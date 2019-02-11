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Страшилки

Не выходите ночью

За нами следят.
Как бы это ни звучало, но каждый день мы находимся в опасности, а точнее, каждую ночь.

Существа тьмы, прячущиеся в темноте, ждут нас, пока мы выйдем прямо к ним.

Вот мои методы защиты и борьбы:
В деревнях у большинства людей туалет находится на улице, я был у бабушки и, как Вы могли понять, попал в неудобное положение, но делать нечего, пришлось идти. Возвращаясь обратно домой, я заметил его - большое и волосатое, оно ползло по крыше гаража, бесшумно...
Под рукой оказался только маленький ручной фонарик, он меня и спас.
Свет - вот чего они боятся, логично, раз уж выходят на охоту лишь ночью.

Ещё один метод:
Возился с дедом над машиной, но оно того стоило - наградой оказался его старый памятный свисток.
Уйдя домой, он наказал мне выключить везде свет и закрыть ворота гаража.

Сделав все задания, я направился к дому, но по пути, чёрт возьми, они рычат. Это очень сильно напугало меня, и от безысходности я засвистел в свисток, и ему это не понравилось, и оно убежало моментально.
Часто приходится искать отмазки, зачем же мне свисток в кармане, а фонарик и в телефоне есть.

Может быть есть ещё что-то, чего они боятся, но я пока что не узнал.
Будьте внимательны, они забирают бесшумно и поверьте, Ваш крик не услышит никто.

Помните, за каждым из нас следят...

Автор - я.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 11:51
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 09:33 by odycoticПросмотров: 63Комментарии: 1
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Ключевые слова: Ночь существо фонарик свисток авторская история

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Комментарии

#1 написал: Йожык
Сегодня, 11:34
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Комментариев: 64
А еще они отборного русского мата боятся. На даче возвращалась из туалета, а навстречу мне зомбак плетется. Хрипит, бубнит что-то не членораздельно. Как оказалось сосед спьяну не в ту калитку зашел.
Зарегистрирован: 11.02.2019
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