Двуногие ящероподобные существа из Северной и Южной Америки

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:33

Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 0 +1 Вчера, 19:16 by

В наши дни рассказы о встречах с загадочными "людьми-ящерицами" чаще всего приходят из Северной и Южной Америки. В Северной Америке больше всех прославился так называемый бишопвилльский человек-ящерица или болотный человек-ящерица (Lizard Man of Scape Ore Swamp), которого с 80-х годов ХХ века регулярно видели в окрестностях города Бишопвилл (Южная Каролина).Первым с ними столкнулся 16-летний Кристофер (Крис) Девис, когда в 1988 году ехал по заброшенному шоссе через болотистую местность вблизи от Бишопвиллая. Паренек остановился, чтобы сменить шину. Доставая из багажника домкрат, он услышал, как кто-то, хлюпая по воде, идет по дороге. Девис обернулся и увидел странное существо, чем-то напоминающее бигфута, т. е. снежного человека, но покрытое не шерстью, а зеленой чешуей.В страхе Крис спрятался в автомобиле, и, как оказалось, не зря. Подошедшее страшилище попыталось укусить машину, оставив на кузове ни с чем не сравнимые следы. А потом взобралось на крышу «тойоты» и несколько минут топталось там, после чего ушло в болотные заросли.«Я видел его шею и ниже — три больших пальца, длинные чёрные ногти и шершаво-грубую зелёную кожу. Похоже, что монстр обладал внушительной физической силой. Я посмотрел в зеркало и увидел бегущее зелёное пятно. Я видел пальцы на его ногах. И тут он прыгнул на крышу моей машины. Мне послышалось ворчание. Потом я увидел через ветровое стекло пальцы, ухватившиеся за край крыши».Через несколько дней такие же следы когтей и зубов были обнаружены еще на одной машине, оставленной на ночь неподалеку от Скейп-Ора в этой же болотистой местности. А спустя неделю на столе местного шерифа лежали уже десятки сообщений о «хулиганских выходках» загадочного существа.Со слов очевидцев удалось составить его описание. Ростом оно больше двух метров, покрыто зеленой чешуей, на голове небольшой гребень, ноги и руки с четырьмя пальцами, похожи на обезьяньи.Группа ученых вместе с полицейскими обследовала окрестные болота. Ящера им увидеть не довелось, но они обнаружили следы его пребывания — 80-сантиметровые отпечатки четырехпалых ног (или лап) и обломанные на высоте двух с половиной метров стволы молодых деревьев.Ученые воздерживались от какой-либо гипотезы относительно появления загадочного гиганта. Однако было ясно, что, поскольку ранее его никто не встречал, он не мог быть реликтовым существом вроде бигфута, сохранившимся до наших дней.В 2015 году охотник из Бишопвилла якобы заснял на видео странное существо в болотах. Но на видео сложно разобрать что там мелькнуло в зарослях.Писатель Джон Кил собрал по всей территории США около 20 случаев наблюдения гуманоидов с кожей, как у рептилий.Случай, произошедший с Чарльзом Ветзелем в Калифорнии, немного похож на случай с Крисом Девисом, только случился он на 30 лет раньше. 8 ноября 1958 года Чарльз Ветзель (Ветцель) ехал в автомобиле мимо реки Санта-Ана возле Риверсайда (штат Калифорния). Внезапно перед машиной появилось двухметровое гуманоидное существо со светящимися глазами и похожим на клюв ртом.Покрыто существо было похожими на листья чешуёй. Ветзель затормозил, и тут же оно с воплем набросилось на автомашину. Ветзель тронулся с места и опрокинул на спину существо. От его когтей на лобовом стекле остались следы.19 августа 1972 года Робина Флуэллина и Гордона Пайка из Британской Колумбии (Канада) преследовал странный гуманоид 1,5-метрового роста, вынырнувший из озера Тетис. Существо было покрыто чешуйчатой кожей, на голове было 6 шипов.Ящеры Южной АмерикиПохожее существо замечено и в Южной Америке, где никаких гоминидов прежде никогда не видели. А тут настоящий монстр вдруг объявился в самом центре Бразилии, на плато Мату-Гросу. В северной его части есть сухой лесистый район, где живут индейцы племени максуби.Люди они мирные, охотой не занимаются, а возделывают маниоку и папайю да разводят домашний скот, в основном коров. Поскольку дикие звери там не водятся, скот находится на пастбищах без всякой охраны.С недавних пор кто-то стал здесь убивать коров. Причем их туши раздирались на части, для чего требовалась огромная сила. Голова оставалась целой, но вот язык был обязательно вырван. Видимо, для того, кто охотился на скот, он был лакомством.После того как было растерзано больше десятка животных, индейцы обратились за помощью в полицию. К максуби прислали двух стражей порядка, которые в течение недели патрулировали на джипе довольно большую по площади территорию. Но никого, кто мог бы нападать на скот, не заметили. Тогда индейцы решили сами защищать его. Они сформировали из молодых людей что-то вроде спецназа и получили от властей разрешение вооружить их.Новоявленным следопытам повезло больше. Они несколько раз видели каких-то громадных человекообразных существ, по их словам, «ужасающей наружности», очень похожих на гигантских бигфутов. Но, в отличие от волосатых снежных людей, тело бразильских гоминидов было покрыто крупной чешуей. Поэтому максуби назвали их татус — броненосцы.В описании их внешности разногласий не было: руки и ноги толстые, как стволы молодых деревьев; лоб маленький и скошенный, а на голове выступающий гребень. Благодаря невероятной силе татус был способен очень быстро передвигаться по лесу, моментально скрываясь в чаще. Поэтому поймать его или просто подстрелить было невозможно.Автор неизвестен.

Ключевые слова: Существо следы когтей чешуя машины коровы

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