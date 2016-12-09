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Заброшки


Заброшки

Внутри заброшенного маяка

Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка
Внутри заброшенного маяка

Мы тут с мужем посетили маяк Анива. Ему более ста лет, принадлежал японцам. Находится он на самой южной точке острова Сахалин и чтобы туда добраться, нужно преодолеть путь в 40 километров по морю на моторной лодке. Маяк уже заброшен, но туда ежедневно приезжают толпы туристов. Кто-то разочарован разрухой, а кто-то вдохновленно снимает пейзажи с маяка и конечно же сам маяк. Там очень красиво: чайки кричат, море шумит, солнце светит, сивучи облепили периметр своими тушками. Летом тут еще и касатки плавают, но мы как всегда все на последний момент переносили и хоп уже и октябрь. В любом случае я очень впечатлена и довольна, что мы успели туда попасть перед закрытием на зимний сезон.

Внутри маяка творится такой "бардак". И хорошо, что творится, приведи это все в "порядок", то мы бы получили очередную выставку с винтовой лестницей, ведущей на веранду летнего кафе с видом на море.


Автор - Dastari.
Источник.

Вчера, 10:08 by ЛетягаПросмотров: 176Комментарии: 7
+10

Ключевые слова: Маяк Сахалин Анива остров заброшка

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 11:31
+4
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Репутация: (2549|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 521
А мне жаль, что в порядок не привели, такая красота разрушится просто в скором времени. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 13:29
+6
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Репутация: (2972|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 050
Толпы туристов говорите? В эту разруху? 40км на лодке? Они точно шарахнутые. А вообще надо подумать. У меня на берегу речки баня стоит брошенная, еще прадед мой строил. По черному, все как раньше полагалось. Там тоже уже и крыша в дырах и стены прогнили.Разобрать некому. Может тоже туда экскурсии начать устраивать?Главное брать недорого. Думаю 50 руб за билет будет норм.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#3 написал: Estellan
Вчера, 14:13
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1931|0)
Публикаций: 217
Комментариев: 2 622
Красиво. Но вот там жить, наверное нифига не здорово.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 15:21
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 121
Комментариев: 6 365
Цитата: Баба Клава
Толпы туристов говорите? В эту разруху? 40км на лодке? Они точно шарахнутые. А вообще надо подумать. У меня на берегу речки баня стоит брошенная, еще прадед мой строил. По черному, все как раньше полагалось. Там тоже уже и крыша в дырах и стены прогнили.Разобрать некому. Может тоже туда экскурсии начать устраивать?Главное брать недорого. Думаю 50 руб за билет будет норм.

Легенду надо придумать. Что там сам Пётр I мылся, например
Зарегистрирован: 23.12.2013
              
#5 написал: Гюльнара
Вчера, 18:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (26|-2)
Публикаций: 15
Комментариев: 778
Очень интересно. Спасибо, что выложили.
Зарегистрирован: 7.10.2016
  
#6 написал: Евангелион
Вчера, 19:43
0
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Репутация: (24|1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 053
Крайне атмосферно. Жаль, что со временем превратится в руины
Зарегистрирован: 20.09.2013
   
#7 написал: Баба Клава
Вчера, 20:47
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2972|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 050
Цитата: зелёное яблочко
Легенду надо придумать. Что там сам Пётр I мылся, например

Точно. Около ее дуб растет, уже довольно большой. Я когда мелкая была он еще тощенький был. Ленточек разноцветных понавязать на него, будет самое то. И про Петра никто не поверит, баня бы сгнила давно. Вот Ленин это да, можно.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
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