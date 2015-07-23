Страшилка о тараканах

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:52

Причина: Стилистика автора сохранена.

Arhip Просмотров: 31 Комментарии: 1 +1 Вчера, 23:52 by

ТараканчикиВася сидел перед компьютером, просматривал ***сайты и пил пиво. Внезапно он увидел маленького тараканчика, подбирающегося к его кружке.Недолго думая, Вася снял с ноги тапок и треснул им тараканчика, но тот шустро увернулся и с криком: "Я маме пожалуюсь!" - юркнул в какую-то щель.На следующую ночь Вася снова сидел перед компьютером.И вдруг, ровно в полночь, отовсюду полезли тараканы. Большие, с сигаретную пачку размером. Но Вася не растерялся и принялся лупить их тапком. Перебив всех тараканов, Вася глотнул пива. Он не слышал, как кто-то с криком "Дедушка!" юркнул в щель.На следующую ночь Вася опять сидел за компьютером.Но лишь часы пробили полночь, откуда-то вылезли огромные тараканы, с полруки длиной. Вася бил их сперва тапком, потом ботинком, затем сапогом, но твердый хитиновый панцирь выдерживал удары. Тогда Вася схватил баллон с дихлофосом и стал обильно поливать им тараканов. Тараканы умерли в страшных мучениях, а тех, кто еще шевелился, Вася добил грифом от штанги.На следующую ночь Вася снова сидел перед компьютером.И тут раздался звонок в дверь.- Кто там? - Спросил Вася, подойдя к двери.Ответом было ему молчание. Вася вернулся к компьютеру и тут снова раздался звонок в дверь.- Кто там? - и снова молчание.Но едва Вася подошел к компьютеру - снова звонок.- Ну что такое? Расслабиться не дают. Кто там хулиганит, - взбешенный Вася распахнул дверь и тут же упал от сильного удара в грудь.В дверь с трудом протиснулся Огромный таракан.- Ты зачем убил моих детей, внуков и правнуков? - спросил таракан. - За это я откушу тебе голову.В ответ Вася выхватил дихлофос и пшикнул им в Огромного таракана. Но таракан тут же отобрал у него баллончик.- Ха-ха-ха! Я это в качестве дезодоранта использую! - и таракан пшикнул диклофосом в лицо Васе.Вася закашлялся, из его глаз потекли слезы, а Таракан распахнул свои жвала с явным намерение отделить Васину голову от остального организма методом травматической ампутации, но тут ...- Фу, ты когда голову мыл последний раз? Такую дрянь даже я есть не буду, - таракан выбрался обратно за дверь и наблевал на лестнице.А Вася, заперев дверь, придвинув к ней шкаф и подперев шваброй, отправился обратно за комп.На столе сидел маленький тараканчик.- Ну что, сиротинушка - спросил Вася, утирая слезы, - на тебе хлебушка, покушай.

Ключевые слова: Таракан ночь тапок дверь авторская история

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