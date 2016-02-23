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Страшно интересно

Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Знаете ли вы, что кроме известного вам знака зодиака, под которым вы родились, у вас есть еще один астрологический знак, раскрывающий скрытые темные стороны вашей натуры? В древности многие народы, в том числе греки, верили в это и считали теневой гороскоп не менее важным, чем обычный - зодиакальный. Обе системы дополняли друг друга, традиционная система рассказывала о положительных качествах и будущем человека, в то время как другая раскрывала его негативные стороны. Эта система включает в себя 10 знаков, базирующихся на древней мифологии.

КЕНТАВР (8 января - 12 февраля)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Согласно древнегреческим мифам, это существа с человеческим торсом, головой и туловищем лошади, которые отличались буйным характером и непримиримым нравом. Данная характеристика верна и для рожденных под этим знаком. У людей-Кентавров животная сущность часто доминирует над человеческой частью их натуры, вырываясь наружу в самый неподходящий момент. Именно потому такие личности с трудом контролируют свои сексуальные потребности; они часто гневливы, завистливы, подозрительны и впадают в тревогу без малейшего повода.
Кентавры свысока смотрят на окружающих, считают себя всегда и во всем правыми и не учитывают мнение других людей. При совершении поступков они не руководствуются разумом, а идут на поводу у настроения. Кентаврам следует контролировать свои эмоции и не рубить с плеча, чтобы избежать серьезных конфликтов с близкими. Прямолинейность — это хорошая черта, но только если говорить правду деликатно и не переходить грани дозволенного.

ГАРПИЯ (13 февраля - 18 марта)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

В древнегреческих мифах гарпии описывались как злобные существа, похищавшие новорожденных детей и людские души. Это божественные сущности доолимпийского периода греческой мифологии, рожденные от союза бога морей Тавманта и океаниды Электры. Гарпии символизируют месть и бурю, поэтому люди, рожденные под этим знаком, отличаются мстительностью и неспособностью прощать даже самые незначительные обиды.
Такие личности злопамятны и часто недовольны окружающим миром. Люди-Гарпии радуются, когда их недоброжелателей преследуют беды и горести, считая это вполне справедливой карой за нанесенную обиду, даже если она надумана с их стороны. Гарпиям звёзды рекомендуют остужать свой пыл и направлять негативную энергию в мирное русло - например, заняться спортом или отправиться в длительное путешествие.

ПЕГАС (19 марта - 24 апреля)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Пегас представлен в мифах в виде крылатого коня, рожденного у истоков Океана. Пегас летал настолько быстро, что мог обогнать ветер, и не случайно представители этого знака в своем воображении возносятся высоко над окружающими и снисходительно смотрят на "простых смертных". Людей-Пегасов отличает непомерная гордость, самовлюбленность и завышенные амбиции.
Они полагают, что достойны лишь самого лучшего в этом мире. Люди-Пегасы не любят работать, так как не могут найти себе ремесло по вкусу, и часто считают труд недостойным занятием для такой возвышенной натуры.

ЦЕРБЕР (25 апреля - 30 мая)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Страж царства мертвых, Цербер — это пес с тремя головами, из пастей которого течет яд, вместо хвоста имеется змея, а на спине растут змеиные головы. Рожденных под этим знаком личностей часто отличает злобное и предвзятое отношение к окружающим. Сердить этих людей нельзя, иначе они могут сорваться и попросту избить обидчика. Если человек-Цербер зол, ему для достижения душевного комфорта нужно выместить на ком-то негативные эмоции.
В ином случае Цербер будет страдать и находиться в стрессовом состоянии до тех пор, пока не сорвется и не выпустит пар. Часто от этого свойства характера страдают самые близкие люди – дети или родители.

САТИР (31 мая - 3 июля)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Козлоногие сатиры относятся к категории лесных божеств, населявших острова Древней Греции. Мифология характеризует сатиров как ленивых и распутных существ, которые проводили жизнь в пьянках, а также охотились за нимфами ради удовлетворения неуемной похоти. Рожденных в этот период людей - так же, как и их тотемный знак, - отличает эротомания и неумеренные потребности в сексе. Мужчины-сатиры не склонны к моногамии.
Часто они являются изменниками-донжуанами, которые разбивают сердца находящихся рядом женщин. Женщины-сатиры способны с легкостью разрушать чужие семьи, чтобы завоевать понравившихся им мужчин, при этом не испытывая мук совести. Представителям этого знака нужно умерить свои любовные аппетиты и остерегаться гнева обиженных ими людей, иначе плата за праздный образ жизни может оказаться слишком высокой.

