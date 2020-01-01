Вещий сон

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:42

Причина: Изменен раздел.

vikki z Просмотров: 68 Комментарии: 0 +2 Вчера, 16:42 by

Всем доброго времени суток! Я давно читаю истории с сайта. Вот, наконец, решила зарегистрироваться сама. Мистика - это одна из моих любимых тем. Ещё с детства я слушала всякие страшные истории. Потом и в обычной жизни встречала людей, которые делились своими страшилками. Эта история произошла с моей мамой где-то лет 5 назад.Когда мама была совсем молодой, у неё умерла лучшая подруга, пришло письмо, и я помню ещё совсем маленькой, как мама рыдала. Прошло уже много лет, и умерла сестра маминой подруги - Таня. Она была ещё в расцвете жизни, но болезнь забрала её. У Тани осталась дочь в 5 классе и муж. Мама, как узнала о её смерти, сразу же поехала на похороны в деревню, до которой надо было добираться примерно сутки на поезде. Таню похоронили и собрались все на поминках. Потом мама попросила у её мужа фотоальбом, чтобы посмотреть старые фотографии и вспомнить былое.В альбоме было очень много фотографий маминой лучшей подруги и их совместные фото. Мама попросила у мужа взять альбом себе, если, конечно, он позволит. Он согласился, потому что у него было очень много похожих фото. Мама вернулась домой. Естественно, не раз пересматривала альбом, ворошила воспоминания. Однажды ей приснился сон, что сидит Таня на стуле, в клетчатом пальто, очках с круглой оправой и очень злым взглядом, и говорит маме: "Верни альбом обратно, откуда взяла, иначе жди беду тебе и твоей семье!"Утром мама проснулась в холодном поту. Взяла ещё раз альбом, перелистала. Там была та самая фотография, на которой Таня сидела в том же клетчатом пальто. Помню, мама позвонила мне с ужасом. Для меня эта история сначала показалась сказочной, но, зная свою маму, конечно, я ей поверила. На следующий день она отправила альбом обратно мужу.

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