Клонирование — технология инопланетян

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:29

TiTaN_2017 Просмотров: 92 Комментарии: 0 +4 Вчера, 14:29 by

Известный американский врач-психотерапевт Барбара Бартолик пишет, что среди ее пациентов попадались такие, которые рассказывали под гипнозом о своих контактах с инопланетянами. Некоторые говорили и о создании пришельцами человеческих двойников.«После многочисленных сеансов регрессивного гипноза у меня возникла уверенность, что люди описывают нечто похожее на процесс клонирования, — сообщает Б. Бартолик. — Вот что, например, поведал один из пациентов: «Мне все время казалось, что они проводят со мной какие-то генетические опыты. Они что-то кололи мне, брали у меня кровь, куски кожи, семенную жидкость. Потом эту жидкость вводили животным… Там бегало какое-то странное существо, которое наполовину походило на зверя, наполовину — на человека…»Другой врач, К. Тернер (США), проведший более тысячи сеансов регрессивного гипноза с разными людьми, не сомневается в посещениях Земли представителями инопланетных рас. По мнению врача, самое тревожное в экспериментах пришельцев — это создание ими новых человеческих организмов и клонов.«Неясно пока, — пишет он, — предназначены ли эти организмы для восстановления человеческого рода на случай какого-нибудь глобального катаклизма, который его уничтожит, или есть иная цель. Один пациент рассказал мне: пришельцы его припугнули, заявив, что если он не захочет добровольно сотрудничать с ними (под «сотрудничеством» здесь имеется в виду половая связь с инопланетянкой. — И.В.), то его клонируют и «заменят». Никто не сможет отличить его двойника от оригинала».Некоторые уфологи убеждены, что правительства и спецслужбы США и других стран поддерживают контакты с инопланетянами и уже получили от них немало различных технологий, в том числе по созданию человеческих клонов, которых «производят» в засекреченных лабораториях. Такой версии придерживается, в частности, уфолог и врач-гипнотерапевт Катарина Уилсон (США). После выхода ее книги о случаях похищения людей внеземлянами к ней обратились с похожими случаями множество читателей. Обследование под гипнозом этих пациентов показало, что за их рассказами действительно стоит нечто необычное.Две женщины, незнакомые между собой, описали Уилсон свое похищение инопланетянами, случившееся в 1993 году. Все говорило о том, что несчастные имели дело с одними и теми же пришельцами и были доставлены в одно и то же место — на некую подземную базу, расположенную где-то в горах. Самое любопытное, что эта база вовсе не принадлежала инопланетянам… Вот что заявил одной из этих женщин похитивший ее гуманоид — светловолосый представитель «нордической» расы: «Здесь находится секретная правительственная лаборатория по клонированию человека. Создаваемые клоны после завершения с ними экспериментов попадают в сексуальное рабство к персоналу базы, представителям правительства и военным. Когда же клоны надоедают, их убивают. Технологию клонирования передали землянам мы. Ваше правительство обещало применять ее во благо, а оказалось, что клоны создаются для ублажения кучки негодяев. Мы хотим, чтобы ты огласила факт существования этого объекта и остановила его деятельность». Пришелец пообещал женщине предоставить все необходимые доказательства, видео- и аудиоматериалы, а также адреса очевидцев и участников (ничего этого, однако, она так и не получила). Женщину поразило, что проходившие мимо военные и гражданские почему-то не обращают на них внимания. Только потом она поняла, что для персонала базы они с пришельцем были невидимы. «Женщин-клонов насиловали все кому не лень, — описывала она увиденное. — Персонал относился к ним как к каким-нибудь надувным куклам из секс-шопов, или как к животным. Я была в полном отчаянии при виде этих несчастных. Они влачили самое жалкое существование без всякой надежды на будущее и в полной зависимости от своих создателей».Еще интересней оказалось свидетельство второй женщины.В то время она была очень известна, работала моделью, занимала первые места на конкурсах красоты. В доверительной беседе с К. Уилсон красавица сообщила, что когда ее похитили, она была вынуждена всюду следовать за высоким светловолосым пришельцем, полностью подчиняясь его воле.