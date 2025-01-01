А разве это не любовь?

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:14

Причина: Стилистика автора сохранена

zepepe Просмотров: 329 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:14 by

А разве это не любовь?- Слышь, Никит, нормальная у тебя работа такая. Ходишь в будни в каком-то захудалом городишке, так тебе ещё и деньги платят.- Пффф, не. Это всё так, но потом тошнит от этих мест. Хочется как все: «Дома сидеть и спать». Это, кстати, вроде тот район, где я в юношестве был. Да уж, сильно всё изменилось. – Дети больше не гуляли, дома были развалены. Некоторые только наклонились, а другие уже вот скоро и сами упадут, без сноса.- Эта глушь-то? Как ты отсюда в другие-то перебрался?- Как, как… Родители помогли, а потом начал учиться в универе. Я какое-то время даже работал геологом, но это очень всё тяжёлая работа. На этой нормально платят, а такую большую ответственность не несу.- Ты сейчас серьёзно? Ты… Я не перестаю тебе удивляться. Ладно… - Они немного помолчали, но потом Дима спросил его: - Глянь, это совсем уже развалюха.- А? Да-да… - Он как-то оборвался на полуслове, смотря на старый разрушенный дом. Вспомнив детство, в какой-то мере, и спросил:- Байки любишь? Там, про чёрную руку, женщину на кладбище.- А, это да. Слышал. Ты хочешь что-то рассказать? Или с этим уже мёртвым районом есть что интересное?- Есть, есть. В общем, есть одна байка, связанная с этим местом. Помню, только пару раз рассказывал, так что не обессудь. – Дима кивнул, а Никита, собравшись с мыслями, начал рассказ.Солнце светило, птицы пели. Отличное лето после выпуска со школы. Ничего того, что могло бы испортить этот пейзаж. Ну, так казалось, пока ему не позвонила его девушка. Что-то там опять говорила про конфликты с подругами, а он толком не слушал. Было приятно просто слышать её голос среди сотни этих людей, что бежали куда-то постоянно.- Андрей, ты тут? Алёё, я тебе вообще-то рассказываю, что утром случилось!- Да, тут я. Кто же тебя ещё слушать будет так долго?- Конечно, ага, очень смешно.Он вновь продолжил слушать её, начав думать о том, что бы сделать сегодня такого интересного. Ничего на ум не приходило толком. Только позвать её и погулять в каком-то парке, может быть, позвать друзей.- Да, ага. Алина, не хочешь пойти прогуляться сегодня?- А? Нет, извини, меня родители забирают на дачу.- Ясно… На сколько?- На неделю или две, вроде как.- Класс… Ладно, отдохни там. Люблю тебя.Та глубоко вздохнула, как-то нехотя отвечая: «Я тебя тоже. Пока».Нельзя было сказать, что их отношения трещат по швам, но Андрей просто был в фрустрации от всего происходящего в жизни. У друзей были планы на жизнь, а он пошёл в универ, чисто чтобы не идти в армию.Всё это вынуждало его больше задумываться о том, чего он вообще хочет. Ответа он не находил, потому заполнял пустоту последним летом, в котором он мог отдохнуть как ребёнок. Что было поделать, кроме этого?Было ощущение, что он в принципе вскоре останется только со своими друзьями. Было приятно слышать свою девушку, но он уже давно просто уходил в себя, а познакомился с ней именно как человек с природой наружной, нежели внутренней.Пока всё было хорошо, он решил не грузиться, а выйти за пределы четырёх стен. Одевшись, он позвонил другу, спросив, что они делают сегодня, но услышал только: «Чувак, я спать хотел целый день и задротить. Из меня эти экзамены выжали все соки. Дай отдохнуть 2 месяца». Впрочем, это было ожидаемо, ничего такого, что он бы не слышал в 20-й раз от своих знакомых и друга.Он ответил утверждающим: «Ладно, спи, игроман» и сбросил. Потому решил просто выйти на улицу и прогуляться. Он заметил в газете, которую покупал его отец, заголовок: «Утечка в канализации». Ничего такого необычного, но слова: «Будьте осторожны, мы владеем информацией о том, что в некоторых домах появились паразиты-черви. Очень похожие на кишечных паразитов, однако в размерах намного больше. Ведётся исследование данного случая».Андрей только усмехнулся и положил данную кучу бумаг в дом, чтобы родители почитали, если им, конечно, будет интересно это.Время прогулки предвещало быть весёлым и интересным. В основном, так как все разъехались и нет мелких детей, просто он и его родной район. Его шаги тихим гулом отдавались в солнечном дне.Те странности, что он заметил, так это и правда какую-то странную воду в фонтане, малое количество людей. Создавалось ощущение, что он жил не в посёлке городского типа, а в глухой деревне. Только столбы с проводами, множество магазинов и больших баннеров с рекламой говорили об обратном.