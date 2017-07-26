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Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Я думаю, вы хоть раз видели в фильмах или сериалах засушенные человеческие головы миниатюрного размера. Это тсантса - традиционные амулеты индейцев хиваро из Южной Америки. И изготавливались они из голов врагов.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Индейцы хиваро живут на территории Эквадора и Перу. Они — стереотипный пример племени, живущего около Амазонки, то есть охотники из джунглей с духовыми трубками, отравленными стрелами и жутковатыми обычаями.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

При этом, до недавнего времени, хиваро были невероятно воинственными. Возможно, самым воинственным народом в мире. У мужчины было крайне мало шансов умереть своей смертью: 60% погибали в битвах, остальные — на охоте.
Но больше всего они прославились именно за счет создания тсантса — сушеных голов побежденных врагов. Источник такого странного обычая лежит в довольно странных представления хиваро о душе, которую они называют «арутам».

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Считается, что душа способна летать по своей воле и менять хозяина раз в 4-5 лет. А если она ведет себя как птица, значит, ее можно и даже нужно поймать. Сушеная голова — это и есть буквально клетка для души, которую удалось схватить.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Тсантса делалась из свежеубитого противника. Кожа головы подрезалась и аккуратно снималась с черепа как перчатка, а кость и мясо в таком случае оставались на убитом. Остальное же шло в дело.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Кожа головы с волосами высушивалась и подвергалась специальным манипуляциям. Разные мастера, судя по всему, делали все по-разному. К примеру, кто-то предварительно «мариновал» ее в рассоле, кто-то — нет.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Далее голову уменьшали с помощью тепловой обработки. В нее набивался раскаленный песок и галька. Попутно это делалось для высушивания и обеззараживания будущего амулета. В результате тсантса получалась размером с апельсин или теннисный мяч.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Отсюда следует лайфхак, который мог спасти жизнь. Как именно европейские миссионеры определяли, что перед ними мастер по созданию «сатанинских голов»? Смотрели на руки — у человека, занятого созданием тсантса, они были в уродливых ожогах от постоянной работы с раскаленными камнями и песком.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Кстати, одна из причин такой неаккуратности с раскаленным материалом — мастер делал сушеные головы в полубессознательном состоянии. Индейцы хиваро использовали в своих ритуалах довольно мощный психоделик аяухаску, который вызывал видения с фрактальными змееподобными образами. Создание тсантса — не исключение, они делались не на трезвую голову.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Перед тем, как стать полноценной клеткой для души, сушеная голова подвергалась обряду шнуровывания: рот и веки зашивались веревками, а ноздри и уши затыкались пробками. Получалась своеобразная бутылка для магической силы, которую всегда можно носить с собой.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Как нетрудно догадаться, с приходом европейцев такие обычаи, как массовая резня, похищение женщин и создание сушеных голов, оказались под запретом. Наверняка многие старики теперь жалеют о тех прекрасных временах.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Сейчас создание тсантса поставлено на поток в индустрии сувениров. Само собой, используются ненастоящие головы. Вы даже можете заказать другу тсантса с портретным сходством, чтобы он мог оценить, как выглядел бы, если бы попал к индейцам хиваро.

Как индейцы хиваро сушили головы своих врагов

Настоящие сушеные головы остались только в музеях, и больше их по оригинальной технологии никто не делает. Скорее всего.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 03:02
Причина: Добавлен раздел
Сегодня, 03:02 by Сделано_в_СССРПросмотров: 43Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Тсантса хиваро мумии лица резня музей

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Комментарии

#1 написал: Крокозябла
Сегодня, 05:56
+1
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Публикаций: 19
Комментариев: 327
Аааа... обалдеть!!! От многих толкку было больше, если б с них такую тсантсу сделали)))
Спасибо!
Плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
 
#2 написал: Nick.Yudin
Сегодня, 07:16
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Комментариев: 251
Что-то последнее время многовато истории про манипуляции с трупами подъехало)) я не против, читать интересно. Спасибо за интересные факты +
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: Летяга
Сегодня, 08:52
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Публикаций: 352
Комментариев: 6 692
больше их по оригинальной технологии никто не делает. Скорее всего.

Скорее всего. Но это не наверняка))
Любопытные обычаи у людей встречаются)
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
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