Бесконечная тишина

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:51

Причина: Стилистика автора сохранена.

odycotic Просмотров: 57 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:51 by

Наш корабль двигался к ней, глаза никак не могут привыкнуть, картинка плыла, словно каждый из нас не спал два дня.Невозможно объяснить, красиво это или же нет, внутри страх, который поглощает не только тело, но и сознание, руки дрожат, а может, это оттого, что корабль трясёт, не знаю.К чему всё это — загадка, я стараюсь излагать мысли, но страх перебивает, заставляет думать иначе, в голове появляется версия нашей гибели, вот ещё одна, а за стенами нашего убежища нет ничего, пустота.Всё ближе, давление на максимуме, а что же даст нам это открытие, если только оно не останется между нами и не канет в небытие, я стараюсь, стараюсь думать о хорошем, но смерть перед глазами, она ждёт, она придёт в любое место, и ты не станешь сопротивляться, наоборот, появляется резкое желание помочь ей, есть ли это её влияние, или просто люди устают от мучений скорой погибели, не знаю, ничего не знаю.Прошла секунда, прошло две, а вот три, нас нет, как и не было ранее, ведь путь до этой дыры в пространстве настолько огромен, что все наши родственники и близкие на Земле давно отдали душу смерти, а мы только сейчас.Теперь каждый из нас знает, что никакого ада и рая нет, есть лишь бесконечная тишина и бездонная пропасть — это и есть наше искупление.

Ключевые слова: Космос смерть история авторская история

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