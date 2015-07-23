Приметы на кладбище: как не навлечь на себя беду?

Lynx Просмотров: 86 Комментарии: 6 +5 Вчера, 23:56 by

Оказывается, в старину существовали поверья, которых придерживались еще наши прабабушки.С кладбищами связано множество суеверий, которые, кстати, не беспочвенны. Приметы на погосте могут предупредить о надвигающейся опасности, поэтому захоронения нужно посещать с максимальной осторожностью. Да и к знакам, увиденным на местах упокоения, нужно относиться внимательно.В первую очередь нужно помнить - тревожить мертвых ни в коем случае нельзя, это повлечет за собой беду. Приходить с пустыми руками к ним тоже не стоит, принесите сладости, которые оставите на могиле.При этом, не стоит забывать и о том, что можно, а что нельзя говорить на местах упокоения. С умершими родственниками можно делиться своими переживаниям, но не жаловаться, а именно делиться. Однако слова не должны вызывать зависть или чрезмерную жалость: и в одном, и в другом случае погибшие могут "забрать" вас к себе.Помните, что позволить себе быть открытым можно только с тем родственником, которому вы доверяли при жизни и с которым были близки.Есть такая примета: О чем хорошем на могиле скажешь, то на ней и останется. Фраза вроде: «Мне так плохо, я хочу умереть...» - может стать роковой. Духи кладбища могут расценить это как призыв к действию.Помимо этого не стоит забывать и о том, что разговаривать с умершими, как и приходить на кладбище, можно далеко не всем.Беременным на кладбище нельзя. Ни на похороны, ни на родительский день. Вообще нельзя. Согласно приметам, могут произойти следующие события:• души умерших заберут душу неродившегося младенца с собой;• в неродившегося ребенка может поселиться чужая душа.Эта примета сохранилась с давних пор и была связана с высокой детской смертностью и опасностью тяжелых родов у беременных. Сейчас эта примета не так актуальна, так что относитесь к ней разумно.Если беременной женщине необходимо проститься с покойным или по зову сердца посетить могилы родственников, то она должна одеть что-нибудь красное, повязать руку красной нитью или держать в кармане лоскут красной ткани.И ни в коем случае нельзя приводить на кладбище детей до 12 лет. Это очень опасно для здоровья ребенка и его будущего. Можно полностью поменять судьбу ребенка. С мистической точки зрения – аура детей очень слабая, и от проникновения отрицательной энергии детям защититься трудно.Придя на похороны, нельзя прощаться с одним человеком, посещать одновременно могилы других людей, покоящихся рядом.Нарушение хотя бы одного из правил может повлечь за собой притяжение большого количества негативной информации, которая, словно гиря, будет тянуть вас к земле.Несомненно, отдать последний долг покойному и почтить его память присутствием на погребении - это показатель прописанных обществом морально-этических норм.Кладбище – это особое место. На нем «соединяются» мир живых и мир мертвых. Поэтому относиться к нему уважительно и соблюдать определенные приметы и правила поведения необходимо, чтобы не разгневать мертвых и не поплатиться за свое неуважение.Традиционные цвета – белый и черный. Более всего для кладбища подходит черный цвет, так как именно считается траурным, цветом, символизирующим скорбь. Если в гардеробе нет вещей подходящей расцветки, следует выбрать одежду приглушенных тонов.Недопустимо ходить по кладбищу в открытых босоножках или обуви на высоком каблуке. Погост – место скопления «мертвой» энергетики, особенно сильно пропитана ею земля. Существует такая поговорка: мертвое тянет живое. Расценивать ее можно, как предупреждение – кладбищенская земля, попадая на голую кожу, негативно влияет на человека. В первую очередь отрицательное воздействие сказывается на его здоровье.Лучше посещать покойных родственников до обеда, а то после полудня духи могут подшутить над пришедшими.