В тёмной башне на берегу моря

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:52

Причина: Изменен раздел.

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 113 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:52 by

Двое детей собрались возле большой и тёмной башни. Брат и сестра, чьё совместное любопытство не давала покоя днями и ночами. Они то и дело взирали на тёмную башню на берегу моря. Внимали каждому слуху о тёмной башне.Взрослые говорят, что это старый маяк. Его хранитель бросил его, утверждал, что внутри маяка жило что-то плохое. Правда ли это или бредни пьяного – на этот вопрос ответ никто не захотел найти. Всё равно к деревне корабли долго время не шли, а маяк всё работал. Поэтому взрослые рады были, что маяк перестал светить по ночам и в плохую погоду. Только брат и сестра хотели узнать правду.Проход в маяк заколочены, доски ветхие висели. Брату достаточно было пару раз ударить, и несколько досок развалились. Можно теперь пройти.Брат и сестра оказались внутри маяка. Они всё поднимались, поднимались, поднимались. Всё никак не могли достичь крайней высоты маяка. Достичь того места, откуда исходит свет.- Брат, долго ещё подниматься?- Скоро, сестрёнка, скоро.Спустя время брат выдохся. Он больше не мог идти дальше, пустил сестру вперёд. Девочка всё поднималась, поднималась, поднималась. Она всё-таки достигла того места, откуда исходит свет.- Брат, мой милый брат, я поднялась к свету! Я поднялась к свету!В ответ тишина. Сестра ещё раз позвала брат, но он всё не отвечал. Девочка расстроилась. Она села возле лестницы, ведущему к люку, и громко заплакала.- Сестра, моя любимая сестра, - мягкая, тёплая рука брата коснулась макушки сестры, - Не плачь, я был глубоко внизу и не услышал твоего крика.Девочка подняла взгляд на брата и широко улыбнулась. Только перед ней стоял уже не её брат. Нечто, надевшее кожу брата, походившее на неизвестное науке то ли насекомое, то ли рыбу, протянуло свою лапу девочке. Его ярко-жёлтые крылья медленно и осторожно двигались за широкой спиной. На удивление, клешня нечто походила на сильную руку девочки.Сестра крепко взялась за «руку» ненастоящего брата, и вместе они поднялись к свету. Отныне ни брата, ни сестры никто никогда не видел. Маяк спустя долгие годы заработал.

Ключевые слова: Башня маяк дети авторская история

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