Про этих червей-паразитов он не верил. Такие, как они, мелкого размера, банально, чтобы паразитировать в кишечнике человека. А большие не имеют смысла. Это же не «Черепашки-ниндзя» с их фантастикой.Когда он решил вернуться домой, уже было под 7 часов вечера. А в своих прогулках он зашёл далеко. Решил, что сначала посидит и отдохнёт немного, а потом спокойно дойдёт до дома. Он надел наушники и начал слушать музыку. По крайней мере, ту, что была скачана у него.«Незаметно поправь её одеяло,За это себя предавая анафеме!Она вышла из ванны, худой отпечатокПлеча оставляя на кафеле,И хана тебе! Доигрался ты,Старый дурак…»От прослушивания его оторвали какие-то звуки. Он выключил музыку, начав прислушиваться к окружающему миру. Услыщал, будто кого-то конкретно рвало. Но когда он решался уходить, он увидел белокурую блондинку с белой курткой и тёмной одеждой. Она носила очки, видно, что просто для красоты.Он успокоительно выдохнул, идя уже до дома, но после его спросила та девушка: «Эй, можешь, пожалуйста, подсказать, где тут общежитие? Мне нужно самое ближайшее, вроде как».- Да без проблем. – С вздохом от раздражения сказал он. - Тебе надо прямо домов шесть, а потом свернуть направо. Там ещё идёшь дома 2 и увидишь большое такое здание в ширину, там вот вроде и общага.- М, спасибо. Тебя как зовут? – Она выглядела милой, но эти звуки, что он слышал, выбивали из колеи. Но так как у него ещё была девушка, он ничего не сказал ей ненужного, а ответил.- Андрей. Тебя как?- Лера. Спасибо за подсказку, Андрей. Другие бы, наверное, прошли мимо. – Он решил сворачивать это всё, так как все эти новости сегодня были такие себе. А маньячек мало что ли?- Ага, но мне пора домой, надеюсь, ещё встретимся.- Хорошо. Я тоже надеюсь. – Сказала она как-то с умыслом злым или с ехидным тоном. Будто что-то сделала уже или хотела сделать с ним.Он пошёл, только потом задумавшись о том, зачем девушке одной ходить в такое время в какие-то общежития? Так лето же, никто не учится даже. Но пришёл к мысли, что, возможно, её отправили родители жить там. В любом случае, париться из-за какой-то незнакомки не хотелось.Потому он без угрызений совести дошёл до дома, где горел свет. Когда он отпер дверь, то почувствовал запах вкусных беляшей, которые его мама любила готовить по выходным. Что-то говорило внутри про все эти новости, которые отсылали только к плохому.- Я дома, всем привет. – Сказал он, когда разделся и прошёл на кухню. Его отец и мать опять смотрели что-то вместе и после ответили:- Привет. Ты чего так долго? – То была мать, ведь, как правило, отец просто поддерживал его и не делал ему мозги.- Ну, думал, что недалеко ушёл от дома, а оно вот как оказалось. – Почему-то не было желания говорить про эту «Леру».- Понятно, садись есть, а то остынет всё.Он сел и начал есть, после посмотрев на телевизор, где был какой-то сериал, но потом отец поменял канал на новостной. Там опять говорили про этих паразитов, сказали, что всё активно решается и пострадавших нет.Что-то внутри гложило его. Будто сегодня будут пострадавшие по его вине, но как хрупкая девушка может сделать геноцид сотни людей? Никак, наверное. С такими мыслями он доел, сказал спасибо и пошёл наверх, в свою комнату.Делать было толком нечего, потому он решил просто поспать.«Новости дня: сегодня было найдено 20 убитых девушек в общежитии. Около трёх десятков парней пропало. Ведётся тщательное расследование». Были первые строчки в газете, которые он увидел, ведь специально решил почитать, что там в мире творится.Почему-то он ожидал таких новостей и помнил про ту девушку. В статье было сказано, что парни пропали, но опять же он отметал эти мысли. Не было возможности девушке перебить столько людей, потому более вероятно, что это какой-то террорист.Сегодня не было ничего интересного. Просто под кучу новостных порталов, как один, твердили об этом случае. Андрей даже никуда сегодня не выходил, ведь не видел смысла. Друзья отвисают в каких-то клубах, барах или просто общались с какими-то мутными личностями.Только сознание во время такого отдыха, который продолжался около двух недель, как ленточный червь, подбрасывало под сотню тревожных идей. Заголовки пестрили одним негативом, в какой-то момент он перестал их читать.Не было ни войн, ни розней, ни массовой ненависти, но внутри что-то кричало о том, что ему надо было искать новую общагу и не жить там. Пойти в другой универ. Ведь столько новостей говорили о том, что всё плохо.