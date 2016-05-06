Нина

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:42

Причина: Изменен раздел.

WhiteWolf Просмотров: 64 Комментарии: 1 +1 Вчера, 19:42 by

Ходит по нашей деревне такая легенда...Лет так 20 назад, жила здесь семья: Тоня, Олег и их дочь Нина.В семье у них вечные ссоры были: муж пил по чёрному, дочку свою избивал, за это его пару раз даже из дома выгоняли.И вот, однажды напившись сильно, Олег снова на Нину руку поднял, избил сильно. А она не выдержала и в лес убежала.Там в какой-то овраг упала, голову повредила и от потери крови умерла.Её пару недель искали, да так и не нашли, труп пропал. К слову, сразу после этого случая Тоня своего мужа бросила.А ещё через месяц проснулся Олег оттого, что в окно будто стучится кто-то, так тихонечко.Спросонья вышел, намереваясь прогнать ночного гостя. Да там где стоял, там и встал. Прямо перед ним Нина стояла, с кровью на голове, да не одна.Рядом с ней сидел не то волк, не то пёс. Бело-серый, грязный, с кровью в пасти.Нинка-то на отца посмотрела, другу своему кивнула, да он-то на мужика и набросился.Впился в горло, убил, да разорвал на части.На следующее утро нашли труп Олега. Какая-то бабка сболтнула, мол, это Нинка отцу своему отомстила.Решили получше поискать, но только изорванное Нинкино платье отыскали.И говорят, что девочка вместе со своим другом до сих пор по нашей деревне ходит, за порядком смотрит: а кто детей своих обижает, тех разорванными находят.

Ключевые слова: Волки Нина месть авторская история

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