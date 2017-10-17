8 самых таинственных исчезновений в истории

Летяга Просмотров: 83 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 10:39 by

Каждый день во всём мире тысячи людей пропадают без вести. К сожалению, чаще всего их похищают или убивают. Иногда человек сам бежит от чего-то или подделывает документы, чтобы начать новую жизнь. Но иногда объяснений нет — никаких. Или же не хватает доказательств, чтобы сложить вместе все кусочки головоломки. Перед вами — перевод статьи Джейка Андерсона как раз о таких случаях.В 9153-м году лейтенант Феликс Монкла находился на авиабазе Кинросс в штате Мичиган, США. На радаре появился неопознанный летающий объект, и Монкла поднял в воздух самолёт-перехватчик F-89 «Скорпион», чтобы выяснить, что это такое.Операторы наземных радаров сообщили, что самолёт Монкла летел на скорости около 800 км в час и сблизился с объектом над Северным озером Супериор при полёте с запада на восток на высоте более 2100 км.Операторы утверждают, что дальше на радаре было видно, как самолёт Монкла слился с НЛО, а потом оба они исчезли. Поиск и спасательные операции не дали ничего. Ни одно воздушное судно не нашло мусора или обломков. А канадские авиационные силы утверждали, что во время таинственного «слияния» на небе не было никаких самолётов.Больше Монкла и его самолёт никто никогда не видел.Как и знаменитый «Титаник», судно «Джойта» считалось непотопляемым. Но 3-го октября 1955-го года его нашли дрейфующим и наполовину затопленным у берегов острова Вануа государства Фиджи. Судно два дня было в море и изначально направлялось к Токелау. Никого из 25 пассажиров или членов экипажа не было.«Джойта» неожиданно исчез в южной части Тихого океана. Когда его нашли, на судне не хватало четырёх тонн груза, включая медикаменты, древесину, продукты питания и пустые бочки. Радио было настроено на международные каналы аварийной связи. Все шлюпки исчезли, а на судне валялись окровавленные бинты.Академик из Окленда Дэвид Райт недавно заявил, что разгадал тайну корабля-призрака «Джойта». По словам Райта, есть доказательства, что судно из-за ржавой трубы хлебнуло воды и стало тонуть. Капитан и экипаж думали, что послали сигнал бедствия, хотя это было не так, и покинули судно в спасательных шлюпках. Шлюпок на всех не хватило, и некоторые пассажиры могли оказаться в тёмной воде в спасательных жилетах. Поскольку на сигнал бедствия никто не откликнулся, все 25 человек могли умереть один за другим — утонули или были съедены акулами. Конечно, что случилось с пассажирами в спасательных шлюпках, до сих пор загадка.У случая с Валентичем есть одна особенная деталь: жуткая аудиозапись. В 1978-м году пилот лёгкого самолёта Cessna 182L Фредерик Валентич направлялся к Королевскому острову в окрестностях Австралии и сообщил об НЛО. Он утверждал, что примерно в 300 м над ним летит неопознанное воздушное судно. В частности, Валентич говорил:Вскоре после этого самолёт самого Валентича стал неисправен и исчез с радаров — навсегда. Несмотря на «доказательства», состоящие только в том, что Фредерик Валентич верил в НЛО и стал жертвой собственных заблуждений, на последних 17 секундах записи полёта слышен металлический скрежет, который аналитики объяснить не в состоянии.Хотите знать больше? Что ж, пожалуйста. Краткий отчёт отделения Министерства транспорта США «по расследованию авиационных происшествий» содержит расшифровку разговора по радиосвязи между Валентичем и аэродромным пунктом полётной информации в Мельбурне.По словам представителя Королевских ВВС Австралии, в тот же день были зафиксированы ещё десять сообщений о наблюдениях НЛО, а спустя несколько лет один человек обнаружил артефакт с посланием от Фредерика Валентича.Д. Б. Купером прозвали в народе самого известного воздушного пирата всех времён. Его настоящего имени не знает никто. 24-го ноября 1971-го года он угнал самолет Boeing 727 между Портлендом, штат Орегон, и Сиэтломе, штат Вашингтон, и потребовал за него выкуп в размере $ 200 000. Потом Купер покинул самолёт, выпрыгнув оттуда с парашютом — и бесследно исчез. Что было дальше? Ну, ФБР провело последующие несколько десятилетий в бесплодных попытках расколоть единственный нераскрытый случай воздушного пиратства в истории американской авиации.За долгие годы появилось много теорий, но никаких доказательств не было. По крайней мере, до недавнего времени: племянница Купера заявила, что видела своего дядю в ночь после угона — он был тяжело ранен. Также Марла Купер предоставила следователям фотографии своего дяди и некогда принадлежащий ему гитарный ремень для тестирования отпечатков пальцев. Вот только эти тестирования до сих пор ничего не доказали, и тайна остаётся нераскрытой.Дело о Беннингтонском треугольнике заключается в череде загадочных исчезновений в Беннингтоне, штата Вермонт, в течение целых 30 лет — с 1920-й по 1950-й год.