Наверное, в таком ключе бы прошло всё лето, но его девушка наконец-то приехала в город. Это было, наверное, целым событием для него. Ведь он устал просто сидеть дома и играть в игры. Единственное, что его девушка не подавала признаков нахождения в городе уже пару дней, хотя он ей звонил. Причём не раз.Но ответа так и не получил. Вообще ничего, что заставляло его думать о таком расставании. Так было бы даже легче, без этих ссор, конфликтов, просто перестать общаться. Всё просто.В какой-то момент она ему ответила, но это было больше похоже на бред. Он и сам не помнил, что она там говорила. Но это было на подобии: «Мы расстаёмся, потому что я не видела тебя долго».Это всё, что он вынес из её сообщений, так как всё остальное не имело смысла. «Ко мне приходили. Они сказали, что ты их навёл на меня». Хотя он ни с кем не говорил и никаких «их» он не знал.Даже его друзья не имели знания, где живёт его девушка. В следующий раз, когда он позвонил ей, трубку взяла её зарёванная мать, которая причитала о том, что дочь умерла вчера. Её нашли в спальне с будто бы нормальным телом, но экспертиза врачей показывала то, что внутри её тела находились какие-то паразиты, черви.Они пробрались к сердцу, заткнув лёгочную вену, отчего она и умерла. По факту: переизбыток крови. Ещё было найдено гниение в области живота, через который при вскрытии вышли взрослые паразиты.Это всё он узнал от матери девушки, которая говорила прерывисто. Теперь было больше смысла в её словах вчера, но он до сих пор не понял, каким образом он кого-то там навёл на неё? Может, эти паразиты заставляют видеть реальность иначе?Вот такого рода мысли крутились у него тогда в голове. Ничего не было ясно и с этими новостями, в какой-то момент они просто прекратились. Будто жертвы от этих тварей прекратились? Вряд ли.Спустя пару месяцев.Всё вышеперечисленное он записал в дневник как компиляцию того, что случилось летом. Он просто хотел таким образом почтить память об Алине. Только после начав анализировать события, что случились с ним.Но было также и то, что ему невероятно хотелось хоть куда-то записать.В один из дней учёбы в универе он увидел ту самую незнакомку, которой помог найти общагу. Теперь она будто выглядела ещё лучше. Кожа более мягкая, глаза не настолько тёмного оттенка, и было ещё что-то, что он забыл. Но что, отчаянно не мог вспомнить.Первый шаг сделала она, ведь у него были мысли просто игнорировать её. Но судьба решила кинуть кости. Только если обычно на кубике 6 очков — это максимальное количество. То у вселенной, скорее всего, около бесконечности этих граней и очков.От того он и попал в эту всю историю.- О, это же ты, привет. Андрей, да? – сказала она ему вслед, когда все пары наконец-то закончились. Это было уже часов в 7-6 вечера. Слава богу, что общежитие было близко к университету.- Да. Привет. Тоже на экономическом?- Ага. Ты, кстати, давно тут или прогуливал? Просто не видела тебя тут часто.Он и правда порой прогуливал все эти ненужные пары, ведь через месяца 2 учёбы он понял, что это та же школа, только в несколько раз замороченная.- Да, было дело. А ты как сюда попала-то? И из какого города ты вообще? Пожалуй, из какого Екатеринбурга? – Она выглядела неместной. У них тут люди попроще были, с вещами попроще, да даже девушки толком ничем не увлекались, кроме как выпивкой и хождением по клубам, подработкам и так далее. Только единицы выучивались и уезжали из этой глуши.- Да из Орла, еле-еле сюда приехала. Тут и цены дешевле, и не надо так париться с учёбой. А ты будто с города получше? – С улыбкой сказала она.- Туше. Тут с рождения. Хочу перебраться потом куда. Ты, кстати, в общежитии том живёшь или где?- Не думаю, что прогулы помогают учиться, но ладно. – С усмешкой прошептала та и продолжила: «Не, переехала. Там люди пропадали, а потом и вовсе почти никого не осталось, никто идти туда не хотел. А одной там быть — такое себе».- Удивительно. Я сейчас там обитаю. Нет, людей мало, конечно, но как по мне — так даже лучше. Нет постоянных гулянок, каких-то придурков. Тихо и мирно, в общем.- Не люблю такое. А, да. Живу я далековато отсюда. Надо на автобусе ехать, потом через лес. Там тоже есть деревенька, небольшая правда, но есть.- Я сто раз там был, где там деревню ты нашла?- Ну, может, ты просто такой себе геолог. В любом случае, если захочешь — приходи. У меня сейчас всё равно в этом городе нет друзей и знакомых.- Без проблем. – Он было хотел закончить диалог, но, подумав, решил спросить: — Мне тебя в лесу искать? Просто, может, обменяться номерами?- Хм, и правда. – У неё как-то странно изменился голос, стал более противным и писклявым. Но он списал это на усталость, ведь любой может голос сорвать, такое бывает. – Держи.