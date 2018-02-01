Превращение

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 02:15

Причина: Авторская стилистика сохранена

Юлия Рысь Просмотров: 160 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 02:15 by

Это случилось лет восемь назад. Собаченции моей тогда только-только 4 мес. исполнилось, и, как все щенки, гулять она просилась частенько. Вот и в этот вечер, точнее уже около полуночи, мое ушастое создание попросилось по делам. Делать нечего — собралась и пошла. Пока собака обнюхивала кустики, я бесцельно обводила взглядом двор. Вдруг со стороны припаркованных автомобилей что-то показалось.Первая мысль: собака — недалеко помойка, и их здесь по ночам достаточно бегает. Если собака, то достаточно крупная — это плохо: кинется, щенка напугает. Двигалась она медленно, то показываясь в свете луны, то скрываясь за машиной. Расстояние между нами было приличное, и я, в принципе, успокоилась, т.к никаких признаков агрессии животное не проявляло, да и, судя по всему, мы ее вообще не интересовали. Между тем, мой питомец сделал свои дела, и мы направились в сторону дома, оказавшись как бы сбоку от машины и то, что я увидела в тот момент, вызвало просто дикий страх. То, что все это время передвигалось на четырех конечностях, стало медленно и как-то механически принимать вертикальное положение. Нас как ветром сдуло. Не помню, как сгребла в охапку щенка и добежала до квартиры. Немного успокоившись решила посмотреть в окно — на улице уже никого не было.Как говорится: y страха глаза велики . Может, водитель ключи обронил, ползал и искал их под машиной, а потом выпрямился. Может, не совсем трезвый человек с пирушки домой добирался. Но в тот момент меня это все жутко напугало.

Ключевые слова: Hочь оборотень страх животное авторская история

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