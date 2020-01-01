Бегущий от ведьмы

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:30

Причина: Изменен раздел.

Марк Адам Просмотров: 9 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:30 by

Я был на дне. Нечем дышать. В легких нет воздуха для крика. Слепо пытаюсь пробираться наверх, хватаясь за других. Хотя бы один вдох. Еще немного, еще несколько движений. Луч света пробивается сверху. Собрав последние силы, я рванулся к нему. И тут я столкнулся с лицом. Желтоватая кожа, безволосая голова, глаза закрыты. Все лицо было испещрено неизвестными символами, вырезанными прямо на нем. Вопль ужаса застрял в моей глотке. Животный страх толкал меня наверх, прочь отсюда. Обезумев, я пробирался все выше, хватаясь за мертвецов, наступая на их тела, пока руки мои не схватились за твердый угол края ямы. Из последних сил подтянулся наверх и упал рядом, перевернувшись на спину, хватая воздух ртом, как выброшенная на берег рыба.Свет слепил меня, я еле разомкнул веки, смотря вверх сквозь пальцы руки. Я знал, что мне нельзя медлить, нужно бежать как можно дальше от этого места, бежать от нее. Медленно поднявшись на ноги, я побрел прочь. Вокруг была выжженная солнцем, растрескавшаяся земля и пульсирующая тишина, заползающая в уши, дробя мой череп изнутри. Чувство ужаса захлестнуло меня в одно мгновенье, каждая клетка моего тела чувствовала ее присутствие.Она появилась передо мной совершенно беззвучно, ее длинные черные волосы колыхал легкий ветер, а глаза сияли голубым светом, но эта нечеловеческая красота не обманывала меня, сердце мое заполнил один лишь первобытный страх. Она указала пальцем над моим плечом, и обернувшись, я увидел за собой обитателей той ямы, стоящих с закрытыми глазами под действием зова, покорных даже после смерти ее темной воле. Шепот... мое имя... я слышу скрипучие безжизненные голоса в своей голове... их веки открываются и невидящие взгляды падают на меня... Она нашла меня.

Ключевые слова: Ведьма яма мертвецы авторская история

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