Простые правила

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:35

Причина: Изменен раздел.

Artic Fox Просмотров: 124 Комментарии: 3 +4 Вчера, 14:35 by

1) Если вы идёте ночью по тёмной дороге, никогда не оборачивайтесь. Они могут быть там.2) Никогда не пробуйте говорить ночью с игрушками.3) Никогда не поворачивайтесь спиной к ним.4) Не бойтесь заходить в тёмные места. Страх - ваш главный враг.5) Придавайте значение характеру звуков в вашем доме. Если они не похожи на ранее слышанные вами - это, возможно, они.6) Спорить с ними- невозможно. Единственный выход - молчать и не бояться.7) Они живут бок о бок с вами, но вы не замечаете это, потому что они уже много раз стирали вам память.8) Никто не видел их. Но, если и видели, то уже забыли.9) Они не смогут вас найти, пока вы не включите свет.10) Никогда не зовите их. Неизвестно во что это может превратиться.11) Никогда не следуйте их указаниям!12) Не ищите контакт с ними через любой другой источник.13) Некоторые из них могут подселиться к вам так, что вы и заметите.14) Если вы всё-таки их увидите, то можете и умереть со страху. Но, а если не умрёте, то всё равно никому не скажете.15) Думаете, они не читают ваши мысли? Ошибаетесь.16) Их существует множество. Но всех их никто не видел.Если вам это не понадобится, можете не читать.Но если они настигнут вас, вы вспомните меня.

Ключевые слова: Они правила список авторская история

Другие, подобные истории: