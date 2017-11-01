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Тайны пещеры Сидячего скелета

Люди, вскрывающие древние захоронения, делают это либо ради науки, либо ради наживы. Но в любом случае нарушение покоя усопших чревато непредсказуемыми последствиями. Наглядный тому пример — проклятие Тутанхамона — череда смертей членов английской археологической экспедиции, раскопавших гробницу фараона.

Другой яркий пример связан со вскрытием гробницы эмира Тимура (Тамерлана) в Самарканде группой профессора Герасимова. Оно состоялось за день до начала Великой Отечественной войны. Естественно, народная молва тут же связала между собой два этих события.




Но прах усопшего, о котором пойдет речь далее, покоится не в гробнице, а в пещере, находящейся в горах Центрального Таджикистана. Это своеобразное захоронение окружено множеством тайн. А местные жители утверждают, что, раскопав пещеру, можно навлечь на себя всевозможные кары.

Макшеватская пещера, где находятся останки почитаемой мумии

Тайны пещеры Сидячего скелета

ХОДЖА ИСХАК

Мазары (могилы святых) в Средней Азии являются объектами поклонения. Мусульмане совершают к ним паломничество, надеясь исцелиться от болезней.

Мазар Ходжи Исхака (Ходжа Исхак Вали) не является могилой в строгом смысле этого слова. Он представляет собой небольшую пещеру (Макшеватская пещера), в которой находятся незахороненные мумифицированные останки. Святой как бы сидит на земляном возвышении, наполовину закопанный в глину. Поэтому этот мазар называют еще пещерой Сидячего Скелета.

Фотографий скелетизированной мумии в сети не найти, но есть подробное описание останков. Мумифицированные останки человека, почитаемые как тело святого Ходжи Исхака Вали, находятся в привходовой части пещеры, примерно в пяти метрах от входа, возле стены, несколько в стороне от естественного окна в кровле. Перед мумией небольшая ровная площадка, от которой начинается спуск на две стороны — вглубь пещеры и к выходу.

Останки находятся в зоне аэрации. Поток воздуха некогда иссушил труп, тогда как другие тела, находившиеся в глубине пещеры, разложились и рассыпались. Мумия находится в вертикальном положении. Она по пояс вкопана в землистые отложения. Тело окружено полукольцом камней. Правая сторона и лицо мумии обращены к выходу, они сильно испорчены временем, видны кости скелета.

На спине и затылке сохранилась кожа, видны короткие рыжие волосы. Правая рука согнута в локте и практически отделена от плеча. Тело обращено на юг, голова повернута на запад — юго-запад.

По рассказам, мумия была обнаружена в начале XIX века. Житель Макшевата Мулло Курбон охотился в верховьях ущелья и подранил козла, но тот убежал по скале и вдруг неожиданно исчез. Последовав за ним, охотник сделал поразительную находку. Ко времени русской колонизации края (конец XIX века), нетленное тело успело обрасти мусульманскими легендами.

Дорога к мазару трудна, а местами просто опасна. Сначала она идет по тропе, проходящей над обрывом, затем поднимается к пещере по крутому склону. Не каждый путник осилит такую дорогу.

На вопрос, кем был тот, чьи не захороненные останки можно видеть в пещере, в настоящее время ответа нет. Более того, неясно даже, в какую историческую эпоху жил этот человек. Но на сей счет существует несколько версий, среди которых есть и невероятные.

По одной из них, загадочный мертвец — не кто иной, как Спитамен, легендарный предводитель восстания против Александра Македонского. Существует легенда, что отряд повстанцев попал в засаду, устроенную в горах воинами Александра. Раненый Спитомен, спасаясь от погони, бросился в бурную реку, а затем оказался в пещере, где и скончался от потери крови.

Спитамен и Александр

Тайны пещеры Сидячего скелета

По другой легенде, Ходжа Исхак был послан Аллахом, дабы обратить в истинную веру местный народ. Однако здешние люди все как один были упорными язычниками. Они убили посланца Аллаха. Вот его-то нетленные мощи и находятся в пещере.

ИСПРАВИТЬ ОШИБКУ!

В конце XIX века мазар посетил горный инженер и археолог-любитель из Ташкента по имени Леопольд (увы, фамилию его история не сохранила). Прознав о загадочной пещере, он захотел взглянуть на нее лично. Проделал нелегкий и длинный путь, а осмотрев пещеру, решил ее раскопать. Нанял трех молодых людей из местных, те были жителями кишлака Анзоб, расположенного в 30 километрах от этого места.

Раскопки начали с удаления пласта голубиного помета. Затем показался слой глины и, наконец, слой песка, смешанного с камнями. Копать было трудно.

Доподлинно не известно, нашли они что-нибудь или нет. Но археолог-любитель, удовлетворив научное любопытство, щедро расплатился с помощниками и уехал к себе в Ташкент. А нанятые им горцы поспешили вернуться в родной кишлак. Однако по дороге домой с ними едва не приключилось беды. Когда они спускались с горы, один из мужчин по имени Алишер оступился и чуть было не полетел вниз — в последний момент ухватился за растущий на склоне куст.

