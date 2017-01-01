Бессмертный

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:47

Volgski Просмотров: 21 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:47 by

- Ну и дырок тебе нашлёпали, Васька! – издали крикнул лейтенант Сарычев, подбегая к только что приземлившемуся самолёту.Васька, тоже молоденький лейтенант, не спеша вываливался из кабины, отстёгивая лямки парашюта:- Нашлёпают тут! - ворчал он. - Продыху никакого! Шея болит от финтов, того гляди отвалится!Сарычев помог другу спрыгнуть на землю. Техник Мартынов уже подбирал сброшенный парашют, изредка бросая взгляд на прошитый пулями фюзеляж Яка:- MG (немецкий пулемёт, прим. автора) проклятый, постарался!- Еле ушёл! – Васька похлопал Мартынова по плечу. - Ты уж извини, старшина, по-другому никак не получилось!- Ты что, Вась, я ж не про это!Осень сорок третьего вступала в свои права. Не слышались уже ночами переливы птичьих голосов, не шелестели задушевной песней листья белоствольных красавиц. Лежали они, эти листья, бесполезным покрывалом на пропитанной мелкими дождями земле. И только изредка налетевший ветерок разгонял их по военно-полевому аэродрому.В штабе полка находились трое: командир полка подполковник Вишняков, проверяющий авиационного корпуса полковник Некрасов и лейтенант Василий Неклюдов, только что вернувшийся с разведки.- Вот тут он и вынырнул! – Васька по-мальчишески ладонями крутил в воздухе, показывая схему боя. - Вижу, прямо в лоб идёт! Ну, нет, думаю, сволочь фашистская, не на того напал! Тебя–то я уделаю! А потом вдруг второй выскочил, третий! Оцениваю обстановку – трое на одного! Повоевать придётся!- Мальчишка! – недовольно вздохнул Вишняков. - Тебя на разведку посылали, а не в бои ввязываться!- А куда деваться-то, товарищ подполковник! «Дора» – машина хорошая, да еще если в тройном экземпляре… («Дора» - прозвище высотного истребителя Германии «Фокке-Вульф-190D», прим. автора).- Ну, ну, поумничай ещё! – вспылил было командир полка.- Не ругайся, Николай Петрович, - полковник Некрасов подошёл к Неклюдову и оценивающе посмотрел на лейтенанта. - Им ведь придётся «Дор» этих в земной ад отправлять... Ну, а дальше, лейтенант?Васька, почувствовав поддержку, снова воспрянул духом:- Пока я фигуры выделывал перед «фоккерами», вижу – один задымил! Откуда, думаю, я ж ещё не одного выстрела не сделал! Два фашиста в рассыпную, только их и видели! Потом только его увидел…- Кого, лейтенант? – спросил Некрасов, заинтересованный рассказом.- Ну, этого… «Бессмертного»…- Кого-кого? – Полковник оглянулся на Вишнякова.- Товарищ полковник, - перебил Ваську комполка. - Я всё расскажу чуть позже.- А ты, лейтенант, сдал съёмку?- Так точно! И сразу к Вам!- Ну, иди! Вызову позднее, подробности расскажешь! Только, лейтенант, сам понимаешь, нам лишние сплетни не нужны! Так что держать язык за зубами! Хотя… - Вишняков махнул рукой. - Иди!- О чём это он, Николай Петрович? - усаживаясь на стул, спросил Некрасов, как только за лейтенантом закрылась дверь.- Да знаешь, Дмитрий Егорыч, мы ведь с тобой третий год рядом, много чудес насмотрелись!- Это точно! – поддакнул полковник, показывая на соседний стул.- Месяца два назад, - продолжал Вишняков, присаживаясь рядом, - у нас непонятные вещи стали происходить! Сам знаешь, мои пацаны, конечно, боевые парни, но такого после полётов рассказывают, что ушам своим не верю, хоть в госпиталь всех отправляй!- Да расскажешь ты, наконец?! – не удержался Некрасов.- Появился у нас в небе неизвестный самолёт, - комполка поднялся и подошёл к столу с расстеленной на нём картой. - Вот, сам посмотри!- Ну-ну! – склонился над картой полковник.- Первый раз его заметили в районе Галушкино, потом над Севастьяново, над Серовым, над Вырыпаевкой.… А сегодня лейтенант встретил в Самохино!- Так… - Некрасов взял циркуль. - Значит, в радиусе триста-триста пятьдесят километров…- Вот-вот! И ведь именно в момент боя вывалится из облаков, хлещет с УБ и ШКАСОВ. Да и парни мои к нему привыкать стали! Сначала побаивались, а потом всё ждут на подмогу, надеются! Ни разу ещё не подвел!- Что за самолёт?- ЛаГГ-3. Дело даже не в этом. У него скорость какая – 500 километров, верно? А у «фоккера» 700. Да только ни в грош не ставит он эту немецкую скорость! Как стоящего догоняет и мордой в землю! Мои однажды страшный бой видели, говорят, на всю жизнь запомнят! Пара как раз назад возвращалась: патроны израсходованы, ведомый «на одном крыле», горючее на исходе.… а тут «Доры» эти! Решили было, что каюк, да вот снова тот самолёт! Пятерых уложил в десять минут! А сам, израненный весь, опять в облака ушёл и исчез. Так вот, Дмитрий Егорыч! Вот его и прозвали «Бессмертным».- Ты сам-то веришь, подполковник?! – недовольно закашлял Некрасов.- А кому верить? Запросы по всем штабам делал – на меня, как на сумасшедшего, мол: какой номер, почему ЛаГГ, когда нет в районе таких самолётов?- Да… - полковник потёр виски, - действительно, чудеса!- И ещё.… Не хотел говорить, да ладно - нет в том самолёте лётчика!- То есть?- Так вот – нету! Самолёт есть, воюет, а лётчика в нём нет!- Ну, ты даёшь, Николай Петрович! Ну, ты, брат, загнул! – вскочил Некрасов. - Ты хоть представляешь, о чём сейчас мне говоришь?!- Представляю. Только я своим, как себе верю! И тебе решать, Дмитрий Егорыч, сошёл полк с ума или нет!Долго ещё ходила по фронтам молва о бессмертном самолёте! То над Польшей его видели, то над самой Германией! Ставшая байкой, не раз придавала она силы в смертельных боях, не раз выручала в безвыходных ситуациях! Просто бойцы знали, что помощь обязательно придёт: может, с неба, а, может, из-за какого-нибудь лесочка… Велика душа у советского народа, и вера его неистребима! Поэтому и мужеству его нет равных на всём белом свете!

Ключевые слова: Война небо самолеты бой самолет-призрак авторская история

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