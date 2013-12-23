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Стихи

Письмо Алисы Лидделл

Шляпник Безумный, хотите чаю?
Соне - кусок мармелада в блюдце.
Как я жестоко без вас скучаю,
Пасьянс разложу, а карты смеются...

Вашей Алисе уже семнадцать,
Прически, бальный карнэ, букеты,
В Страну Чудес никак не пробраться,
Смириться надо, но трудно это.

Я за котом своим наблюдаю,
Может, захочет он улыбнуться?
И все вернется тогда, я знаю,
И к вам я тоже смогу вернуться.

Но вряд ли, так что, мой друг, прощайте.
Пейте свой чай, или бренди даже,
И иногда, прошу, вспоминайте,
Свою Алису, Лидделл пока что...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00 by SniffПросмотров: 83Комментарии: 11
+7

Ключевые слова: Алиса Шляпник чай улыбка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:15
+2
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Комментариев: 4 874
Напомнило про конкурс на сайте покойного Вор4уна
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 11:21
+1
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Публикаций: 7
Комментариев: 4 412
Чудесно) Все вырастают из своих сказок, а что поделать... +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#3 написал: conjure one
Сегодня, 11:26
+3
Группа: Модераторы
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Публикаций: 42
Комментариев: 2 570
В семнадцать можно уже и чай с бренди смешать) Тогда Страна Чудес будет ближе) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#4 написал: Sniff
Сегодня, 12:01
+1
Группа: Авторы
Репутация: (77|0)
Публикаций: 55
Комментариев: 863
Зеленое яблочко

Про конкурс не в курсе. А покойного- это фигурально, или действительно?

Tigger power

Спасибо, так и бывает...


conjure one

Ну, я не совсем это имела в виду, но пусть бренди)
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#5 написал: kusi
Сегодня, 12:02
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Группа: V.I.P.
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Стих красивый,ностальгически - душевный. +++++++++++++++++++++++++
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#6 написал: Sniff
Сегодня, 12:08
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kusi

Спасибо за оценку, очень приятно.
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#7 написал: Матвеевский
Сегодня, 12:14
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Стихотворение прекрасное. Очень лирично Вы описали взросление. Плюс, разумеется
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#8 написал: зелёное яблочко
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Цитата: Sniff
действительно

Увы, действительно
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#9 написал: Sniff
Сегодня, 12:29
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Спасибо, автору очень приятно.

Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Sniff
действительно

Увы, действительно

Печально(( Земля ему пухом(
Зарегистрирован: 20.01.2019
   
#10 написал: Qusto
Сегодня, 13:01
+1
Группа: Главные Редакторы
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Стих понравился, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#11 написал: Sniff
Сегодня, 13:04
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Спасибо, рада, что понравился.
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