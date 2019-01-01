CS:1.5.1

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:59

Причина: Изменён раздел.

Klocker 18b Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:59 by

Какого мусора тут только не было. Диваны, ковры, одеяла, шкафы.... Куклы.... Ничего удивительного. Лет так 10 назад там жила моя сестра. "А как она заходила в свою "комнату"?" - спросите вы. У нас была лестница наверх. Но мы закрыли проход на чердак через 2 года после уезда сестры. Она уже жена.Давайте вернёмся к теме.Я нашёл тумбочку, в которой были какие-то детальки. Полотенца. А также я нашёл.... Диск! И на этом диске была картинка кс, была надпись Counter Strike 1.5.1. 1.5.1? Не слышал. На задней стороне надписей не было.Только в конце была надпись: "На свой страх и риск".Делать продолжение?

Ключевые слова: CS диск игра чердак авторская история

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