Сказала она и дала ему бумажку, где были написаны заветные 11 цифр. Это было достаточно просто, даже слишком просто.- Спасибо, ладно, мне пора уже. А то есть хочется. – Сказал он и попрощался с ней.- Пока. – И снова этот голос, но в этот раз более женственный. Будто мелкий карлик с кучей голосов и тысячей лиц говорил это «пока». Андрей не стал оборачиваться, ведь просто не хотел.Придя в общежитие, он опять увидел обшарпанные стены, побитые перила, старые ступеньки. В общем, всё было родным для него, но что-то было не тем. Это отличие было как сирена в тишине, оно было таким очевидным, но таким незаметным.Пока не было понимания данного явления, он шёл, но с каждым шагом ясность появлялась всё больше и больше. Апофеозом понимания стало то, когда он увидел полностью пустой коридор. Не было вообще никого: ни уборщиков, ни выпивших студентов, ни ботанов, вообще никого.Одна дверь была открыта совсем малость, но запах там был просто отвратный. Он не решился зайти сам. Потому спустился вниз, ища хоть кого-то. Всё, что он получил, так это охранника, который пошёл вместе, с условием, что это «по-быстрому».Когда они оба наконец-то дошли до, перед их лицами предстала по-истине странная картина. Это была обычная комната, если не брать в учёт, что, убрав ковёр, они увидели дыру. Луч света был слишком слаб, чтобы светить так далеко во тьму.Но даже такого слабого света хватило, чтобы увидеть части тела людей. Тут уже было очевидно, что надо вызывать полицию. Что они и сделали, нервными и дрожащими пальцами нажимая на цифры телефона.Минуты тянулись очень долго. За это время они рассмотрели эту дыру. Она была прямо из подвала, в который, кроме охранника, никто не мог зайти. Ключи были только у него и у начальства, но оно редко заезжало.Там не была гора трупов, но видно, что их там немало. Отрубленные руки, ноги, языки — всё это было в отдельных частях, а где-то вместе. Будто больной психопат, вырвавшийся из дурки, перебив всех людей на пути.Данные мысли сильно пугали Андрея, в конце концов, полиция ехала так долго в его голове. Но в реальности они приехали спустя минут 10. Когда они спустились вниз все вместе, то увидели поистине ужасное зрелище. Эти студенты лежали в одной кучке, слипшиеся из-за слизи, что выделяли эти черви. Теперь их размер был сантиметров 50, не меньше.Тела начали деформироваться, слизь заставляла их превращаться в какого-то рода животных. У некоторых были шипы в местах костяшек позвоночника, у некоторых гигантские пальцы и руки, но все они были мертвы.В тот момент все мужчины, как один, перекрестились 3 раза, вызвав подкрепление, и начали разгребать всю эту кучу тел для докторов из морга. Что самое ужасное, так это то, что некоторые тела невозможно было распознать. Они были обезображены на века. Должны были показываться как искусство кровожадности, психопатии и жестокости.В тот день всю общагу оцепили, а Андрей пошёл в сторону дома родителей, ведь спать теперь в этом общежитии было страшно. Больше всего пугало то, что они, по всей видимости, попадали туда не с улицы, а именно из здания.Дальний проход был разгребён кем-то, который выходил в саму общагу. Он был в самом дальнем углу и настолько незаметен, что даже не увидишь. Эти люди сами шли в этот подвал или их брали и тащили туда. Следы убийцы были размазаны в жиже от червей и всякого рода их внутренностях.Потом её совсем закрыли, толком ничего не объяснив. Но это была уже совсем не его история.Мешая сотни жизней, мироздание крутилось и вертелось, а беспощадное время шло и шло. Скоро было бы уже вновь это лето. Не сказать, что оно радовало его, ведь эти сессии, будь они не ладны. Но в любом случае, он жил с роднёй, у него появились знакомые, но сегодня он был со своими лучшими друзьями.Был вечер, они все шли в направлении бара, дабы просто выпить, но заводила Толик спросил его: «Андрюх, помнишь, ты говорил про эту… Леру вроде, что она тебе нравится?»Это было достаточно сильным заявлением, но отчасти было правдой. Он не жил в диснеевском сказе, оттого чувствовал только симпатию к ней. Но было что-то невероятно притягательное в ней, мистическое, можно сказать. Эта деталь была как винтик в сложной системе.- Ну да, есть немного.И его друг, который любил такие истории, сказал ему в ответ: «Так иди к ней, потом приходи к нам, вместе выпьем. Мы своих позовём».- Пффф, ты знаешь, где она живёт? В какой-то там деревушке, через лес.- Ну и? Давай, не ссы. Мы тебе пива не купим, пока не вернёшься с ней.Вместе с ним был ещё Никита.- На меня не смотри, я деньги не брал. Я и так в общаге живу, мне надо концы с концами сводить, это у Толика подработка есть.