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Страшилки

С картиной что-то не так

Однажды я и моя семья переехали. Новые друзья. Новые места. Я была уверена, что не готова к этому и что я не смогу заговорить с новыми друзьями. Так я думала до того, как встретила одного человека. Недавно я завела себе подругу. Её звали Алисой. Спустя маленький промежуток времени, она мне стала будто сестрой.

Однажды она задержалась у меня допоздна. Родителей тогда не было, значит я могла не волноваться за то, что мы много шумим. В голову Алисы пришла одна мысль — переночевать у меня.

— Джесс, как насчёт того, что я буду ночевать у тебя? - игривым голосом спросила она. - Мой дом совсем далеко, вряд ли я доберусь туда, ещё и в такой темноте.

— Что? Я бы рада тебя принять, но... - сказала я, глядя в глаза Алисы. - А хотя... давай!

Я направилась с подругой в одну из комнат, где бываю нечасто. Обычно некоторые гости ночуют там. Кровать находилась возле окна, она была уже застелена чистым бельем. Я взглянула на Алису и произнесла:

— Дальше сама. Спокойной ночи!

— Спасибо, Джесс! И тебе спокойной! - ответила подруга, зайдя вовнутрь комнаты, и закрыла за собой дверь.

Я вздохнула и тоже решила поспать.

На следующее утро.


Я проснулась рано утром. В это же время проснулась и Алиса. Когда я взглянула на неё, увидела, что она невыспанная.

— Алиса, ты как? Выспалась? - взволнованно спросила я.

— А... да, вроде, да, - зевая, сказала подруга. - Вот только я не могла уснуть из-за картин, которые зловеще улыбались и смотрели на меня.

Мои глаза расширились после услышанного.

— Что? Ты о чём? Какие картины? - с непониманием сказала я.

— Но там, в той комнате, где я спала. Там эти картины были...

Нахмурившись, я решила проверить ту комнату. В итоге я всё-таки не увидела там никаких картин. Взглянув на Алису, я заметила, что она вся дрожит.

— Видишь, Алиса, никаких картин, - сказала я, показывая на комнату рукой.

— Н-но я точно-точно видела эти лица детей, которые пристально смотрели на меня...

И тут до меня дошло: это были не картины, это были окна.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:21
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 06:21 by Jessica.AПросмотров: 74Комментарии: 0
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Ключевые слова: Картины окна ночёвка комната подруга авторская история

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