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Дурдом

Тварь во дворе

Всем привет! Наш мир ещё полностью не изведан, и неизвестно какая тварь обитает в темноте. Ну я конечно думал ,что никаких демонов, бесов, йети и прочих сущностей не существует.
Данная история произошла в году 2007. Мне на тот момент было 9-10 лет. Мама работала в ночную смену, а папа мой ещё в 1999 умер. Т.к. мама и так уставала на работе, я пытался избавлять от домашних хлопот. В тот вечер мама была в ночную смену, но я решил быть послушным и убрать весь дом . Я сделал всё! Теперь я мог спокойно посмотреть телевизор. Уроков не задали, поэтому я просидел так до часу ночи. Перед сном я вышел дыхнуть свежим воздухом. Открыл окно и подышал. Пошёл спать. Просыпаюсь в 3 часа ночи от крика. Я сразу же понял где раздался крик, а именно за окном. Я с мыслями "Бомжи ща получат" встал с постели. Подойдя к окну я понял, что разглядеть ничего не получится. Дело было зимой и на окнах были узоры. Поэтому придётся открывать окно и чувствовать мороз. Я открыл окно и в нос мне резко врезался запах гнили. Боковым зрением я заметил бомжа , стоящего возле урны...Я оделся и пошёл во двор, что бы в ломить ему. Вышел , и как вкопанный , открыв рот , глянул местность. Бомжа не было. Но были хорошо видны трупы других бомжей. Около 3-4 штук. Я вернулся в комнату и поглядел в окно. На лавочке сидел худой, изуродованный человек. Вдруг он посмотрел на меня. От светящихся глаз сердце ушло в пятки . Я отошёл от окна и снова подошёл к нему. Существа не было. Я закрыл окно и лёг спать.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 06:17
Сегодня, 06:17 by DJ_ELEKTROMANIAПросмотров: 53Комментарии: 0
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Ключевые слова: Окно существо авторская история

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