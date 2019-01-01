CS:1.5.1Какого мусора тут только не было. Диваны, ковры, одеяла, шкафы.... Куклы.... Ничего удивительного. Лет так 10 назад там жила моя сестра. "А как она заходила в свою "комнату"?" - спросите вы. У нас была лестница наверх. Но мы закрыли проход на чердак через 2 года после уезда сестры. Она уже жена.
Давайте вернёмся к теме.
Я нашёл тумбочку, в которой были какие-то детальки. Полотенца. А также я нашёл.... Диск! И на этом диске была картинка кс, была надпись Counter Strike 1.5.1. 1.5.1? Не слышал. На задней стороне надписей не было.
Только в конце была надпись: "На свой страх и риск".
Делать продолжение?
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:59
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 07:59 by Klocker 18bПросмотров: 5Комментарии: 0
Ключевые слова: CS диск игра чердак авторская история