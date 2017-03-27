Лагерь "Сова". Часть 2

Аскет Левиссет Просмотров: 852 Комментарии: 1 +6 Вчера, 14:06 by

Стало страшно. Тяжело дышать. Мой разум затуманился, выступил холодный пот. Кажется, что на долю секунды перестало биться сердце. Страх, который я испытывал, не передать словами. Я не хотел открывать дверь этой убийце детей, поэтому просто забился в угол на кровати и пристально смотрел на дверь.Время шло, она всё стучала, бормотала что-то про завтрак и то, что я странно себя веду. Я просто молчал и ждал. Вдруг удары в дверь затихли и послышались шаги, которые означали, что она ушла от моей двери в своем, непонятном для меня направлении. Вздохнул с облегчением, но всё равно всё тело было в оцепенении. Я просто не мог встать и пойти покушать, как все дети этого гребаного лагеря!Моё негодование прервал скрежет по стеклу, будто когти зверя царапали его. Окно было прямо за моей спиной, и, скажу честно, поворачиваться я не хотел. Но лучше видеть смерть в лицо, чем внезапно получить ножом в спину. Я повернулся. Уже чем-то изуродованное лицо вожатой улыбалось счастливо, и она царапала ножом окно. Вынести этого я не смог и отключился.Очнулся уже не во сне, а наяву. Я уже было хотел вздохнуть с облегчением, но мысль о том, что всё произошедшее могло случиться и в жизни, не давала мне никакого покоя. Я осмотрел друзей, спят сладенько, выхлоп от алкоголя привел меня чуток в чувства. На ум пришла забавная мысль дыхнуть в лицо призраку, ха! Интересно, он попятится от этого так же, как и я?Я сел на место к Алисе, она приобняла меня и, чмокнув губками от сладкого сна, продолжила спать. Я не мог уснуть, боялся вернуться в тот сон. Решил смотреть в окно, но это была не очень хорошая идея. Прямо на окне, со стороны двора, была надпись «Завтрак». Дрожь прошла по телу, снова холодный пот, снова стал задыхаться от страха.Я разбудил друзей, показал надпись. Напуган стал не только я. Решено было уйти, как посветлеет, взяв всё, что мы привезли, естественно, и пустые бутылки, мусорить не особо культурно, да и фиг его знает, станет ли за них мстить дух. Было близко к 5 утра, мы не стали ждать и вышли сразу. Тут-то и начался ад.Вожатая стояла прямо на главной площади и собирала всех детей своей группы. Дети лет 13-15 бежали счастливые к ней, даже из нашей комнаты откуда-то выбежали две девчонки в пионерской форме. Они все собрались вокруг неё, смотрели на неё, как на что-то божественное, а самое главное, что никто из них не замечал ни нас, ни её нож за спиной. Тут-то вожатая и начала своё дело. Взяв одного мальчика за руки, она приставила к нему нож и обезглавила сразу же, прокричав, что тот, кто двинется и убежит, будет убит более худшей смертью, но дети и есть дети, все побежали. Мы стояли и смотрели, просто не могли иначе, дети пробегали сквозь нас, мы не могли помочь. Крики, стоны, смех вожатой, дьявольский, злобный смех. Она явно сошла с ума.- Стой! Они же дети! - крикнула Алиса, которая на всё смотрела со слезами на глазах.Вожатая медленно обернулась на нас, сразу же появилась перед нами и замахнулась ножом на Алису. Её тело материализовалось, и нож мог спокойно убить Алису. Я оттолкнул Алису, и нож воткнулся в дверь позади нас. Несколько ребят из её отряда пытались задержать свою вожатую, но тщетно, она убила и их, она терзала их тела, как самый настоящий маньяк.Мы побежали по главной площади к воротам лагеря, на выход. Крики, громкие крики, они молили о помощи, они тоже хотели убежать. Из окон на нас смотрели призраки, те самые призраки, которые кричали о помощи. От взгляда на них текли слезы, кровь леденела, сердце билось навылет, хотелось спрятаться, сесть в углу и заткнуть уши. В домах отряда номер 8 на всех окнах была кровь, вожатая убила их всех и стала ловить детей на улице. Лучшим вариантом было бы не оборачиваться, если бы Женя опять не споткнулся о тот старый замшелый велосипед и не упал, повредив ногу. Бежать сломя голову мы уже не могли. Надо было что-то делать. Женю тащили почти на руках, сам он идти мог лишь одной ногой.Вот, последняя аллея, и будет выход. Как бы ни так. Сверкнул нож прямо в глаза, вожатая стояла прямо перед выходом, слизывая кровь с лица, которая стекала прямо в рот с её волос. Наше спасение было лишь в чуде. Но чудом оказался призрак другого вожатого, он накинулся на неё и выбил нож, стал нам показывать, чтобы мы бежали как можно дальше отсюда. Выйдя за ворота, мы обернулись. Вожатый, который сбил с ног убийцу, улыбнулся, и это было его роковой ошибкой. Маньячка успела дотянуться до ножа и кровожадно воткнула в него. Мы решили уйти подальше. Крики не замолкали долго, они плакали, просили о помощи, но мы не могли помочь и ушли уже далеко.Спустя минут сорок, а это в два раза больше, чем когда мы шли в лагерь, пришли к остановке. Время близится к восьми утра, друзья всё не могут поверить, что этот лагерь был просто пыткой для детей. Всё наконец кончилось, наш автобус пришел, мы сели и поняли, что водитель был всё тот же самый. Когда мы сели, всё кончилось, но нам так только показалось. Водитель, который нас сюда вез вчера днем, спросил, улыбаясь той самой дьявольской улыбкой вожатой:- Ну, ребят, как вам наш лагерь? Весело, правда? Ждем вас на следующей смене! - после этих слов водитель пропал.Узнали в интернете опять-таки через Женю, что такого маршрута вообще не существует, стало не по себе, снова страх, снова кровь стынет в жилах. Мы вылетели из автобуса, как пробка из бутылки. Автобус тут же исчез, вернувшись обратно на остановку, приехал другой, уже с людьми. На нем мы и вернулись домой.Воспоминания об этом событии не выходят из головы. Оказалось, вожатая в погоне за кем-то из детей приказала этому самому водителю этого самого маршрута поехать за ребенком и убить. Когда водитель отказался, по его горлу скользнуло тонкое лезвие её ножа. Автобус ходил только от города до лагеря и обратно. Почему он ехал по обычному шоссе и не свернул ещё вчера к лагерю, осталось загадкой. Видимо, не мы одни вот так попали в лагерь.Совет на будущее: прежде чем ехать на заброшку, читайте её историю заранее.На этом конец моей истории об этом лагере.

Ключевые слова: Лагерь вожатая призрак авторская история

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