Насмерть перепуганный Алишер решил, что тут не обошлось без вмешательства потусторонних сил, что это предупреждение о возможной каре за осквернение мазара. Вернувшись домой, он несколько дней места себе не находил, все ожидал расплаты.

Решил: нужно пойти назад к Ходже Исхаку и постараться исправить ошибку. Купил жертвенного барана, приготовил еду и раздал беднякам. Потом стал работать в пещере, стараясь привести ее в прежний вид.

ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ

Что любопытно — решение Алишера покинуть Анзоб спасло ему жизнь. На обратном пути из мазара он встретил вооруженных всадников, преградивших ему дорогу.

— В Анзоб нельзя, — сказали ему. — Там болезнь, чума, черная смерть.

Когда наконец Алишер смог попасть в Анзоб, ему открылась печальная картина: в живых не осталось ни единого жителя. Черная смерть не пощадила никого. Умерли и два приятеля Алишера, которых вместе с ним нанял Леопольд.

Потрясенный случившимся и убитый горем, Алишер не смог больше оставаться в родном кишлаке, ушел, как говорится, куда глаза глядят. Подолгу нигде не задерживался. Проповедовал. Примкнул к ордену бродячих монахов-дервишей.

СИЛА СВЯТОГО

В народе сложились устойчивые представления о силе святого. Считается, что под ее воздействием капающая в пещере вода превращается в лед, который в течение года окаменевает. Этот камень (натечная кальцитовая кора) в измельченном виде используется как лекарство для лечения разных заболеваний.

Говорят, что многих людей сила святого не пускает даже до чиллахоны, не говоря уже о скале (пещере), поэтому они складывают камни в кучки и приносят жертву вблизи святого места, в пределах его видимости.

В данном случае под проявлением силы святого понимается крайнее утомление, одышка, сердечные приступы (то есть горная болезнь), случающиеся у паломников при подъеме в гору.

Люди, все же решившиеся подняться в пещеру, оставляют камешки в углублениях, щелях и на полочках ее стен, принимаемых за следы рук и ног святого. Эти символические подношения сопровождаются молитвами и просьбами о даровании здоровья, благосостояния или благополучия.

Тайны пещеры Сидячего скелета

РАССКАЗ ГЕОЛОГА

Историю из нашего времени, косвенно связанную с пещерой Сидячего Скелета, рассказал мне знакомый геолог Собир Юсупов.

Их геологосъемочная партия разбила лагерь в нескольких километрах от упомянутого мазара. В один из дней Собир проходил маршрутом вблизи пещеры. Решил заглянуть. Ничего трогать не стал, только внимательно все осмотрел и сфотографировал главную достопримечательность — скелет.

Выйдя из пещеры, он стал высматривать удобный путь для спуска. Нашел место, откуда река и проходящая вдоль нее автодорога были хорошо видны. Не спеша начал спускаться. А куда торопиться? До дороги ведь рукой подать.

Но он просчитался. Как-то незаметно сгустились сумерки, потом и вовсе все окутала темнота — не видно, куда ногу ставить. Спуск стал медленным и опасным. Геолог изрядно намучался, прежде чем оказался у воды. Тут понял, что его злоключения не закончились. Дорога проходила вдоль противоположного берега, а ночью о переправе через бурную реку нечего было и думать.

Нужно было идти к месту, до которого не менее 2 километров по узкой тропе. С одной стороны — ревущий поток, с другой — крутой обрывистый склон. В довершение всех бед путь ему преградила колючая проволока, за ней когда-то находился аммонитный склад. Сохранился даже щит с надписью «Стой! Запретная зона». В поисках прохода он ощупывал ее руками, обдирая ладони.

В лагере Собир оказался лишь в третьем часу ночи. «Святой наказал меня за то, что сунулся в пещеру из праздного любопытства и без должного пиетета», — тут же подумал он.

А наутро геологов ждал сюрприз. Барана, жившего в лагере и предназначенного на убой, сожрал волк: остались от шашлыка рожки да ножки. Серый разбойник оставил людям лишь голову, шею с веревкой и часть передней ноги. Рядом валялись остатки внутренностей.

Собир потревожил покой древнего мертвеца, а потому и он, и его коллеги были лишены свежего мяса. А может быть, имело место случайное совпадение? Не берусь судить. Но, говорят, все в этом мире взаимосвязано...


Автор: Сергей ЩИПАНОВ, журнал "Все загадки мира" №18, 2017.
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Новость отредактировал Летяга - Вчера, 20:39
Вчера, 20:39 by Сделано_в_СССРПросмотров: 52Комментарии: 0
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Ключевые слова: Древние захоронения Макшеватская пещера останки археолог-любитель

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