- Ну, Никита… Ладно, двадцать минут обождите в баре. Если не выйду, то идите к Толяну на дом, я потом припрусь.Они покивали головами и разошлись, как в море корабли. Он же смотрел на эти деревья, далёкие дубы и близкие сосны. Леса, наполненные одной лишь природой и единством с ними. Но дорога до Леры была невероятно долгой и утомительной. Не то ли цикады замолкли, или неслышно их так. Но было ощущение, что половина или вообще все животные вымерли.Не было даже птиц, тех, которые по утрам поют, а вечером уходят в глубокие леса. Не было белочек, мелких грызунов, вообще никого. Некоторые растения походили на мёртвые версии себя. Это было очевидной странностью, разве можно увидеть цветы, высохшие полностью в лесу с частыми дождями?Никак, но в любом случае дрейфить в самом начале из-за цветов было такое себе. Оттого было решено идти дальше, но, видимо, этот лес был уже совсем не тот, в котором он гулял в детстве. В какой-то момент на его пути встали канавы, которые тот обошёл, но что было странно, так это цвет воды.Мутный, болотный и даже чёрный будто. Но в принципе других странностей не было. Было кое-что другое.Это было время. Оно шло невероятно медленно для него, но, посмотрев на часы, он увидел, что прошло с минут тридцать, сорок. Было такое чувство, что оно тянется, как в болоте. Но вскоре он и правда дошёл до деревни. Только вот это не деревня, как сказала Лера, а просто поселение людей, он сюда ездил раньше в детстве.Вот только будто другая была, но на данный момент ему уже было по барабану на этих людей. Если честно, хотел уже было развернуться, но наверняка это была бы плохая идея. Обождать минут двадцать или даже меньше всяко лучше, чем идти в одиночку ещё с полчаса.Он постучал в дверь, но никто не ответил. Снова стуки, стуки, раз 10 так и встал рядом с домом. Заглянул в окно, но там ничего не видно, ведь света не было внутри, а время было позднее. В общем, опёрся он об стену дома и закрыл глаза. Чей это дом, было неясно, но он просто устал от прогулки и решил отдохнуть и найти Леру после передышки.Он было открыл глаза, но чувствовал какую-то плохую связь с телом. Всё вокруг мерцало, сотни воспоминаний крутились в его голове, и он вернулся в самое начало рассказа, но теперь уже в качестве зрителя.В этот раз ему давали намного больше возможностей, кроме осязания, которое отсутствовало. После звонка своей девушке он мог видеть, как ей было неприятно с ним общаться. Но изначально диалог шёл нормально. Какие-то новые слова… на латыни, появлялись по мере его пребывания здесь.Весь мир казался прозрачным, ватным, будто в киселе. Он парил, но и плыл одновременно. Все эти воспоминания были очень камерными и непродолжительными. Его мотало туда-сюда, будто он был в суперпозиции.Он видел весь этот день снова, летая рядом с собой прошлым, но видя новые детали, которые никто не замечал. В воде фонтана не была грязная вода сама по себе, она была загрязнена этими червями, которые глотали эту воду еле-еле и задыхались.Но ту девушку он найти не мог, чтобы проверить то, кто она вообще. В какой-то момент воспоминания создали мешанину из всего, что он видел за пару месяцев. Хотя он ведь рос, жил, но именно тогда почему-то он видел именно это, не больше.Вскоре весь мир вновь появился под ногами, а он сам почувствовал своего рода исчезновение, а потом чуть не упал в грязь, проснувшись. Все эти воспоминания сна были очень, очень невнятные. Будто побывал там на пару секунд, но на часах было 23:40.Пока он не начал думать, сколько времени будет идти до дома и что сказать родителям, которые наверняка звонили тому не раз. Что странно, так это то, что он не просыпался, хотя при проверке телефона ему звонили и писали. Но мысли были прерваны Лерой, которая как раз вышла с леса.Она ничего не говорила, но с улыбкой и вопросом посмотрела на него.- Привет, ты… эм… - Он после всего этого балагана в голове пытался вспомнить, зачем вообще сюда пришёл. Только спустя пару секунд смог собраться в кучу. - Не думала пойти прогуляться?- Это мило, конечно, но ты правда ждал меня тут… сколько? Час, два? Шёл через весь лес, буреломы и всё это ради того, чтобы спросить меня, пойду ли я с тобой гулять? - Она от души посмеялась, но улыбнулась ему. - Сейчас поздно, так что не сегодня. В следующий раз можешь просто позвонить.- Ну, иногда и не на такое приходится идти. - Отшутился он, думая, как он мог проспать часа 2 в этом захолустье. Но что важнее, чего ему друзья так много понаписали всякого. Он пошёл к входу в лес, но услышал её снова:- Я пойду, но позвони, ладно? Я не очень люблю такие визиты.