СИРЕНА (4 июля - 10 августа)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Морские нимфы — сирены — в древнегреческой мифологии описаны как полуженщины-полурыбы. Мать-муза даровала им божественно красивые голоса, которыми они заманивали мореплавателей на острые морские скалы и мели. Рожденные под этим знаком люди чрезвычайно обаятельны, но склонны использовать свой дар для достижения низменных и корыстных целей, не стесняясь продвигаться в жизни, идя по головам других.
Женщины этого знака могут прикидываться абсолютно беспомощными, манипулируя мужчинами, которые сбиваются с ног, стараясь угодить обаятельной и сладкоголосой Сирене. Рожденные под этим знаком мужчины прикидываются наивными и неприспособленными к жизни юношами, используя в своих интересах дам с ярко выраженным материнским инстинктом.

ГРИФОН (11 августа - 15 сентября)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Согласно мифологическим представлениям, крылатые чудовища-Грифоны являлись полульвами-полуорлами и охраняли золото в легендарной стране Гиперборее. Рожденные под этим знаком люди активны в достижении личных целей. Грифоны силой берут то, что хотят, и никогда не поступятся завоеванным в пользу других. Они воинственны, наглы и превыше всего ставят свои убеждения и интересы.
Для представителей этого темного символа мнение окружающих и их страдания совершенно не интересны, поэтому люди-Грифоны часто остаются одинокими. Грифонам стоит пересмотреть собственные приоритеты и воспитать в себе если не альтруизм, то хотя бы снисходительность по отношению к окружающим - в противном случае они рискуют потерять друзей.

ХИМЕРА (16 сентября - 22 октября)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Извергающее огонь чудовище Химера по одной из версий имеет тело козы, голову льва и хвост в виде змеи, а по другой является чудищем с тремя головами: львиной, козьей и драконьей. Людей этого знака отличает лицемерие, поэтому они в любой ситуации, не стесняясь, меняют маски, скрывая свое истинное лицо и настроение для достижения личных целей.
Химеры по своей натуре карьеристы и вполне способны оболгать кого-то, если это сулит материальную выгоду или продвижение по службе.

СФИНКС (23 октября - 30 ноября)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

В древнегреческой мифологии это чудовище с женской головой на теле льва, с орлиными крыльями и хвостом быка. Сфинкс подстерегал путешественников и предлагал ответить на сложные загадки в обмен на сохранение жизни. Такими людьми всегда руководит холодный расчет. Эмоции люди-Сфинксы с легкостью отметают прочь, им неведомы жалость или моральные устои.
Рожденные под этим знаком хитроумны, манипулируют человеческими слабостями и во главу угла ставят материальные блага. От плохого отношения окружающих к себе люди-Сфинксы не страдают.

МИНОТАВР (1 декабря - 7 января)
Мифический гороскоп. Раскрой свою темную натуру

Чудовище с человеческим телом и головой быка - Минотавр - был произведен на свет распутной женой Миноса Пасифаей от вышедшего из океанских волн быка. Царь спрятал чудовищное порождение этого союза в лабиринте и отправлял ему в жертву самых красивых юношей и девушек. Люди-Минотавры - рабы своей животной натуры, которую не способны контролировать. Они неумеренные в еде и сексе, склонны к вспышкам гнева.
Рожденные под влиянием этого темного символа - не лидеры по природе и предпочитают быть ведомыми. Люди-Минотавры не умеют принимать самостоятельные решения и легко становятся жертвами чужих манипуляций, с легкостью совершая низменные поступки.
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Сегодня, 01:55 by LynxПросмотров: 27Комментарии: 2
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Ключевые слова: Минотавр химера сфинкс сатир сирена пегас гороскоп мифические существа

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 01:57
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Комментариев: 1 689
Рожденных в этот период людей - так же, как и их тотемный знак, - отличает эротомания и неумеренные потребности в сексе. Женщины-сатиры способны с легкостью разрушать чужие семьи, чтобы завоевать понравившихся им мужчин, при этом не испытывая мук совести.


Однако, здравствуйте... Смущена, но не рассержена laughing
Зарегистрирован: 23.02.2016
            
#2 написал: Летяга
Сегодня, 02:10
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Группа: Модераторы
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Комментариев: 6 333
Прикольно конечно. Но я на троих прочитала, и все мимо.
А картинки прикольные. Мне особенно сфинкс понравился, так трогательно задние лапки сложил (сложила?)
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
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