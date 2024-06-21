Заброшка

Новость отредактировал Летяга - 21-06-2024, 09:43

Причина: Стилистика автора сохранена

Elusive Просмотров: 230 Комментарии: 0 0 21-06-2024, 09:43 by

Как-то раз Коля и Вася отправились в заброшенный дом ловить привидений. Почему они решили заняться именно этим? Всё очень просто. До этого родители показали им фильм «Охотники за привидениями». Ну так вот. Они решили пойти в заброшенную больницу возле своего дома. Так как им было уже по 13 лет, никто за ними не присматривал. Дойдя до больницы, они увидели разваливающийся дом и табличку около ворот. На табличке было написано: «Психиатрическая больница номер 4».- Ты не говорил мне, что это психушка, - возмутился Коля.- Да какая разница, - отмахнулся от него Вася.Мальчики вошли в психушку. Там было темно и сыро. Повсюду валялись обломки стен. Вася и Коля решили разделиться и пройтись по комнатам с камерой. Спустя какое-то время они встретились. Оказалось, что никто ничего страшного или подозрительного не видел. Они уже собирались идти домой, как вдруг заметили ещё одну комнату. Зайдя внутрь, они увидели человека в халате, стоящего к ним спиной.- Здравствуйте, а вы кто? - спросил Вася.Человек медленно обернулся, и мальчики застыли в ужасе, увидев, что у него нет лица.- А я доктор, - раздался загробный голос непонятно откуда.И тут монстр схватил Васю и Колю и поволок их к операционному столу. Что с ними было дальше — неизвестно. Но я решил залезть в эту психбольницу, и за мной погналось аж три таких монстра. Так что догадаться, что случилось с мальчиками, было нетрудно.

Ключевые слова: Мальчики заброшка психушка авторская история

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