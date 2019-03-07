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Стихи

Назад в детство

- Проснись! – мне нежно солнце прошептало,
Лучами освещая одеяло.
Тень на стене изящный сделала поклон,
Как будто провожая дивный сон.
Вставать безумно не хотелось!
И я лежал, упёршись взглядом в потолок,
Работа, дом, работа… Надоело…
Эх, в детство бы вернуться на денёк!

***

- Андрей, пора вставать, – кричит мне мама, - завтрак остынет, сына, хватит спать!
Вот это поворот, вот это драма,
Мне снова девять, а не тридцать пять!
Мама стоит красива, молода!
Увидев сонного меня, давай смеяться,
Но главное - она ещё жива…
Как в краткий миг всё может поменяться.
Заплакав, её крепко я обнял.
- Ну ты чего? Тебя кто-то обидел?
И с тёплой грустью в сердце я сказал:
- Родная, просто рад тебя я видеть!
Болтали мы и весело смеялись,
Я уплетал за обе щёки пирожки,
Тут, право, силы высшие вмешались,
Вернув меня в те беззаботные деньки.
В дверь позвонили, на пороге Сашка!
Мой лучший старый школьный друг,
По телу снова бегают мурашки,
Давно его не видел, недосуг…
- Привет, пошли, мы в школу опоздаем! – отличник круглый пОд нос пробурчал, - из-за тебя и мне всегда влетает! Здрасьте, тёть Таня! Ну, чего ты встал?
- А Сашка прав, а ну, марш на уроки!
- Ну, мама, я сегодня не пойду!
- Контрольную пропустишь? – буркнул пухлощекий.
Ещё и мамин взгляд, что предвещал беду…
Учебники собрал тогда в два счёта,
Увидел снова свой любимый класс,
На переменах прятки, салки, анекдоты,
Скоро домой идти настанет час!
Эмоций в школе испытал немало.
А за окном темнели облака,
В душе тревога нарастала,
Как на иголках ждал последнего звонка…
На улице вдруг повстречал Наташку –
Любовь, что первою была,
И как когда-то подарил ромашку,
До дому проводил. Спустилась мгла.
Вспомнив про время, я домой помчался,
Горел в родном окошке яркий свет,
Как я хотел, чтоб день тот не кончался!
В окне я видел мамин силуэт…
Домой ворвался, силы нет пошевелиться,
Вернулся я, мне снова тридцать пять,
Как жаль, что не успел проститься,
Но этот день всегда я буду вспоминать…


Назад в детство
Вчера, 19:40 by QustoПросмотров: 60Комментарии: 10
+11

Ключевые слова: Детство мама Наташка друг школа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Темнокрыскин
Вчера, 19:45
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 61
А я вот не испытываю ни ностальгии, ни тоски по детству.
Зарегистрирован: 7.03.2019
#2 написал: Летяга
Вчера, 19:51
+3
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 767
Комментариев: 8 652
А я бы в 35 вернулась!
Замечательное стихотворение!
Зарегистрирован: 3.08.2014
                           
#3 написал: Tigger power
Вчера, 20:05
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2274|-7)
Публикаций: 10
Комментариев: 4 777
На денек хотя бы, в то время когда все были рядом +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#4 написал: Lollipop39
Вчера, 20:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 30
Вот это сюжет! Читая стихи, словно сама домой мчалась с главным героем. Уже и силуэт знакомый в окне увидел - жаль, нескольких минут не хватило, чтобы снова услышать мамин голос. Наверно, если бы они встретились, он так и остался в прошлом навсегда...+++)
Зарегистрирован: 9.12.2015
#5 написал: Qusto
Вчера, 20:25
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (923|-2)
Публикаций: 328
Комментариев: 2 523
Спасибо за комментарии!

Зарегистрирован: 14.07.2012
                   
#6 написал: Asheera
Вчера, 20:33
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (311|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 918
Так много эмоций, что за слогом и не следишь, перед глазами всплывает своё детство и простые, сочные радости жизни ++++++
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#7 написал: kusi
Вчера, 20:45
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 101
Шикарный стих!+++++++++++
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#8 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:14
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2934|-1)
Публикаций: 1 851
Комментариев: 11 502
Машину времени подайте на денёк, вернуться в счастливое детство! ) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#9 написал: Sniff
Сегодня, 00:11
0
Группа: Авторы
Репутация: (188|-1)
Публикаций: 75
Комментариев: 1 423
Искренне и знакомо, чувствуешь иногда ностальгию.+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#10 написал: Estellan
Сегодня, 01:32
+1
Группа: Редакторы
Репутация: (1617|0)
Публикаций: 170
Комментариев: 2 117
Нет. В детство возвращаться неохота.
Мне кажется, это уже новый уровень: рассказы в стихах.
Зарегистрирован: 23.07.2015
           
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