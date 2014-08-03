10 признаков того, что ваш дом болеет

Estellan Просмотров: 113 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 11:29 by

10. Странные запахиПризнак того, что дом посещают - это странные запахи, которые вы обычно не чувствуете. Эти запахи могут появиться внезапно и прийти из ниоткуда. Призрак иногда может принести знакомый запах, такой как сигарный дым или свежие цветы. Знание того, исходят ли запахи из дома или от духа, является одним из способов определить, есть ли в вашем доме другие жители, о которых вы, возможно, не знаете.9. Странные сны о людях или местах, которых ты не знаешьЕсли призрак живет в доме, это может заставить вас думать или даже снятся ночные кошмары об этом. Вы можете мечтать о странных местах, в которых вы никогда не были, или о людях, которых вы не можете узнать. Это может быть признаком того, что он хочет объяснить свою историю или хочет с вами связаться.Вы должны понимать, что иногда это духи людей, которые умерли из-за очень неудачных совпадений. Сны о них или об известных им местах являются признаком того, что дом не пустой.8. Чувство наблюденияНекоторые люди более чувствительны к духовному миру и могут чувствовать, что за ними наблюдает нечто, скрывающееся в тени. Хотя не стоит полагаться только на это чувство и обнаружить, что дом часто посещают привидения.7. В воздухеНекоторые люди чувствительны к полям, созданным, созданные призраком, что часто вызывает ощущение тяжести в воздухе, так что иногда становится трудно дышать.Нормальные люди также могут обнаружить эти изменения. Обычно после чистки или даже изгнания, в крайних случаях люди говорят, что воздух становится светлее почти сразу после окончания ритуала.6. ШумВы слышите странные звуки или даже шепот, которые невозможно объяснить? Призрак хочет показать свое присутствие. Конечно, в доме также может быть много звуков, которые вызывают повседневные предметы, но знание, какой звук является нормальным, а какой нет, может помочь вам определить возможные причины.Большинство призраков не издают звуков, которые слышны через человеческое ухо, поэтому вам нужно специальное оборудование. Однако есть призраки, которых называют полтергейстами. Они известны тем, что издают ужасающие звуки, бросая предметы.5. Изменения температурыВнезапные изменения температуры вокруг вас обычно указывают на привидение поблизости. Если вы гуляете по дому и чувствуете, что в некоторых комнатах холоднее, чем в других, или чувствуете, что воздух вокруг вас внезапно становится ниже, это, вероятно, не ваш кондиционер.Иногда, когда призраки рядом, воздух становится холоднее, потому что они поглощают энергию вокруг, чтобы раскрыться. Иногда вы можете пройти через необычно холодное место в вашем доме, даже если воздух вокруг него нормальный.4. Вещи, которые движутсяПризраки дома могут попытаться показать свое присутствие, перемещая объекты. Знание того, где вы размещаете предметы, может помочь вам определить тип явления. Иногда вещи могут двигаться, когда вас нет рядом, например, открывать и закрывать двери или предметы, которые падают со стола.3. Будучи тронутымТебя тронули, когда рядом никого не было? Ну, это может быть индикатором того, что в доме есть другие жители. Тем не менее, вы должны быть осторожны, прикасаясь к чему-либо, или легкий ветерок может заставить вас почувствовать это как прикосновение. Важно, чтобы вы знали, что вас коснулось, поэтому не делайте никаких выводов только потому, что вы чувствуете покалывание в затылке.Однако, если после встречи есть какие-либо признаки или даже синяки, порезы, которые вы не можете объяснить, тогда это может быть признаком злого духа.2. Внезапные изменения в настроении или поведенииХотя это бывает редко, иногда в вашем доме может быть более зловещее существо. Эти призраки могут вовсе не быть призраками, но могут иметь демоническое происхождение. Иногда страх, гнев, беспокойство и другие эмоции, которые испытывает существо, могут передаваться обитателям дома, вызывая изменение настроения и поведения. Вы должны быть осторожны и следить за собой и другими, если это так.1. Видеть значит веритьЛучший способ узнать, часто ли посещают ваш дом, - это увидеть. Видеть - значит верить, и это почти верный способ узнать, часто ли посещают ваш дом. Вы можете видеть людей, которые выглядят вполне нормально, а затем видеть, как они исчезают на ваших глазах. Эти люди, которых вы видите, они являются душами людей, которые погибли ужасным образом.Автор - необъяснимое.

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