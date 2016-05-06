НинаХодит по нашей деревне такая легенда...
Лет так 20 назад, жила здесь семья: Тоня, Олег и их дочь Нина.
В семье у них вечные ссоры были: муж пил по чёрному, дочку свою избивал, за это его пару раз даже из дома выгоняли.
И вот, однажды напившись сильно, Олег снова на Нину руку поднял, избил сильно. А она не выдержала и в лес убежала.
Там в какой-то овраг упала, голову повредила и от потери крови умерла.
Её пару недель искали, да так и не нашли, труп пропал. К слову, сразу после этого случая Тоня своего мужа бросила.
А ещё через месяц проснулся Олег оттого, что в окно будто стучится кто-то, так тихонечко.
Спросонья вышел, намереваясь прогнать ночного гостя. Да там где стоял, там и встал. Прямо перед ним Нина стояла, с кровью на голове, да не одна.
Рядом с ней сидел не то волк, не то пёс. Бело-серый, грязный, с кровью в пасти.
Нинка-то на отца посмотрела, другу своему кивнула, да он-то на мужика и набросился.
Впился в горло, убил, да разорвал на части.
На следующее утро нашли труп Олега. Какая-то бабка сболтнула, мол, это Нинка отцу своему отомстила.
Решили получше поискать, но только изорванное Нинкино платье отыскали.
И говорят, что девочка вместе со своим другом до сих пор по нашей деревне ходит, за порядком смотрит: а кто детей своих обижает, тех разорванными находят.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:42
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 19:42 by WhiteWolfПросмотров: 64Комментарии: 1
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