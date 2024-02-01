Лицо

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 94 Комментарии: 0 +1 Вчера, 09:34 by

Я с трудом смог открыть глаза, мысленно борясь со сном. Честно говоря, мне не очень хотелось вставать. Перевёл взгляд на электронные часы, пытаясь разглядеть время.Практически без десяти шесть, а я уже проснулся? Почему так? Сегодня же выходной, мне никуда не надо идти, но организм всё равно заставил меня проснуться так рано. Спать вроде бы хотелось, и вроде бы нет.Тяжело вздохнув, я посмотрел на окно. Точнее, на небольшую щель между шторами. Ещё глубокая темень. Начало декабря. Снега не успело нормально навалить, погода радовала только инеем. Так красиво сидит иней на деревьях. Одно деревце покрылось так, что походило на кокон. Или это мне так кажется? Я едва улыбнулся от этой мысли. Забавно, но это дерево чем-то походило на человеческую голову. Словно авангардный художник решил изобразить портрет человека; большая несуразная голова на очень тонкой и маленькой шее. Природа – лучший художник, и как бы ни был человек талантлив, ему не переплюнуть красоту естества.Меня потянуло в сон.Я вновь с трудом проснулся. Вновь посмотрел на часы.Не так много поспал? Ох, мой проклятый организм. Я всё ещё хочу спать, просто нормально выспаться в свой выходной, а ты заставляешь меня вставать? Ну уж нет, я не слезу с тёплой постельки. Я буду лежать, сколько мне лично надо, пока сам же не пойму, что пора.Вновь обратил внимание на окно. Мне опять кажется, но то дерево, что покрылось инеем, словно кокон, обрело человеческое очертание. Свет фонарей был слабый, плюс темнота, скорее всего, это игра света и тени. Вдобавок моё сонное сознание шалит так. Да, природа – самый лучший художник.Надо ещё немного поспать.Не знаю, сколько так пролежал, но сна ни в одном глазу. Лень смотреть на часы, явно не долго. Что ж, буду значит лежать и смотреть в окно, пока не надоест.Подождите…Теперь я чётко вижу на том дереве человеческое лицо. То ли злое, то ли обиженное. Непонятная эмоция, но явно негативная. Теперь не спишешь на игру света и тени или сонливость. Это, в самом деле, была голова.Ха-ха, словил сонный паралич?Нет, двигаться могу.Тогда что это?Лицо смотрит чётко прямо на меня, будто знает, что слежу за ним. Я закрыл глаза, сделал вид, что сплю; я в самом деле пытался уснуть. Вертелся, крутился, какие удобные позы ни принимал, сон всё не приходил.За окном подул сильный ветер. Настолько тёплый, что на мгновение стало жарко. Открыв глаза, я увидел, как то самое лицо вплотную стояло к окну, обдавая тем самым тёплым «ветром». Оно смотрело прямо в щель, заметив, что я уже не сплю. В один момент стена рассыпалась, и в комнате оказалась невероятных размеров рука. Схватив меня, приблизило ко рту той голову.

Ключевые слова: Сон иней голова авторская история

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