Это действительно, правда. Все нехорошее, что сказано на кладбище, ложится на плечи того, кто высказывался. Здесь даже не может быть других вариантов. На кладбище нужно быть особенно осторожным как в высказываниях, так и в делах. Вообще, пребывая на кладбище, необходимо быть очень осторожным. Внимательность и вежливость – это те качества, которые очень ценят усопшие. Это тот самый случай, когда мысль о том, что после смерти жизнь не заканчивается, имеет особое значение. Поэтому необходимо проявлять уважение к тем, кто уже ушел, иначе они и наказать могут., только не стоит пренебрегать рекомендацией приносить чётное количество цветов.Выкидывая увядшие цветы, следует заменить их новыми.посторонние предметы, надо вынести их с кладбища и выбросить. В идеале — сжечь, стараясь не попасть под дым.Вещи, находящиеся на могилах, могли быть оставлены колдунами, наводящими порчу. Взяв подобный предмет, человек принимает часть порчи на себя., чтобы помянуть родных и близких людей. Кушать на кладбище или, что очень распространено у славян, распивать горячительные (алкогольные) напитки также запрещено.На кладбище скапливается негативная энергия, место это не располагает к веселью, люди приходят сюда с горем. Пища впитывает все это, и после еды можно себя почувствовать нездоровым.На том, чтобы не устраивали поминки на кладбище, настаивает и христианская церковь. Тризна на кладбище пришла с языческих времен, когда после захоронения на курганах проводили погребальные обряды. Христианство традиции язычества не поддерживает. Хотя споры об этом обычае ведутся до сих пор теоретиками церкви.Лучше раздайте подаяние нищим и посетите храм, закажите по усопшему панихиду – такой способ почитания мертвых более приемлем и духовно полезен.то вспоминают о них только хорошее и пьют, не чокаясь, чтобы не перебросить беду с одного дома на другой.Существует множество примет про кладбище. Даже глубоко безразличные к суевериям люди стараются их придерживаться. Такое уж это место. Никто не знает, что может принести мир мертвых, поэтому лучше отнестись к приметам внимательно.Осквернителей могил, кладбищенских воров, ждет печальная участь, ибо их преследует злой рок.Споткнуться на кладбище – не к добру. Еще хуже – упасть. Приметы советуют сразу покинуть кладбище, умыться святой водой, перекреститься и трижды прочитать молитву «Отче наш».Поверьте, душе неважно, где вы будете вспоминать о ней – на кладбище или в храме, или в разговоре с родными. Главное, чтобы вы были искренни и воспоминания эти носили светлый, добрый оттенок.Как уже говорилось, бытует суеверие, что на кладбище нельзя рассказывать об успехах и достижениях своей жизни, чтобы здесь все не оставить.Также не разрешается считать деньги на кладбище, иначе можно их больше не увидеть. Если купюру достали из кошелька, либо она вообще упала на землю, ее необходимо оставить на могиле родственника или тезки, чтобы откупиться от возможной нищеты и преждевременной смерти.В принципе, любая вещица, упавшая на кладбищенскую землю, больше не принадлежит своему живому хозяину. Не следует ее поднимать. Если вещь действительно необходима, нужно оставить откуп покойным и хозяину кладбища – бутылку водки и сладости.С кладбища ни в коем случае нельзя приносить домой никаких вещей (это не касается сладостей, которые собирают дети, поскольку ними они поминают всех мертвых). Это принесет вред тому, кто взял вещи, и людям, воспользовавшимся ими.Ничего не забирайте с кладбища и не приносите в дом, какая бы это ценная вещь ни была. По приметам, вы заберете это у мертвых, и они накажут вас бедами и болезнями.Данная вещь может причинить вред не только тому, кто принес эту вещь с кладбища домой, но и любому другому человеку, который возьмет ее в руки.Не фотографируйтесь на кладбище; останетесь в окружении негативной энергетики на снимке, и кто знает, как это повлияет на вашу судьбу.Фотографируясь на фоне множества могил, вы запечатлеваете невидимый мир духов усопших и потусторонних сущностей, которые впоследствии легко найдут дорогу к вашему жилищу., значит, душа покойного не завершила важных для нее дел, что-то ее беспокоит.Есть и позабытые, устаревшие приметы, которым верят разве что в глубинке, в деревнях, куда современные нравы пока не дошли. Так, примета о сломанном надгробии априори не может обещать ничего приятного и доброго. Если памятник испортился без человеческого вмешательства, а не пострадал от рук вандалов и мародеров, то будет в недалеком будущем в семье умершего еще один покойник.