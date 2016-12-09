Внутри заброшенного маяка
Мы тут с мужем посетили маяк Анива. Ему более ста лет, принадлежал японцам. Находится он на самой южной точке острова Сахалин и чтобы туда добраться, нужно преодолеть путь в 40 километров по морю на моторной лодке. Маяк уже заброшен, но туда ежедневно приезжают толпы туристов. Кто-то разочарован разрухой, а кто-то вдохновленно снимает пейзажи с маяка и конечно же сам маяк. Там очень красиво: чайки кричат, море шумит, солнце светит, сивучи облепили периметр своими тушками. Летом тут еще и касатки плавают, но мы как всегда все на последний момент переносили и хоп уже и октябрь. В любом случае я очень впечатлена и довольна, что мы успели туда попасть перед закрытием на зимний сезон.
Внутри маяка творится такой "бардак". И хорошо, что творится, приведи это все в "порядок", то мы бы получили очередную выставку с винтовой лестницей, ведущей на веранду летнего кафе с видом на море.
Автор - Dastari.
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Вчера, 10:08 by ЛетягаПросмотров: 176Комментарии: 7
Ключевые слова: Маяк Сахалин Анива остров заброшка