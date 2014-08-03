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Страшно интересно

Высотный психоз

Высотный психоз

антомные спутники, запах еды, автомобильный шум: на большой высоте чувства альпинистов часто бывают обмануты какими-то странными иллюзиями. Медики считают эти симптомы особым видом психоза, возникающего отдельно от классической высотной болезни.


Он появился внезапно. Как бы из ниоткуда. Джереми Виндзор (Jeremy Windsor) обменялся парой ободряющих слов с мужчиной, который представился как Джимми, а затем медленно пошел дальше. Здесь, на высоте 8200 метров, при подъеме на юго-восточный склон горы Эверест, нет желания тратить кислород на разговоры. Весь остаток дня американский альпинист Виндзор видел боковым зрением своего спутника, всегда в нескольких метрах позади, за правым плечом. Позже, во время спуска, Джимми исчез так же внезапно, как и появился. Только когда Виндзор вернулся в разбитый ниже лагерь, он осознал, что в действительности никакого Джимми не было.

«Описанное в 2008 году Джереми Виндзором типично», — говорит Катарина Хюфнер (Katharina Hüfner), невролог и психиатр в университетской клинике в Инсбруке. Совместно с Германом Бруггером (Hermann Brugger), руководителем Института высокогорной неотложной медицинской помощи в Больцано, она исследовала 83 сообщения от альпинистов. Ученые из Италии и Австрии изучили описания этого явления из записей таких великих альпинистов, как Герман Буль (Hermann Buhl) и Райнхольд Месснер (Reinhold Messner), свидетельств писателя Джона Кракауэра (Jon Krakauer), а также рассказов других, менее известных альпинистов.

Поскольку альпинистов «преследуют», они начинают общаться с воображаемыми людьми, слышать шум автомобилей или музыку, видеть разноцветные звезды или менять свой маршрут, чтобы добраться до горной хижины, которая, как им кажется, находится у них перед глазами.

До сих пор ученые объясняли такие галлюцинации, как описанный Джереми Виндзором «синдром третьего человека», органическими причинами, прежде всего известным и опасным для жизни отеком головного мозга, вызванным быстрым подъемом на высоту, а также обезвоживанием и инфекциями. Первыми симптомами острой высотной болезни являются сильная головная боль, головокружение или нарушение равновесия. Но в доброй четверти исследованных сейчас сообщений альпинисты описывали только психоз без всяких сопутствующих физических симптомов.

«Мы выяснили, что существует группа симптомов, которые являются чисто психотическими, что означает, что они связаны с высотой, но не связаны с отеком мозга или другими органическими факторами», — объясняет Бруггер. Ученые Инсбрука называют это явление «изолированным психозом, обусловленным высотой». Эта новая форма заболевания обычно проявляется на высоте от 7000 метров, продолжает Хюфнер, но она может развиться и на «обычной альпийской» высоте в 4000 метров.

После публикации исследования в специализированном журнале «Психологическая медицина» (Psychological Medicine)к авторам обратилось множество альпинистов. 52-летний итальянский альпинист Серджо Дзильотто (Sergio Zigliotto) тоже получил опыт, подтверждающий тезис ученых. «Был час ночи. Я только выступил из четвертого лагеря на Манаслу, поднялся примерно на 200 метров и оказался на высоте 7600 метров, — рассказывает он. — Тогда у меня появилось ощущение, будто я в походе у себя дома, в Трентино. Я видел лес, потом дома, точно как те, что у меня дома. Потом даже запахло едой, и я беседовал с кем-то на итальянском о моих замерзших ногах». Хотя Дзильотто и был крайне изможден, у него не наблюдалось никаких болезненных физических проявлений. «Совершенно точно признаков высотной болезни не было, только эти видения», — говорит он. Его товарищ по альпинизму получил подобный опыт в таком же восхождении на высоте 7500 метров, по рассказам Дзильотто. «Он родом из Тосканы и видел тосканские холмы. В Гималаях!» Некоторое время на ледяной высоте его друга «сопровождал» пес.

Авторы исследования, 65-летний Бруггер и 41-летняя Хюфнер, и сами — заядлые альпинисты. Много лет в разговорах с такими друзьями, как, например, итальянский альпинист-экстремал Ханс Каммерландер (Hans Kammerlander), они слышали о явлениях и галлюцинациях на большой высоте. Тогда во время совместных занятий ски-альпинизмом в Таджикистане они решили провести научные эпизодические наблюдения.

«Как это часто бывает, лучшие идеи приходят за пивом у лагерного костра», — рассказывает Хюфнер. Прежде всего, тот факт, что проявления психоза полностью исчезали при спуске и альпинисты возвращались в разбитый ниже лагерь физически здоровыми, давал понять, что речь могла идти об отдельной новой болезни, не связанной с высотной. «То, что горы безумно красивы, мы оба и так всегда знали, — продолжает Герман Бруггер, — но только мы не знали, что они могут и нас повергнуть в безумие».

Причина возникновения высотного психоза неясна. «У нас нет подтвержденных данных, — говорит Бруггер. — Конечно, могут влиять такие факторы, как недостаток кислорода, холод, степень усталости и ощущение альпиниста, что он остался абсолютно наедине с собой. Для будущих исследований важно, что, очевидно, никакие последствия такого психоза для здоровья не диагностировались. «Это позволяет нам более точно изучить временные психозы у в остальном совершенно здоровых людей», — говорит Катарина Хюфнер. Это может дать важную информацию для понимания таких психических заболеваний, как, например, шизофрения.