Неважно, какие повреждения получило место захоронения: просто ли сломался крест, треснула могильная плита или сам постамент, или же просела земля и образовалась глубокая яма – каждое изменение грозит родным лежащего здесь человека очередной смертью. Вы можете понять, к кому старуха с косой заглянет в следующий раз, определив, с какой стороны обвалилась земля: с южного боку – умрет мужчина; северная сторона «упала» – погибнет женщина; восточный край просел – скончается пожилой член семьи; с западной ­стороны земля ушла – малого ребенка смерть заберет.Самоубийц можно поминать только тогда, когда птица клюет рассыпанное на их могилах зерно. На могилу самоубийцы сыплют несколько пшеничных зерен и смотрят издалека: если птица не станет клевать тех зерен, то не надо и поминать покойника, исключая субботы Дмитриеву и Всех Святых., возьмите с собой воду, и при выходе обязательно омойте руки и лицо, чтобы убрать негативную энергию.Ее используют только для уборки могил и памятников. Водой для питья следует запастись дома, до посещения кладбища., на забытые вещи наводят порчу.Но, навещая усопших, лучше выбирать разные дороги, хотя бы обойти собственную улицу и зайти к дому с другой стороны., даже если вас окликнули или позвали. Считается, что упокоеные души бродят среди могил и не осознают, что им уже нет места в мире живых. Когда человек оборачивается, усопшая душа может воспринять это, как приглашение пойти за живым человеком. В результате посетитель погоста приведет в свой дом покойника, который может доставить множество хлопот обитателям дома., чтобы не нанести домой кладбищенской земли. Эта земля может доставить немало проблем со здоровьем, она несет плохую энергетику.- привезешь смерть в дом к тому человеку, к кому заехал. Но желательно завернуть куда-то в общественное место перед тем, как вернешься домой. Считается, что традиция поминок в столовой или кафе - последствия этой приметы.Давно известно, что мертвецы умеют передавать информацию посредством различных животных: птиц, кошек, собак. Недаром пернатых в старину считали воплощением потерявших человеческие тела душ. Но птицы, летающие над погостом или домом, где лежит покойник, не так опасны, как кошка, которая, вспомните, считалась мифическим и священным животным еще у древних египтян.В жилище, где случилась смерть, домашних питомцев сразу убирали, изолировали – чтобы дух усопшего не подселился к своему любимцу.Появление на кладбище кошки приметы трактуют следующим образом:, постарайтесь покинуть это место – скорее всего, там сильная аномальная зона, разрушающая ауру человека;, то, возможно, ведьма вышла "погулять", или это мечущаяся душа грешника;– душа праведника, не закончившего свой путь на земле, предупреждает о надвигающейся опасности или болезни;мимо вас на кладбище – будьте спокойны – это просто чей-то дух пришел посмотреть на нового приятеля, то есть, на того, кого хоронят.В любом случае отнеситесь к кошке с уважением – не бейте и не прогоняйте ее, лучше отвлеките от себя (если она увязалась за вами) каким-то гостинцем.Хорошим знаком для ушедшего на тот свет человека и его сородичей является нахождение в подготавливаемой могиле старого, более раннего захоронения с целыми костьми. Старинное поверье говорит, что покойный в загробном мире найдет утешение и не будет докучать своей родне, являясь им во снах и галлюцинациях.Многочисленные приметы и суеверия присутствующим на кладбище людям полны секретов, которые души мертвецов хотят до них донести. Возможно, вы видели, находясь на церемонии погребения кого-то близкого, как астральное тело покидает ставшую ненужной телесную оболочку. Происходит это в момент, когда первая горсть земли касается крышки гроба. Согласно примете, душа взлетает либо смеющейся, либо плачущей, скорбящей.Кладбища положено располагать к югу от церкви; с северной стороны хоронят лишь самоубийц и мертворожденных младенцев.Могилы роют в направлении с востока на запад и гроб с телом укладывают ногами на восток – по преданию, для того, чтобы легче было подняться в Судный День.Даже не веря в приметы, не стоит нарушать этику посещения мест скорби... Все обряды, связанные с усопшими появились не просто так, и не зря народ бережет свои традиции.

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