ведь для этого нужна не только спецтехника, которой и сейчас единицы, но и надёжные дороги, способные выдержать гигантский груз. Так выглядит вся долина и самый большой мегалит на переднем плане, из которого якобы планировалось делать подножие стелы. Представляете, насколько несообразительными были строители? Убрали сотни таких монолитов, пока не упёрлись в последний, и поняли – не поднять.На снимке ниже очень хорошо видно, что весь мегалит был когда-то пластичной массой. Он очень напоминает «куличик», которые дети делают из песка, переворачивая форму. Ещё не застывший камень обжали со всех сторон и немного подровняли. Очевидно, что камень никто не высекал, его именно подровняли. Сверху заметно, что когда камень застывал, он немного просел в некоторых местах.Слева от монолита отлично видно как текла расплавленная боковая скала, которую выравнивали, убирая пластичную породу. Поэтому и нет никаких отходов в виде кусков и обломков камня, которые неизбежно, должны были бы остаться, если мегалит и скалу высекали бы механически.Историки утверждают, что при строительстве мавзолея Сяолинь использовался материал из Яншаньского карьера. Скорее всего, но объёмы явно несопоставимы с количеством удалённой породы в Яншане. Девятиметровую стелу изготовили после того, как поняли, что вырубленные монолиты не сдвинуть.Монумент состоит из двух частей — гигантской стилизованной черепахи в основании и установленной на неё непосредственно самой стелы, на которой видны знакомые «боссы». Поскольку памятник был разрушен, его восстановили, сделав из раствора верхнюю часть панциря черепахи, которая изначально была вся отлита из камня, как и стела. Таких монументов на территории комплекса Сяолинь несколько, но они меньше по размеру и все похожи один на другой.Ещё одной достопримечательностью мавзолея Сяолинь является огромное количество различных скульптур, которые стоят вдоль аллей парка. По виду они напоминают статуи в провинциальных городках отлитые из бетона. Только скульптуры в парке Сяолинь, весящие несколько тонн, отлиты не из бетона, а из камня.В этом можно убедиться, внимательно рассмотрев фотографии памятников, на которых хорошо видно, что это именно отливка, а не высеченные фигура. Поверхность нигде не подвергалась шлифовке и сделана только способом отпечатка исходной формы со всеми характерными особенностями.О том, что скульптуры и монументы были именно отлиты, красноречиво говорит эта стела, которая по какой-то причине не получилась, и её убрали на задворки комплекса. Хорошо видно, что внизу камень просто потёк и застыл, а шея черепахи треснула.Таким образом, глядя на Яншаньские мегалиты и монументы Сяолиня, можно с уверенностью предположить, что при создании этих объектов применялись технологии, явно связанные с размягчением камня.

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