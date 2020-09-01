Свисток смерти: жуткий инструмент ацтеков
Свисток известен с самых древних времен. Они присутствуют как нехитрые игрушки и музыкальные инструменты в разных культурах. Но ацтеки пошли дальше и создали жуткую версию, которую назвали "свисток смерти" за способность нагнать страх и ужас на неподготовленного человека.
Впервые это изделие нашли во время раскопок города-государства Тлателолько в 1999 году на территории современного Мехико. В храме бога ветра Эекатля у ног обезглавленного человека лежали две небольшие безделушки. Ритуал скорее всего состоялся 650 лет назад. Археологи посчитали, что это игрушки или ритуальные предметы без какой-либо практической нагрузки и отложили их с пометкой «ритуальные украшения». Только через 15 лет "безделушки" попались на глаза Арнду Боту (Arnd Adje Both), который занимался изучением музыкальных инструментов древних цивилизаций.
Именно Бот и догадался дунуть в одно из отверстий свистка, породив жуткий звук. К исследованию подключился и археолог и инженер Роберто Веласкес (Roberto Velasquez).
Довольно долго ученым не удавалось скопировать эти примитивные внешне изделия. Копии выдавали тихий и вполне мирный звук, достичь нужного эффекта все не удавалось.
Но археологам все же удалось:
– До сих пор древние цивилизации были для нас немыми. Но эта находка дает этим народам голос. Теперь мы можем немного лучше понять, кем они были, что они чувствовали, как воспринимали мир.
После этого открытия ученые знали на что обращать внимание, и свистки начали находить по всей Мексике. Теперь из заштатных безделушек свистки превратились в важные артефакты прошлого.
Форму свисток смерти имел самую разную - черепа, ягуары, змеи, боги и фантастические существа. Самый старый свисток в форме лягушки выполнен в 400 году нашей эры.
Вопрос зачем нужны были эти свистки остается открытым. С одной стороны это мог быть элемент ритуала, звук свистка должен был парализовать ужасом жертву. С другой - их вполне могли использовать для устрашения врагов. Только представьте такой звук в ночной тишине джунглей...
Автор - Татьяна.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:12
Сегодня, 05:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 29Комментарии: 0
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