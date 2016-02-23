Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Lynx Просмотров: 27 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 01:55 by

Знаете ли вы, что кроме известного вам знака зодиака, под которым вы родились, у вас есть еще один астрологический знак, раскрывающий скрытые темные стороны вашей натуры? В древности многие народы, в том числе греки, верили в это и считали теневой гороскоп не менее важным, чем обычный - зодиакальный. Обе системы дополняли друг друга, традиционная система рассказывала о положительных качествах и будущем человека, в то время как другая раскрывала его негативные стороны. Эта система включает в себя 10 знаков, базирующихся на древней мифологии.Согласно древнегреческим мифам, это существа с человеческим торсом, головой и туловищем лошади, которые отличались буйным характером и непримиримым нравом. Данная характеристика верна и для рожденных под этим знаком. У людей-Кентавров животная сущность часто доминирует над человеческой частью их натуры, вырываясь наружу в самый неподходящий момент. Именно потому такие личности с трудом контролируют свои сексуальные потребности; они часто гневливы, завистливы, подозрительны и впадают в тревогу без малейшего повода.Кентавры свысока смотрят на окружающих, считают себя всегда и во всем правыми и не учитывают мнение других людей. При совершении поступков они не руководствуются разумом, а идут на поводу у настроения. Кентаврам следует контролировать свои эмоции и не рубить с плеча, чтобы избежать серьезных конфликтов с близкими. Прямолинейность — это хорошая черта, но только если говорить правду деликатно и не переходить грани дозволенного.В древнегреческих мифах гарпии описывались как злобные существа, похищавшие новорожденных детей и людские души. Это божественные сущности доолимпийского периода греческой мифологии, рожденные от союза бога морей Тавманта и океаниды Электры. Гарпии символизируют месть и бурю, поэтому люди, рожденные под этим знаком, отличаются мстительностью и неспособностью прощать даже самые незначительные обиды.Такие личности злопамятны и часто недовольны окружающим миром. Люди-Гарпии радуются, когда их недоброжелателей преследуют беды и горести, считая это вполне справедливой карой за нанесенную обиду, даже если она надумана с их стороны. Гарпиям звёзды рекомендуют остужать свой пыл и направлять негативную энергию в мирное русло - например, заняться спортом или отправиться в длительное путешествие.Пегас представлен в мифах в виде крылатого коня, рожденного у истоков Океана. Пегас летал настолько быстро, что мог обогнать ветер, и не случайно представители этого знака в своем воображении возносятся высоко над окружающими и снисходительно смотрят на "простых смертных". Людей-Пегасов отличает непомерная гордость, самовлюбленность и завышенные амбиции.Они полагают, что достойны лишь самого лучшего в этом мире. Люди-Пегасы не любят работать, так как не могут найти себе ремесло по вкусу, и часто считают труд недостойным занятием для такой возвышенной натуры.Страж царства мертвых, Цербер — это пес с тремя головами, из пастей которого течет яд, вместо хвоста имеется змея, а на спине растут змеиные головы. Рожденных под этим знаком личностей часто отличает злобное и предвзятое отношение к окружающим. Сердить этих людей нельзя, иначе они могут сорваться и попросту избить обидчика. Если человек-Цербер зол, ему для достижения душевного комфорта нужно выместить на ком-то негативные эмоции.В ином случае Цербер будет страдать и находиться в стрессовом состоянии до тех пор, пока не сорвется и не выпустит пар. Часто от этого свойства характера страдают самые близкие люди – дети или родители.Козлоногие сатиры относятся к категории лесных божеств, населявших острова Древней Греции. Мифология характеризует сатиров как ленивых и распутных существ, которые проводили жизнь в пьянках, а также охотились за нимфами ради удовлетворения неуемной похоти. Рожденных в этот период людей - так же, как и их тотемный знак, - отличает эротомания и неумеренные потребности в сексе. Мужчины-сатиры не склонны к моногамии.Часто они являются изменниками-донжуанами, которые разбивают сердца находящихся рядом женщин. Женщины-сатиры способны с легкостью разрушать чужие семьи, чтобы завоевать понравившихся им мужчин, при этом не испытывая мук совести. Представителям этого знака нужно умерить свои любовные аппетиты и остерегаться гнева обиженных ими людей, иначе плата за праздный образ жизни может оказаться слишком высокой.Морские нимфы — сирены — в древнегреческой мифологии описаны как полуженщины-полурыбы. Мать-муза даровала им божественно красивые голоса, которыми они заманивали мореплавателей на острые морские скалы и мели. Рожденные под этим знаком люди чрезвычайно обаятельны, но склонны использовать свой дар для достижения низменных и корыстных целей, не стесняясь продвигаться в жизни, идя по головам других.Женщины этого знака могут прикидываться абсолютно беспомощными, манипулируя мужчинами, которые сбиваются с ног, стараясь угодить обаятельной и сладкоголосой Сирене. Рожденные под этим знаком мужчины прикидываются наивными и неприспособленными к жизни юношами, используя в своих интересах дам с ярко выраженным материнским инстинктом.Согласно мифологическим представлениям, крылатые чудовища-Грифоны являлись полульвами-полуорлами и охраняли золото в легендарной стране Гиперборее. Рожденные под этим знаком люди активны в достижении личных целей. Грифоны силой берут то, что хотят, и никогда не поступятся завоеванным в пользу других. Они воинственны, наглы и превыше всего ставят свои убеждения и интересы.Для представителей этого темного символа мнение окружающих и их страдания совершенно не интересны, поэтому люди-Грифоны часто остаются одинокими. Грифонам стоит пересмотреть собственные приоритеты и воспитать в себе если не альтруизм, то хотя бы снисходительность по отношению к окружающим - в противном случае они рискуют потерять друзей.Извергающее огонь чудовище Химера по одной из версий имеет тело козы, голову льва и хвост в виде змеи, а по другой является чудищем с тремя головами: львиной, козьей и драконьей. Людей этого знака отличает лицемерие, поэтому они в любой ситуации, не стесняясь, меняют маски, скрывая свое истинное лицо и настроение для достижения личных целей.Химеры по своей натуре карьеристы и вполне способны оболгать кого-то, если это сулит материальную выгоду или продвижение по службе.В древнегреческой мифологии это чудовище с женской головой на теле льва, с орлиными крыльями и хвостом быка. Сфинкс подстерегал путешественников и предлагал ответить на сложные загадки в обмен на сохранение жизни. Такими людьми всегда руководит холодный расчет. Эмоции люди-Сфинксы с легкостью отметают прочь, им неведомы жалость или моральные устои.Рожденные под этим знаком хитроумны, манипулируют человеческими слабостями и во главу угла ставят материальные блага. От плохого отношения окружающих к себе люди-Сфинксы не страдают.Чудовище с человеческим телом и головой быка - Минотавр - был произведен на свет распутной женой Миноса Пасифаей от вышедшего из океанских волн быка. Царь спрятал чудовищное порождение этого союза в лабиринте и отправлял ему в жертву самых красивых юношей и девушек. Люди-Минотавры - рабы своей животной натуры, которую не способны контролировать. Они неумеренные в еде и сексе, склонны к вспышкам гнева.Рожденные под влиянием этого темного символа - не лидеры по природе и предпочитают быть ведомыми. Люди-Минотавры не умеют принимать самостоятельные решения и легко становятся жертвами чужих манипуляций, с легкостью совершая низменные поступки.

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