Он кивнул, выйдя из некого транса. До сих пор не мог проснуться, но даже тогда заметил некоторую странность. С болота вели какие-то следы, но разглядеть он их не смог, ведь ему позвонил друг.Он ответил и услышал в трубке речь, похожую на скороговорку, но нет, это просто его друг был напуган.- Андрей, слава богу, ты ответил. Прошу, молю тебя, вызови скорую. Мы тут… Я жив, а Толик, он мёртв, эта тварь ушла от нас, но не знаю, далеко ли. Пожалуйста, не бросай трубку, пожалуйста.Он, конечно, опешил от такого, но что было поделать, начал вслушиваться в слова друга. Его сонное состояние было сразу нарушено. - Чего? Ты можешь внятно говорить? И куда скорую-то вызвать?- Дом Толика, на дом Толика. Да, могу, но, пожалуйста, не бросай трубку, вызови скорую и перезвони мне сразу же, пожалуйста. - Говорил он сбивчиво, и было ясно, что это не шутка.Андрей быстро сбросил вызов друга и позвонил в скорую со словами: «Человеку плохо по адресу…», и они приняли к сведению, выехав туда практически моментально. Сам же он дрожащими пальцами позвонил другу, на что он моментально принял звонок.- Так, а теперь говори внятно, что там у вас произошло?- Ты вызвал скорую? Всё там нормально? У меня просто без их помощи немного времени.- Да, вызвал, мать твою. Что случилось? – Говорил он с запинками, ведь уже заразился паникой через трубку.- Так, это сейчас не важно, слушай внимательно. Нас тут… Я один тут. В общем, беги домой как можно скорее, завтра приди в больницу, я всё расскажу, сейчас нет сил.- Что? Не, не, не… Ладно, понял. – Успокоил он себя, начав быстро идти до дома, слыша мелкие шорохи в кустах. Отчего он рванул из леса, сбросив вызов, и теперь выбежал из него так быстро, как мог. На всё-про-всё понадобилось минут 15, где он пошёл с тяжёлой отдышкой до дома Толика, где уже стояла скорая машина.Он встал недалеко, смотря, как дверь открыли без сложностей. Весь дом был в какой-то вязкой жиже, вперемешку с кровью и этих червях. Он даже с улицы увидел обезображенные тела подруг, друзей, кроме Никиты, которого вытащили.С его груди шла кровь, которую быстро перевязали и загрузили в машину. Всё отточено, быстро и чётко. Андрей, таким образом, помог другу и пришёл домой, где его ждали родители. Однако он смог всё объяснить, ведь когда они услышали про скорую, то поняли, что дело было не шуточное.Когда Андрей наконец-то лёг спать, был час ночи. И вот, когда он наконец-то почти заснул, ему написала Лера, но он не проверил, так как слишком устал, чтобы отвечать ей в такое время. Не было ни сил, ни мотивации.Сон невероятно полезен для человека, опасен, но может помочь спастись от реальности. Но в этот раз ему снилась тёмная девушка с червями по всему телу, её глаза были полностью чёрные. Она заставляла его глотать сотни этих червей, которые были склизкие, неприятные и такие волосатые… Оно же не давало сделать ничего другого, так как во сне его естество буквально было беспомощно.Несмотря на всё это, она и правда не хотела его убить, скорее выпить все соки из него? Он сам не понимал, но потом почувствовал какое-то покалывание внутри, которое росло с каждой секундой. Эта тёмная тварь облизнулась и после втянула того в мерзкий поцелуй, ведь внутри её рта были сотни острых зубов, которые он чувствовал своим языком.Её когтистые лапы втягивали его глубже, сотня этих червей, её язык…- Блин! – Вскрикнул он, проснувшись весь в холодном поту. Он глянул на себя в зеркало, которое находилось напротив его кровати. Он увидел только себя, ничего более, но чувствовал странное и приятное ощущение. Будто кто-то сделал ему массаж, пока он спал.Окна были закрыты, двери тоже, но вот из туалета слышались звуки, он выбежал из комнаты и открыл дверь. Там просто шумела капающая вода. Он её выключил, сев на кровать, и смотрел в стену, думая об этом всём.Весь этот сон был таким неприятным, ужасным, отвратительным, но в то же время у него было чувство дежавю. Будто он уже видел всё это. Всё это так давило на мозги… Он вспомнил про сообщение Леры.«Добрался до дома?» — гласило сообщение, ничего такого. Но дальше шло: «Мне вот интересно, кем ты всегда хотел быть? Может, монстром?» — воспоминания сна ударили в голову, и он ответил категоричное:— Нет, не хотел и не буду. Что за вопросы такие? Ночью такое спрашивать не очень культурно.И она резко ответила:- Прости, спи, спокойной ночи. – Как-то странно написала она, отчего он не решался идти спать. Просидев всю оставшуюся ночь в играх, так как боялся того, что увидел. К тому же ещё эти раны у друга, смерти других, общага…В тот момент он взял дневник и начал записывать всё то, что хотел сказать. Записывая теории, мысли и произошедшее. По записям, найденным позже, в дневнике часто повторялись слова: «Еда, мясо». Но в целом все записи были адекватными.