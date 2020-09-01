Свисток смерти: жуткий инструмент ацтеков

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:12

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:12 by

Свисток известен с самых древних времен. Они присутствуют как нехитрые игрушки и музыкальные инструменты в разных культурах. Но ацтеки пошли дальше и создали жуткую версию, которую назвали "свисток смерти" за способность нагнать страх и ужас на неподготовленного человека.Впервые это изделие нашли во время раскопок города-государства Тлателолько в 1999 году на территории современного Мехико. В храме бога ветра Эекатля у ног обезглавленного человека лежали две небольшие безделушки. Ритуал скорее всего состоялся 650 лет назад. Археологи посчитали, что это игрушки или ритуальные предметы без какой-либо практической нагрузки и отложили их с пометкой «ритуальные украшения». Только через 15 лет "безделушки" попались на глаза Арнду Боту (Arnd Adje Both), который занимался изучением музыкальных инструментов древних цивилизаций.Именно Бот и догадался дунуть в одно из отверстий свистка, породив жуткий звук. К исследованию подключился и археолог и инженер Роберто Веласкес (Roberto Velasquez).Довольно долго ученым не удавалось скопировать эти примитивные внешне изделия. Копии выдавали тихий и вполне мирный звук, достичь нужного эффекта все не удавалось.Но археологам все же удалось:После этого открытия ученые знали на что обращать внимание, и свистки начали находить по всей Мексике. Теперь из заштатных безделушек свистки превратились в важные артефакты прошлого.Форму свисток смерти имел самую разную - черепа, ягуары, змеи, боги и фантастические существа. Самый старый свисток в форме лягушки выполнен в 400 году нашей эры.Вопрос зачем нужны были эти свистки остается открытым. С одной стороны это мог быть элемент ритуала, звук свистка должен был парализовать ужасом жертву. С другой - их вполне могли использовать для устрашения врагов. Только представьте такой звук в ночной тишине джунглей...Автор - Татьяна.

Ключевые слова: Археология история культура ацтеки свисток смерти звук ритуал

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