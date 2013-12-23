Письмо Алисы Лидделл

Письмо Алисы ЛидделлШляпник Безумный, хотите чаю?
Соне - кусок мармелада в блюдце.
Как я жестоко без вас скучаю,
Пасьянс разложу, а карты смеются...
Вашей Алисе уже семнадцать,
Прически, бальный карнэ, букеты,
В Страну Чудес никак не пробраться,
Смириться надо, но трудно это.
Я за котом своим наблюдаю,
Может, захочет он улыбнуться?
И все вернется тогда, я знаю,
И к вам я тоже смогу вернуться.
Но вряд ли, так что, мой друг, прощайте.
Пейте свой чай, или бренди даже,
И иногда, прошу, вспоминайте,
Свою Алису, Лидделл пока что...
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00 by SniffПросмотров: 83Комментарии: 11
Ключевые слова: Алиса Шляпник чай улыбка авторский стих