«Угроза миновала»«Все мы намучились от этих паразитов, но отныне всё кончено. По исследованиям наших учёных, данные существа были выявлены в одном из болот. Клетки мутировали под действием неизвестного вещества, отчего их размеры были увеличены.» - гласил громкий заголовок в этой проклятой газете. Ведь жертвы были, как он узнал после. Люди подавляли панику самым мерзким способом.Они всё отрицали. Хотя люди писали свои истории на форумах, показывали жертвы, но всё это уходило в теневой бан или вовсе удалялось. В общем, видимо, вся ситуация выходила из-под контроля, что о многом говорило.Он отбросил все эти мысли, так как надо было проведать друга. Он оделся и пошёл к нему, написывая тому с вопросами: «Ты в какой больнице? Как сам? Что с раной? Всё ли нормально?» и так далее. В общем, рядовые вопросы.- Да, чувак, всё нормально, лежу вот в больнице, отдыхаю. Приходи скорее, разговор есть.Дверь отворилась, Андрей дошёл до него без проблем, он принёс ему сладостей, что купил на свои деньги. – Здоров, Никит.- Привет, привет. Давай садись, сейчас расскажу, что было.- Ну, выкладывай, что это за херня. Откуда там эти разводы, что с друзьями, что с…- Я понял. Сглаживать тебе углы не буду, мертвы они все. Мне вот просто повезло.- Ну и?- В общем, когда ты ушёл, мы пошли в бар. Конкретно тогда выпили, позвали наших подруг. Зашли мы в дом Толика, смеясь над чем-то, смеялись, пили, занимались всяким непотребством, смеялись… А потом, когда нас рубануло, с ванны вышла какая-то мразь. Я так и не понял, что это было, но у неё были чёрные глаза, какие-то черви ползали по телу, носила она какие-то тряпки синего цвета… Или тоже были черви. Неважно.- Чего? Ну ты продолжай. – Он вспомнил эту тварь изо сна.- Рога были ещё вроде, тоже из червей… Короче, раскидала нас как детей, начав жрать голову Толика, очень медленно, но как только Лиза попыталась выйти, её схватили мелкие паразиты, а сама она получила удар. Её голову она оторвала резко, быстро и с особой жестокостью.Андрей уже понял, что всё это связано. Описание точь-в-точь совпадает с той, которую он видел во сне.- В общем, ела она нас, одного за одним, но мне, видимо, Бог помог. Она оставила меня, то ли по забывчивости, то ли дела появились, но она заорала, да как убежит, стёкла выбьет и убежит. А разводы… Кровь это.- Ясно… - Ничего не ясно. В этом и проблема. Он знал, что связь между ним, Лерой и таинственной монстрихой была, но какая, хоть убей, не понимал.- Не, ты можешь мне не верить, но ты думаешь, это волк вот так всех погрыз? А я такой глупый, не увидел ничего. Под кайфом был, да?- Да нет, верю я, верю. Ты полиции только эту чушь не мели. Они ж плюнут и скажут, что ты с ума сошёл.- Да понятно всё. – Было видно, что он просто так закрывался от трагедии. Не хотел особо думать об этом и прогонял людей, чтобы успокоиться после такой бойни. Мозги могут сдвинуться, тут к бабке не ходи.Андрей ещё немного посидел, говорил с другом, потом к нему и его родители пришли, которые поблагодарили его за спасение сына. А вот то, что он остался один, сильно ему не нравилось. Во снах тот видел себя со стороны, где эта девушка ест и запускает червей в его копию.С каждым разом её черты тела становились всё более притягательными и желанными для него. Его мозг начал уставать невероятно быстро, а грудь и всё тело постоянно ломило. Каждый день он видел глюки, будто его кожа более бледного цвета, а руки с шипами.В записях чаще проскальзывали слова: «Мясо, есть, еда, она», притом, будто он сам это не замечал. Ведь дальше писал адекватно, как ни в чём не бывало. Почерк стал менее разборчивым, более корявым.В какой-то момент вся его семья пропала. Вот проснулся он однажды и видит, что дома конкретно никого нет. Ни мамы, ни папы. Он был уверен, что всё было нормально ещё вчера, но теперь…Он пытался позвонить им, но телефон никто не брал, вообще никто. Он ждал до вечера, но даже утром никто не пришёл. Но что он заметил, так это сны, которые пропали. Ему было уже всё равно на всю эту ситуацию. В его душе ничего не ёкало.Но на эту ночь, когда он остался совсем один, ему приснился он сам, нормальный Андрей. Он смотрел на себя в прошлом и не видел разницы. Не видел, ходил и смотрел на себя, пока в руках не появилось зеркало. В отражении он видел серое лицо, жёлтые глаза, свои острые зубы и тело с шипами повсюду.