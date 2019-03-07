Назад в детство- Проснись! – мне нежно солнце прошептало,
Лучами освещая одеяло.
Тень на стене изящный сделала поклон,
Как будто провожая дивный сон.
Вставать безумно не хотелось!
И я лежал, упёршись взглядом в потолок,
Работа, дом, работа… Надоело…
Эх, в детство бы вернуться на денёк!
***
- Андрей, пора вставать, – кричит мне мама, - завтрак остынет, сына, хватит спать!
Вот это поворот, вот это драма,
Мне снова девять, а не тридцать пять!
Мама стоит красива, молода!
Увидев сонного меня, давай смеяться,
Но главное - она ещё жива…
Как в краткий миг всё может поменяться.
Заплакав, её крепко я обнял.
- Ну ты чего? Тебя кто-то обидел?
И с тёплой грустью в сердце я сказал:
- Родная, просто рад тебя я видеть!
Болтали мы и весело смеялись,
Я уплетал за обе щёки пирожки,
Тут, право, силы высшие вмешались,
Вернув меня в те беззаботные деньки.
В дверь позвонили, на пороге Сашка!
Мой лучший старый школьный друг,
По телу снова бегают мурашки,
Давно его не видел, недосуг…
- Привет, пошли, мы в школу опоздаем! – отличник круглый пОд нос пробурчал, - из-за тебя и мне всегда влетает! Здрасьте, тёть Таня! Ну, чего ты встал?
- А Сашка прав, а ну, марш на уроки!
- Ну, мама, я сегодня не пойду!
- Контрольную пропустишь? – буркнул пухлощекий.
Ещё и мамин взгляд, что предвещал беду…
Учебники собрал тогда в два счёта,
Увидел снова свой любимый класс,
На переменах прятки, салки, анекдоты,
Скоро домой идти настанет час!
Эмоций в школе испытал немало.
А за окном темнели облака,
В душе тревога нарастала,
Как на иголках ждал последнего звонка…
На улице вдруг повстречал Наташку –
Любовь, что первою была,
И как когда-то подарил ромашку,
До дому проводил. Спустилась мгла.
Вспомнив про время, я домой помчался,
Горел в родном окошке яркий свет,
Как я хотел, чтоб день тот не кончался!
В окне я видел мамин силуэт…
Домой ворвался, силы нет пошевелиться,
Вернулся я, мне снова тридцать пять,
Как жаль, что не успел проститься,
Но этот день всегда я буду вспоминать…
Вчера, 19:40 by QustoПросмотров: 60Комментарии: 10
Ключевые слова: Детство мама Наташка друг школа авторский стих