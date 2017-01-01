Мистические истории о маяках - I

Летяга Просмотров: 122 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 14:24 by

Seguin Island Light Station был построен в 1857 году и до сих пор является самым высоким маяком во всем штате. Один из его ранних смотрителей долгие годы жил здесь вместе со своей женой. Жене было очень одиноко, и по ночам она играла на пианино, чтобы хоть как-то разбавить тишину. Муж же не умел давать чувствам выхода и медленно сходил с ума. В конце концов, он убил жену топором, а сам покончил жизнь самоубийством. После этого многие люди утверждали, что из маяка по ночам доносились звуки пианино, хотя его давно не было. В 1985 году было принято решение вывести маяк из эксплуатации. Приехали полицейские, чтобы упаковать и перевезти все ценное. Ночью их командир проснулся – его кровать тряслась, а неведомый голос говорил ему покинуть маяк. Но он не слишком испугался и остался еще на день, чтобы довести дело до конца. Не то совпадение, не то вмешательство каких-то сил, но лодка с грузом с маяка до берега так и не дошла…Полупрозрачные женские фигуры в белых платьях были не раз замечены по всему миру, маяки – не исключение. На маяке Heceta Head Lighthouse как раз обитает такой призрак – душа матери не может успокоиться после падения дочери со скалы. Призрак прозвали «Серой Леди», поскольку женщина одета в длинное серое платье. Она обитает на чердаке маяка, который был переделан в гостевой домик. Посетители рассказывают, что внутри маяк иногда горит свет, хотя там никого нет, двери сами открываются и закрываются, а вещи пропадают и появляются в других комнатах. Рабочий, менявший разбитое стекло, едва не заработал сердечный приступ, когда вокруг него начал ходить серый силуэт в платье. Он вернулся на маяк на следующий день, чтобы собрать осколки стекла, но они уже были аккуратно сложены. Другая история гласит, что фотограф по имени Стив Террил пытался заснять на пленку свет маяка в ночи, когда заметил, как изнутри за ним наблюдает призрачный силуэт. Стив подумал, что это просто игра воображения, поскольку на маяке находились только он и его друг. Когда фотограф вернулся в свою комнату, то обнаружил на столе гостевую книгу, открытую на рассказе о призраке от предыдущего постояльца.Было бы странно, если бы в штате Коннектикут, известном своими мистическими историями, какой-либо истории не было связано с маяком. Легенда гласит, что смотритель маяка New London Ledge Lighthouse спрыгнул с крыши в океан, а его тело так и не было найдено. Многие люди не верят, что смотритель пошел на это добровольно. Официальная же версия гласит, что Эрни покончил с собой с помощью ножа для рыбалки. Как бы то ни было, смотритель так и не покинул маяк. Во время пребывания там береговой охраны ночью стали раздаваться странные звуки, кровати начали трястись, а телевизор вовсе зажил своей жизнью. Люди не стали дожидаться наступления утра и вызвали подмогу с материка, чтобы как можно быстрее покинуть маяк. В 1987 году маяк автоматизировали, но странные вещи продолжали происходить. Некоторые суда утверждали, что им приходили сигналы с маяка, словно в попытке заманить внутрь. Однако многочисленные проверки установили, что никто в этом момент на маяке не находился.Самая мистическая (и трагическая) история маяка Boon Island Lighthouse связана с женщиной по имени Кэтлин Брайт. В середине 18-го века она вышла замуж и вместе с мужем переехала жить на маяк. Однако здесь счастливая история заканчивается. По одной версии, муж серьезно заболел и, несмотря на все старания жены, скончался во время шторма. Кэтлин почти неделю просидела на острове в одиночестве, пока местные жители не нашли ее, голодную, опустошенную и не в своем уме от горя. По другой версии, смотритель утонул после падения в воду со скалы. Кэтлин вытащила его из воды и затащила тело на маяк. На шестой день местные жители обнаружили жену, сидящую рядом с телом мужа. Все это время она не ела, не спала и, несмотря на все попытки ее спасти, вскоре умерла. После этого местные рыбаки и посетители маяка стали замечать на острове белый призрак молодой женщины. Многие также отмечали, что слышали странные крики во время штормов. Собака береговой охраны не раз бегала за таинственным невидимым объектом на острове. Еще два смотрителя маяка отмечали, что видели внутри свет, хотя сами в этот момент находились снаружи, и внутри маяка точно никого не было.Souter Lighthouse был построен в 1871 году на мысе Лизард-Поинт в Северной Англии. Он стал не только спасением от множества кораблекрушений, но и источником многих легенд. Сотрудники маяка сообщали, что видели плавающие в воздухе ложки, отмечали необъяснимые перепады температур и даже рассказывали о физическом контакте с призраком. Некоторые посетители маяка слышали женский голос, звавший их по имени, некоторые даже чувствовали прикосновения женской руки. Другая история гласит об официантке, которая одним вечером встретила в конце коридора человека, одетого в униформу смотрителя. Он исчез прямо на ее глазах, оставив после себя лишь слабый запах табака в воздухе.Pensacola Lighthouse разместился на прекрасном тропическом пляже с захватывающим видом, но его история куда более зловещая, чем можно подумать. Одна молодая пара поженилась и переехала жить на маяк совсем скоро после открытия, в 1826 году. Однако казавшийся счастливым брак разрушился буквально в одночасье. Однажды вечером 1840 года жена без видимых на то причин зарезала мужа и избавилась от трупа, что помогло ей избежать наказания. Она продолжила жить на маяке, пока не умерла в 1855 году. После ее смерти посетители маяка рассказывали, что в гостиной, где жила пара, в них бросала вещи чья-то невидимая рука, а на полу видны пятна крови, хотя в комнате делали ремонт. Местный житель заявил, что неоднократно пытался смыть кровь, но пятна проступали снова и снова. Другие посетители чувствовали дыхание за своей спиной и чье-то постоянное присутствие рядом.200-летний Gibraltar Point Lighthouse в Канаде также окружен жуткими легендами, которые связаны с его смотрителями. Один из смотрителей – Мюллер – отказался поделиться виски с постояльцами маяка, и спор перешел в драку. После нее Мюллер исчез, его признали погибшим, и никто никогда больше не видел смотрителя. Если верить легендам, то Мюллер все же не совсем пропал, а его призрак видели в маяке и на острове. Другая легенда гласит, что Мюллер и постояльцы хорошо проводили время, когда смотритель внезапно решил, что веселье пора прекращать. Завязалась драка, после которой Мюллера похоронили на острове. После этого происшествия некоторые люди видели странную прозрачную фигуру, которая парила по острову и внутри маяка, а некоторые слышали странные стоны во время туманов.South Stack Lighthouse был вполне обычным и даже милым местом вплоть до ночи 25 октября 1853 года. В эту ночь разыгрался сильнейший шторм, жертвами которого стали 200 кораблей. Смотритель Джек поспешил к маяку, но часть отвалившейся скалы не дала ему выполнить долг. Сильно пострадав при падении, Джек смог доползти только до двери. Смотрителя нашли на следующий день, а через две недели он умер. 100 лет спустя его призрак появился на острове, вновь пытаясь попасть внутрь маяка – посетители слышали стук в двери и окна. На остров приезжала даже команда телевизионщиков, чтобы снять передачу о призраке. Один из команды был настроен весьма скептически, но увиденное заставило его поверить в существование потустороннего. Что-то наблюдало за ним через окно, но попытка догнать призрак не увенчалась успехом – тот сбросился в море со скалы.

Ключевые слова: Маяк призрак береговая охрана смотритель

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