Его внутреннее «Я» угасало, оно спросило:- Ты будешь бороться? Станешь ли драться? – с грустью сказал он. Но монстр не ответил, он только помотал головой, ведь не признавал себя таким. Он ожидал чего-то другого, может то, что это всё сон…Черви ползали по комнате, уже полностью высушенные, их тела были совсем мелкими. Какие-то люди могли плакать от потерь своих детей, друзей, а «Андрей» теперь сидел и ел своих родителей, тела которых он самолично сбагрил в подвал. Когда он полностью обглодал их, то услышал какие-то шаги в доме.Обернулся и увидел ту самую девушку, что приходила к нему во снах. Её голос был точно таким, который слышал он ранее от Леры в некоторые моменты диалога.- Это было несложно… - Говорила она о его превращении в монстра. На что он подошёл к ней, смотря ей в глаза. Они были бездонно чёрными, теперь он многое вспоминал.- М, что такое? Ты же отличный кандидат. Не думал об этом? Не пьёшь толком, что убило бы моих детишек. Не имеешь доставучих родственников, и у тебя слабая душа от смерти друзей, девушки. – Она улыбнулась, облизнув его щёки, на что ей пришлось встать на цыпочки. Язык был склизким, неприятным и мерзким для обычного человека.- Уж извини, но мне было немного… лень искать таких же, как ты. Всё это так долго, неинтересно… Я убила человек пятьдесят, чтобы просто ходить к тебе и медленно превращать тебя. Ты мне даже спасибо не скажешь? Ты ведь стал лучше, намного лучше. – Она провела пальцем по его сильной коже грудины. Всё его тело было сильнее в 20 раз, чем у обычного человека, а глаза чёрными с белыми точками.- У тебя же сил больше, всего больше. Ну, я же старалась. Скажи хоть что-то. – Жалобно сказала она.- Ага. И… теперь какой план? – Рыча, спросил он её, хотя тому было как-то всё равно.- Пошли. – Прошептала она ему в ухо, и та без проблем вышла на улицу, превратившись в ту самую Леру, которую он видел изначально. Он попытался сделать то же самое и стал обратно самим собой, но чувствовал, что это лишь оболочка, а не его настоящее тело.- Видишь, всё просто. Давай, пошли, милый. – Она взяла того за руку, а он…Никита закурил, прервав рассказ. Он курил слишком долго для заинтересованного друга.- Ну, чем закончилось-то? Она его съела или что?- А что тебе ещё нужно? Всё же понятно. Они ушли в небытие. Была семья и нет семьи. Всё. В этом суть байки.- Конец у тебя так себе. А откуда ты это всё знаешь? Выдумал?- Нет. Другим говорю: «Да». Но лично тебе: «Нет». Я после того, как в больничке полежал с месяц, пришёл к нему, а там трупы его родителей, потом полиция, скорая. Нашли его дневник, где он всё записывал. Тебе я рассказал это так, в укороченном виде. Изначально-то он там чуть ли не постепенно с ума сходил.- А как это проявлялось-то?- Ну, писал всякую ахинею. Типа: «Черви-боги едят погань, а тыквы улыбаются» и тому подобный бред. А вот про монстра он тоже писал, как я понял, он описал это всё напоследок. А потом навсегда пропал.- А как он записал то, что ушёл с этой бабой?- Написал и вернул домой. Может, хотел забыть себя, не знаю.- И что ты под конец обычно говоришь? Ну, фразу, оканчивающую историю.- А, всё просто. Что-то вроде: «Это история вам на то, чтоб не влюбляться и не трепать себе мозги». Просто поржать, в общем. Да уж, забыл совсем о том, как выглядел дом Андрейки. – Он вздохнул. – Ты вот мне веришь?- Ну, отчасти. Может, пацан просто кукухой поехал? Разное бывает. Ну, идём дальше?- Да, пошли выпьем, а то устал трындеть.И они, как и сотни других людей, шли по улице по своим делам. Мало кто верит бредням гида и просто любит его за эту историю. Один парень даже написал её и выложил в интернет. Как легенду города, выставляя всё как шутку.Но не многие знают, что в любой момент, когда они будут идти домой вместе с девушкой или парнем, то услышат просьбу о помощи парня 19 лет. Он назовёт себя Андреем и скажет, что ему нужна скорая.И когда они отвлекутся, то их головы полетят, а тела будут отданы на съедение червям. Будет новый заголовок в газете о жертвах пар, которые происходят каждый год по 10–15 раз. Нет никому дела до них, кроме семей, которые их оплакивают.Всё это только потому, что двое монстров не хотят видеть нормальные пары. Не хотят и всё, решая радикальным способом. Но они уверены, что это любовь, настоящая, без примесей.Может, не все люди, отшучивающиеся таким образом, на самом деле шутят? Может, однажды вы услышите просьбу о помощи от блондинки в очках и парня с немного тёмными глазами, такими же волосами и странно сильным телом.Вот и ответьте теперь на вопрос, может, ваша любовь не настолько сильна, чтобы противостоять смерти? А если это так, то у вас не любовь, а интрига, симпатия. Им, даже будучи монстрами, не нужны все эти статусы и подобная грязь.А разве это не любовь?

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