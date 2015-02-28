Актерские приметы и суеверия

Актерские приметы и суеверияОдним из наиболее важных киношных ритуалов и, соответственно, примет является так называемая «тарелка», которую разбивают перед началом съемок о штатив камеры в первый день работы над новой картиной. На этой тарелке должны быть указаны фамилии всех тех людей, которые задействованы в работе над картиной (позже осколки от тарелки члены съемочной группы разбирают на сувениры). При этом обязательно нужно, чтобы тарелка эта разбилась с первого раза. В противном случае картине грозит провал. Нечто подобное, к слову сказать, существует и при спуске на воду нового корабля. Там также неразбившаяся бутылка сулит печальную участь судну.
Нужно также отметить, что выход на сцену для каждого артиста – очень ответственный и важный момент, к которому они подходят со всей серьезностью. При этом, правда, каждый артист имеет свою счастливую кулису: кто-то предпочитает выходить только справа, а кто-то исключительно слева. По всей видимости, связано это с тем, с какой именно кулисы человек вышел в день своего первого творческого успеха.
Ни в одном театре нет гримерки с номером тринадцать, потому как данное число актеры считают особо несчастливым и неудачным. Кроме того, в гримерку нужно входить обязательно только с левой ноги, иначе артиста будут преследовать неудачи. Также категорически нельзя вешать на двери различные фотографии и картинки, поскольку считается, что они отнимают энергию.
Одной из плохих примет считается рассыпавшийся на туалетном столике грим (это сулит неприятности), поэтому актеры очень тщательно следят за всеми своими коробочками и баночками. Помимо этого, актеры тщательно следят за тем, чтобы никто не заглядывал в зеркало через плечо, потому как таким образом можно лишиться не только удачи, но и здоровья.
Категорически нельзя одалживать своим коллегам мыло, ведь вместе с ним можно отдать здоровье и успешность в творческой деятельности. Выносить мыло из гримерки также нельзя.
На съемочной площадке категорически запрещено есть семечки – это обязательно приведет к провалу спектакля или фильма. Примечательно, что этому суеверию подвержены даже известные и успешные режиссеры, которым, казалось бы, бояться нечего. Так, к примеру, известный советский режиссер Георгий Данелия очень злился на Софико Чиаурели, свою двоюродную сестру и актрису, за то, что она постоянно приходила на съемочную площадку с семечками. И даже несмотря на то, что девушка отлично справилась со своей ролью, и картина «Не горюй» оказалась довольно успешной, больше режиссер ее не приглашал в свои фильмы.
Неудачу сулит и кот, который прошел по сцене. В то же время, если этот же кот совершил подобный маневр во время спектакля, то спектакль этот просто обречен на успех. С большим вниманием необходимо относиться и к декорациям, ведь считается, что использовать живые цветы нельзя, поскольку это может привести к неудачам.
Получив гонорар, актер должен очень внимательно относиться к тому, как его потратить. Если на эти деньги были приобретены украшения или одежда, то их ни в коем случае нельзя надевать до премьеры спектакля. Как правило, среди актеров и актрис нет некрасивых людей, поскольку считается, что они могут навлечь несчастья на всю труппу. В театре нельзя и свистеть, потому что это, как и в случае с квартирой, грозит отсутствием успешных премьер и спектаклей.
Очень страшными последствиями грозит и падения текста сценария на землю или пол. Поэтому актеры стараются ни при каких обстоятельствах не выпускать бумаги из рук. Но если уж случилось так, что текст все-таки упал, каждый, даже начинающий актер, знает, что на него необходимо немедленно сесть, иначе можно лишиться роли.
Запрещается актерам и смеяться на съемочной площадке. Считается, что если актерам весело, значит, зрителям будет совершенно не до смеха.
Существует и еще одна примета, которая связана с режиссерами. Никто не имеет права садиться на режиссерский стул, иначе дело может закончиться серьезными проблемами и неприятностями.
Удачным считается, если актер найдет на сцене гвоздь, а затем тайком забьет его где-нибудь за кулисами. Это сулит успешную актерскую карьеру и новые роли.
И, пожалуй, самым страшным для любого актера считается сыграть смерть. Поэтому творческие люди придумали целый ритуал: после того, как сцена смерти снята, оператор не должен выключать камеру, чтобы актер успел посмотреть в объектив и показать язык. Тогда с ним в реальной жизни ничего плохого не случится.
Во время репетиций актеры повторяют весь свой текст, кроме самой последней фразы. Ее они никогда не произносят вплоть до самого представления, успех или неудача которого якобы зависит от аплодисментов, которые раздадутся после этой самой последней фразы.
Если актриса получает цветы в подарок, то она может использовать их при украшении своей одежды или носить до и после представления, но никак не во время него. Вместо них используют искусственные.
Если во время гримировки актриса случайно касается помадой зуба, то это считается хорошим знаком и предвестием выгодного контракта.
Если актер или актриса заметят нитку, прилипшую к одежде, то они снимают ее, трижды проносят вокруг головы и затем прикрепляют к своему воротнику. Она предвещает заключение нового контракта.
Свистеть в гримерной строго запрещено. Если кто будет замечен в таком преступлении, то он должен выйти из гримерной, трижды повернуться вокруг себя, затем постучаться в дверь и спросить разрешения войти.
Цитировать «Макбета» - навлечь на себя проклятье. Различные амулеты хранятся в гримерной актрисы, а поздравительные телеграммы, ценимые очень высоко, прикрепляются к стене.
Зацепиться за гвоздь - к новым ролям.
Нельзя смотреть телевизор и подниматься на сцену в уличной обуви. Кстати, скидывая ботинки, актеры смотрят, как они упали: если на подошвы рядышком – хорошо, если перевернулись – плохо.
Подстригаться перед спектаклем нельзя, даже подравниваться.
Пятница считается ужасно несчастливым днем для любого рода премьер.
Косоглазая девушка в кордебалете приносит беду всей постановке. Но эта опасность невелика, поскольку косоглазых не принимают даже в кордебалет.
Считается также, что если обувь актера скрипит, когда он впервые выходит на сцену в какой-нибудь роли, то в этой роли его ждет удача.
Желтый цвет считается в театре несчастливым.
Вне театра актер свято верит в приметы: стоит ему ошибиться дверью, когда он идет на встречу с антрепренером или администратором, и он уже ждет неудачи в своих поисках роли.
Не дай Бог, когда переодеваешься, что-нибудь надеть на левую сторону - провалишь роль или что-нибудь забудешь.
Перед выходом на сцену актеру говорят: "Ни пуха, ни пера". Он должен ответить: "К черту". Если же ему говорят: "Ну, удачи тебе!", то он должен плюнуть три раза через левое плечо. Как правило, друг другу актеры желают перед выходом: «Чтоб тебе провалиться!»
Частично источник информации тут.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:26
Причина: Удалила повторения.
Сегодня, 15:26 by Восьмая теньПросмотров: 54Комментарии: 1
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