Он водил девушку по помещениям какой-то подземной лаборатории, где создавали человеческих клонов. Нравы в лаборатории царили самые распущенные. Клоны вынуждены были во всем слушаться своих создателей, а тем, похоже, не требовалось ничего, кроме секса.Свидетельница видела клонов знаменитых киноактрис, победительниц конкурсов «Мисс Америка» и «Мисс Вселенная», эстрадных и телевизионных звезд, других женщин, известных своей красотой и популярностью. Пришелец объяснил ей, что генетический материал для выращивания клонов взят из специального «банка генов».В него сдали свой материал десятки тысяч людей, надеясь на создание в будущем их двойников. В банке есть и ее гены. Здешние экспериментаторы вырастили из них шестерых клонов. Двое умерли, четверо других находятся в сексуальном рабстве. «Если информация обо всем, что здесь происходит, просочится в печать, то это вызовет шок во всем мире», — сказала она своему провожатому. «Мы только этого и хотим, — ответил тот, — и вы нам в этом поможете».Как и другая очевидица, девушка обратила внимание на то, что никто из персонала базы не замечает ни ее, ни пришельца. Он сказал ей, что они находятся за особым молекулярным экраном, который делает их невидимыми. Расставаясь, пришелец вручил ей портфель с кассетами и документами для предъявления СМИ.При этом предупредил, что огласить свое заявление она должна будет после того, как ей подадут знак. Но такового не последовало.Ночью, когда свидетельница возвращалась в гостиницу со съемок на телевидении, ее машина неожиданно остановилась. К автомобилю подошел высокий мужчина, одетый в черное, и сказал, что планы изменились. Они не верят земному правосудию и покончат с базой радикальным способом. Портфель с компроматом они у нее уже изъяли. Обо всем увиденном и услышанном она должна молчать. Шофер и двое спутников девушки, находившихся в машине, пребывали в это время в трансе. Очнулись они, только когда незнакомец исчез.По мнению К. Уилсон, «радикальный способ» — это взрыв, сопровождавшийся искусственно созданным землетрясением. Как раз в те дни, когда пришельцы во второй раз связались со свидетельницей, произошло сильное землетрясение в горах Сьерра-Невада; позднее уфологи узнали, что во время катаклизма слышались звуки взрывов, а в небе над горами летали НЛО. К. Уилсон полагает, что именно там могла находиться секретная база по выращиванию клонов. К настоящему времени от нее наверняка уже ничего не осталось. Клоны клонов Джон Колеман в книге «Комитет 300. Тайна мирового правительства» выдвигает версию, что некоторые инопланетные расы, в том числе так называемые «серые» (существа невысокого роста, с крупной головой), — это клоны клонов. Они не могут размножаться как люди, а значит, должны создаваться путем клонирования, причем, скорее всего, не поодиночке, а целыми поколениями. Те же первоначальные существа, с которых, собственно, и началось клонирование, возможно, вымерли миллионы лет назад или остались в иной галактике. В процессе длительной эволюции многие органы у клонов атрофировались и со временем исчезли.К примеру, у пришельцев нет пищевода, они берут в рот только то, что может раствориться или превратиться в жидкость. Другими словами, рот выполняет у них функцию желудка, так как желудок — в нашем понимании — у них отсутствует. Для этих созданий не существует нравственных и этических норм, люди для них — всего лишь источник необходимого генетического материала. О жестокости с их стороны даже не стоит говорить.Они поступают с нами не более жестоко, чем поступаем мы, например, с курами, когда хотим сварить из них бульон.«Достоверная информация может иметься только у военных или у правительства, которые наверняка поддерживают контакт с пришельцами, — пишет в заключение Д. Коулман. — Нам же остается лишь строить догадки на основе тех крох, которые просачиваются за стены секретных баз и лабораторий».Автор неизвестен.

Ключевые слова: Создание клонов эксперименты пришельцы

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