Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:02

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Сделано_в_СССР Просмотров: 43 Комментарии: 3 +6 Сегодня, 03:02 by

Я думаю, вы хоть раз видели в фильмах или сериалах засушенные человеческие головы миниатюрного размера. Это тсантса - традиционные амулеты индейцев хиваро из Южной Америки. И изготавливались они из голов врагов.Индейцы хиваро живут на территории Эквадора и Перу. Они — стереотипный пример племени, живущего около Амазонки, то есть охотники из джунглей с духовыми трубками, отравленными стрелами и жутковатыми обычаями.При этом, до недавнего времени, хиваро были невероятно воинственными. Возможно, самым воинственным народом в мире. У мужчины было крайне мало шансов умереть своей смертью: 60% погибали в битвах, остальные — на охоте.Но больше всего они прославились именно за счет создания тсантса — сушеных голов побежденных врагов. Источник такого странного обычая лежит в довольно странных представления хиваро о душе, которую они называют «арутам».Считается, что душа способна летать по своей воле и менять хозяина раз в 4-5 лет. А если она ведет себя как птица, значит, ее можно и даже нужно поймать. Сушеная голова — это и есть буквально клетка для души, которую удалось схватить.Тсантса делалась из свежеубитого противника. Кожа головы подрезалась и аккуратно снималась с черепа как перчатка, а кость и мясо в таком случае оставались на убитом. Остальное же шло в дело.Кожа головы с волосами высушивалась и подвергалась специальным манипуляциям. Разные мастера, судя по всему, делали все по-разному. К примеру, кто-то предварительно «мариновал» ее в рассоле, кто-то — нет.Далее голову уменьшали с помощью тепловой обработки. В нее набивался раскаленный песок и галька. Попутно это делалось для высушивания и обеззараживания будущего амулета. В результате тсантса получалась размером с апельсин или теннисный мяч.Отсюда следует лайфхак, который мог спасти жизнь. Как именно европейские миссионеры определяли, что перед ними мастер по созданию «сатанинских голов»? Смотрели на руки — у человека, занятого созданием тсантса, они были в уродливых ожогах от постоянной работы с раскаленными камнями и песком.Кстати, одна из причин такой неаккуратности с раскаленным материалом — мастер делал сушеные головы в полубессознательном состоянии. Индейцы хиваро использовали в своих ритуалах довольно мощный психоделик аяухаску, который вызывал видения с фрактальными змееподобными образами. Создание тсантса — не исключение, они делались не на трезвую голову.Перед тем, как стать полноценной клеткой для души, сушеная голова подвергалась обряду шнуровывания: рот и веки зашивались веревками, а ноздри и уши затыкались пробками. Получалась своеобразная бутылка для магической силы, которую всегда можно носить с собой.Как нетрудно догадаться, с приходом европейцев такие обычаи, как массовая резня, похищение женщин и создание сушеных голов, оказались под запретом. Наверняка многие старики теперь жалеют о тех прекрасных временах.Сейчас создание тсантса поставлено на поток в индустрии сувениров. Само собой, используются ненастоящие головы. Вы даже можете заказать другу тсантса с портретным сходством, чтобы он мог оценить, как выглядел бы, если бы попал к индейцам хиваро.Настоящие сушеные головы остались только в музеях, и больше их по оригинальной технологии никто не делает. Скорее всего.

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