Результаты исследования важны и потому, что они проливают свет на невыясненные причины несчастных случаев в горах. Очевидно то, что этот синдром увеличивает риск возникновения несчастного случая. Так, известный словенский альпинист и врач Изток Томазин (Iztok Tomazin) сообщил о случае, произошедшем в 1987 году в Гималаях, на вершине Дхаулагири высотой 8167 метров. Томазин вспоминает, как во время подъема ушел с маршрута и слышал голоса «проводников», которые призывали его спрыгнуть с отвесной скалы высотой в 2000 метров, чтобы попасть на «ровную, безопасную поверхность». В последнюю секунду перед прыжком ему в голову пришла мысль: а что, если проводники ошибаются? Тогда он сделал пробный прыжок на расположенный на два метра ниже выступ скалы. Почувствовав боль от ушиба, он смог правильно оценить ситуацию, «голоса проводников» смолкли, и он возобновил поиски правильного маршрута.

В этом заключается и практическая ценность исследования. «Альпинисты-экстремалы должны знать о том, что существует изолированный высотный психоз, что он появляется без каких-либо еще признаков болезни и что он носит временный характер», — говорит Бруггер. Количество не вошедших в статистику несчастных случаев, а также случаев гибели людей, связанных с такими нарушениями восприятия, может быть очень высоко. Внезапно иррациональные и необъяснимые ошибочные действия альпинистов на большой высоте предстают в другом свете. «Для сокращения количества несчастных случаев очень важно распространить когнитивные стратегии лечения, которые альпинисты сами или со своим партнером смогут применить непосредственно в горах», — говорит Катарина Хюфнер. Сюда относятся простые вопросы к партнеру для проверки восприятия реальности, например: «Ты тоже видишь этого человека?» или «Ты слышишь то, что я слышу?»

В мае в базовом лагере Эвереста ученые хотят совместно с несколькими непальскими врачами обследовать многочисленных альпинистов до и после прохождения маршрутов. Цель, среди прочего, — выяснить, как часто возникает болезнь, собрать непосредственные впечатления заболевших и классифицировать их.

Со следующего года горным врачам будет несколько проще получать данные. В Больцано в начале 2019 года Институт высокогорной неотложной медицинской помощи откроет «terraXcube», крупнейшую климатическую камеру в мире. Бруггер полон энтузиазма относительно открывающихся возможностей. «Мы сможем поместить в условия, преобладающие в зоне смерти в Гималаях, до 15 человек: содержание кислорода как на 8000 метров, минус 40 градусов, порывы ураганного ветра». Тогда медики в лабораторных условиях смогут также имитировать условия, при которых возникает высотный психоз. «Принесем безумие в Больцано», — говорит Бруггер.

Комментарии:

visotnik, 22.02.2018 16:13 1
Были у меня глюки на высоте,самые яркие ; 1- на Корженеве во время одновневного соло и 2-на Победе соло и оба раза с вершины на спуске со мной спускался человек для которого я выбирал более безопасный путь.

DICOM, 22.02.2018 18:33 1
Если это так, то возможен некоторый процент альпинистов, которые не вернулись с восхождения, сами спрыгнули с высоты, остались ждать «напарника» или легли спать, по рекомендации фантомного спутника?

Юлия Сигусова, 22.02.2018 23:54 0
То есть кому-то это даже частично "помогает", отыскивая более безопасный путь своему "спутнику", человек сам идёт более безопасно, а других, наоборот, подвергает дополнительной опасности, как, например, с Револь, которую "попросили" снять ботинок в обмен на чай.

Лакмус Проверочный, 57 минут назад 0
мда уж :/ Исследователи этих проявлений движимы благими намерениями , только слова - психоз , лечение и т.д.(в данной статье) сильно отталкивают . Не зная диагноза , уже выписывает таблетку . Абсолютно не согласен , что это болезнь и считаю эти проявления попаданием в тонкие миры нашего сознания( подсознания )
Однажды я проверил наличие глюк на маршруте ( как и советует дохтор в этой статье) вопросом к своим напарникам , взаправду ли они видят и ощущают тоже что и я . Мы все испытывали одни и те же ощущения и с охотой продлевали бы это состояние ( кабы это от нас зависило) Ведь эти глюки вселяли в нас уверенность и успех в нашем мероприятии .Заметьте ... не один человек , а целый коллектив испытывал одни и те же симптомы . Мы все сошли с ума одновременно :D
В моей альпинисткой жизни , таких ситуаций было три штуки :) и это только коллективные "помешательства" . Чего уж говорить о личном восприятии действительности ( как правило в критических ситуациях ) . Никому , ни че го - не рассказываешь , ведь у виска пальчиком крутить будут .
А тема очень интересная .
Есть ли ещё публикации , на разбор таких ситуэйшинов ... может кто знает поделитесь .


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Сегодня, 12:42 by ЛетягаПросмотров: 105Комментарии: 4
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Ключевые слова: Альпинизм высота горная болезнь психоз исследования

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 12:47
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От себя ещё замечу, что тип "глюков" как правило привязан к району. В разных местах глюки - разные.
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:53
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Понятное дело, глюки везде разные.....от местности зависит.....особенно если зоны гематогенные рядом.+++
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#3 написал: Летяга
Сегодня, 17:30
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Цитата: Сделано_в_СССР
особенно если зоны гематогенные рядом.+++

Рядом с гематогенными ( facepalm ) зонами всё не так, как вдали от них crazy
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#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 17:41
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Цитата: Летяга
Рядом с гематогенными

Гематоген уже не тот:)
А статья интересная. Вспомнились «голодные духи. Джомолунгмы».
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
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