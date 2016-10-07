Звук железа

Jen Perch Просмотров: 69 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 08:17 by

Я проснулся от сильного грохота. Включил везде свет, пошёл на кухню.Жил я в небольшом доме в посёлке городского типа, людей здесь было не много, каждый знал друг друга. Я жил один, в ту ночь так и не уснул. Потому что грохот повторялся, но место, из которого исходил звук, я так и не нашёл. Заснул лишь в обед следующего дня.Встав только под вечер и усевшись на старый диванчик смотреть телевизор, снова услышал его, будто две железки бились друг об друга. Я подождал несколько минут, но шум не прекратился. Решил подняться на чердак, может там что-то оторвалось и за счёт этого создаётся этот раздражающий шум. Для этого пришлось выйти на улицу и подняться по лестнице наверх. Было прохладно.Когда я открыл дверь чердака шум прекратился. Зашёл на чердак и, твою ж мать, споткнулся, но тут же вскочил. Достав фонарь из кармана я осветил всё помещение, тут было столько хлама… И когда я собрался уходить, то увидел, как на меня сверху начала падать балка крыши, я даже не смог сообразить в это время, отскочил в сторону, но не успел… левая нога осталась под бревном. Кровища сочилась через толстую штанину, удар пришёлся гвоздем. В этот момент я проклял всё на свете. Зачем я полез на этот чердак, мог бы и днём вздремнуть, не мальчик ведь уже всё таки.И тут опять начался этот стук железок, но слышался куда отчётливее и ближе. В этот момент я перестал дышать. Ко мне подходило какое-то существо, да, именно существо. Как иначе назвать то, у чего вместо глаз чёрные дыры, а кожа была мертвенно бледная. В тот момент я пожалел, что в руке держал фонарь. Буквально за долю секунды я вскочил, тяжело дыша и опираясь на одну ногу, побежал к выходу.Но так и не успел дойти до конца, что-то у самого входа поймало за ногу, за больную. С силой он прикусил больное место, я подумал, что в этот миг моё сердце остановилось. Он делал это с особым наслаждением, это было понятно по звукам, которые исходили из его рта. Я почувствовал, как кровь согревала мою ногу. Кажется, адреналин заполнил каждую часть тела. Я ничего не придумал, как дёрнуться вперёд и свалиться на землю. Пускай я сломаю себе пару костей или разобьюсь, если выживу, попробую покричать соседа, он всегда курил в это время у себя на крыльце, выхода лучше я не придумал.Рывок вперёд и я на земле. Кажется, приземление пришлось на спину, несколько секунд воздух не проникал в лёгкие, господи… как же больно. Я начал звать соседа, прошла доля секунды и рядом со мной оказалось оно. Каждый вздох отдавался болью во всём теле. Я уже мысленно простился с жизнью и, закрыв глаза, представил свою ужасную смерть. Но мысли оборвал голос соседа… как же вовремя. Существо куда-то пропало. Сосед был в ужасе от увиденного, помог мне подняться и вызвал скорую. В ту деревню я больше не возвращался, дом продал. После продажи слышал в новостях о убийстве в том доме супружеской пары.Эту историю я никому не рассказывал, знаю, что никто в это не поверит. Но всё ещё перед сном боюсь услышать звук бьющегося друг о друга железа, знаю, оно когда-нибудь вернётся закончить своё дело…

Ключевые слова: Страх боль адреналин авторская история

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