Ветеран Джеймс Тетфорд 1-го декабря 1949-го года исчез из переполненного автобуса по пути в Сент-Олбанс. При этом 14 пассажиров показали, что Тетфорд спал в своём кресле и куда-то делся прежде, чем автобус приехал в пункт назначения. Длительное расследование ничего не дало — никто и никогда больше не видел этого человека, не было даже никаких вестей о нём.1-го декабря 1946-го года 18-летняя Паула Уэлден исчезла во время прогулки. Последними её видели туристы на Длинной Тропе, ведущей на гору Гластенбери. Когда они сами дошли до того места, где видели девушку, она уже ушла. Последующие расследования не дали ничего.В октябре 1950-го года восьмилетний Пол Джепсон исчез с фермы. Его мать, которая ухаживала животными, оставила маленького сына играть возле хлева для свиней, пока она работала. Вскоре она вернулась, а сына уже не было. Прочесали местность — поиски ничего не дали.Это только три из по меньшей мере шести необъяснимых исчезновений, задокументированных за эти годы.Стоунхендж — одна из семи тайн древних веков. Он открыт для туристов и религиозных церемоний. Так было и в августе 1971-го года, когда знаменитые на весь мир английские камни стали местом, где при жутких обстоятельствах пропали люди.Группа хиппи поставила палатки в центре круга и провела ночь у костра, покуривая травку. Согласно официальной версии, около двух часов ночи на равнине Солсбери грянула страшная гроза. С неба били огромные молнии. Два свидетеля, фермер и полицейский, показали, что молния ударила прямо в Стоунхендж, и круг камней озарился жутким синим светом, настолько сильным, что свидетелям пришлось прикрыть глаза, чтобы не ослепнуть. Свидетели слышали крики хиппи. Когда молния погасла, свидетели подбежали к камням. Естественно, они ожидали найти людей с тяжёлыми ранениями и ожогами — или мёртвых, или умирающих. Но не нашли никого: там были только горящие колышки от палаток и костёр.Больше никакой информации об этой истории нет. Отдыхающих сожгла молния? Они вообще были, эти отдыхающие? Сомнительная история сохранилась в виде городской легенды — считается, что в Стоунхендже сходятся 14 линий силы, которые создают мощные завихрения.Одна из самых загадочный тайн в современной истории авиации — это ещё и одна из самых нашумевший теорий заговора 21-го века.В субботу, 8-го марта 2014-го года, Рейс 370 Malaysia Airlines исчез во время полёта из международного аэропорта в Куала-Лумпуре до Пекинского международного аэропорта Шоуду в Китайской Народной Республике.Мы знаем, что в какой-то момент транспондер самолёта отключили вручную, и рейс резко изменил курс. До и после этого пассажиры и члены экипажа не сделали ни одного звонка, даже не отправили ни одного смс. Пилоты не послали сигнал бедствия. И не было найдено ни одного обломка.Вот стандартные версии:* Из-за пожара или технических неисправностей на борту пилоты перестали понимать, где находятся, а потом произошла авария. Но почему тогда не было сигнала бедствия или звонков и смс от пассажиров?*Самолёт угнали и подняли на большую высоту, чтобы пассажиры и члены экипажа потеряли сознание, пока самолёт сбивали. Но как самолёт исчез с множества радиолокационных систем, следящих за воздушным пространством?*Самолёт сбился с курса из-за проблем на борту, а потом упал где-то над Индийским океаном и быстро утонул. Но, опять же, почему не было ни одного сигнала бедствия и почему отключили транспондер?*Ещё одна тайна — судьба чёрного ящика. «Неразрушимый» самописец не послал весточку. Как правило, устройство продолжает посылать сигналы ещё 30 дней после аварии или взрыва. Но и чёрный ящик тоже пропал вместе с самолётом.Появились различные теории заговора. Мол, самолёт захватили китайцы и летели на малой высоте, чтобы радары их не обнаружили. Или же самолёт угнали кибертеррористы с помощью некоего пульта дистанционного управления. В частности, недавно один студент заявил, что обнаружил самолёт на спутниковых снимках.В холодную ноябрьскую ночь 1930-го года канадский охотник Джо Лабелль наткнулся на нечто, получившее с тех пор название Северный Розуэлл. Деревня инуитов, построенная на деревьях близ озера Ангикуни, стала тайной, потрясшей Лабелля до глубины души: все жители исчезли бесследно.Лабелль нашёл только подгорелую пищу, которую явно бросили совсем недавно, хижины с аккуратно разложенными продуктами и одеждой да могильник с несколькими разрытыми и пустыми могилами. Ещё была упряжка ездовых собак, умерших с голоду и погребённых под 3,5 м снега.Лабелль отправился на ближайший телеграф и послал сообщение канадской конной полиции. Так появилась тайна, которую не могут разгадать вот уже почти век: что случилось с целыми 2000 трудолюбивых инуитов? Конечно, история легла в основу новой городской легенды.Возможно, самое жуткое в этой истории то, что в ночь исчезновения от разных патрулей конной полиции поступали отчёты о голубом свете вдоль горизонта. Охотник Арман Лоран и его сыновья сообщили о неопознанном объекте, изменившем цилиндрическую форму на пулевидную и летящем по направлению к деревне Ангикуни.Многие скептики говорили, что Лабелль сильно преувеличил или просто всё выдумал. Другие скептики говорят, что историю придумал в 1959-м году Фрэнк Эдвардс для своей книги для своей книги «Таинственнее науки».Автор: Джейк Андерсон.

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