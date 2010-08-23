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Страшилки

Странный сельский дом

Это был обычный июньский денёк. На улице было тепло, +25°. Я вместе со своими друзьями гулял по селу, где я проводил почти всё своё лето.

Вместе с друзьями нас заинтересовал один дом, он был на взгляд заброшенным. Мы сюда зашли, чтобы пособирать мусор, ведь можно потом его отдать на металлолом и получить денег, на которые можно купить чипсы с колой (200 рублей). Зашли мы в сарай, ничего обычного, но заметили пару кассет, одна была с мультиком, а другая была с надписью на корейском. Я взял тут кассету и догнал друзей, они как раз были в доме. Дом внутри был почти пустым, так как жильцы ещё давно отсюда съехали, а такие же люди как я забрали то, что оставили.

В большой комнате на комоде стоял старенький телевизор годов так 90-х. Я с друзьями удивился что его не забрали, так ещё рядом с телеком был видеомагнитофон тех же годов. Они работали! Я решил вставить ту странную кассету. Первые секунды был чёрный экран с надписью на корейском 지금 당신은 끔찍한 볼 수 있습니다 (сейчас увидешь страшное). Потом пошло видео с пейзажем, где показывалось наше село. Качество было очень плохое, так что некоторые детали невозможно было увидеть.

Иногда на видео выскакивали надписи уже на русском языке, но я их не разглядел из-за вышеперечисленного. Была показана девушка, идущая домой, оператор нападает на эту девушку и запись уже идёт с того дома, где мы сейчас и находимся. Девушка была привязана к стене железными цепями. Оператор бил её сначала кулаками и потом дела дошли до молотка. Он выходит на улицу, где и сжигает тело девушки. И запись обрывается.

Оказалось, что это была наша соседка, которая пропала 5 лет назад. Я со своими друзьями услышал шаги и в спешке вытащил кассету, выключил магнитофон с телевизором. Мои друзья выбрались через окно, а я спрятался под кроватью. Пришёл какой то мужик с окровавленным ножом, он положил на пол свежий труп деда. Когда мужик ушёл, я выпрыгнул через окно. Я догнал своих друзей и мы пошли дальше по своим делам.

Когда я вернулся с дачи, я сразу оцифровал кассету и отдал в полицию. В полиции сказали, что на видео убивал Владислав Перов, он уже как 15 лет убивает и пытает людей в округе нашего села. Я от таких слов чуть не потерял сознание. И если бы не моя реакция, я бы стал новой жертвой того маньяка.

Вчера, 15:44 by AbramovtmgПросмотров: 78Комментарии: 1
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Ключевые слова: Дом кассета маньяк авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
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Концовку не дотянул.
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