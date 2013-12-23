Письмо Алисы Лидделл

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:00

Sniff Просмотров: 83 Комментарии: 11 +7 Сегодня, 11:00 by

Шляпник Безумный, хотите чаю?Соне - кусок мармелада в блюдце.Как я жестоко без вас скучаю,Пасьянс разложу, а карты смеются...Вашей Алисе уже семнадцать,Прически, бальный карнэ, букеты,В Страну Чудес никак не пробраться,Смириться надо, но трудно это.Я за котом своим наблюдаю,Может, захочет он улыбнуться?И все вернется тогда, я знаю,И к вам я тоже смогу вернуться.Но вряд ли, так что, мой друг, прощайте.Пейте свой чай, или бренди даже,И иногда, прошу, вспоминайте,Свою Алису, Лидделл пока что...

Ключевые слова: Алиса Шляпник чай улыбка авторский стих

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