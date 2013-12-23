Что-то

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:31

ECLIPSE21 Просмотров: 86 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 11:31 by

Хотелось бы рассказать об одной истории, произошедшей со мной в шестнадцать лет.Так сложилось ,что моей семье пришлось съехать от бабушки на съемную квартиру. Так как это происходило в спешке, то и квартиру нашли не айс какую, но зато в центре города.Мне не нравилась эта квартира с её стариковским запахом, старыми советскими обоями и мебелью. Чувствовала я себя там не очень уютно и постоянно просыпалась с ощущением того, что кто-то на меня смотрит.Периодически мне казалось, что шторы шевелятся сами собой, но успокаивала себя тем, что это, возможно, был просто сквозняк.Так вот, произошла со мной такая вот история.Мама работала в больнице и была на смене в ночь, а дома были младший брат и папа.Когда я пришла с улицы домой, было около 22:30. Смеркалось, мне не спалось, потому я решила посмотреть телевизор. Брат уже спал, а папа задремал под телевизор, и, можно сказать, я осталась одна.И тут я слышу, как по столу кружка едет: такой звук, как будто металлическую кружку тянут по столу, держа за ручку. И вдруг эта кружка упала на пол, а я насторожилась и напряглась. Затем начали двигаться шторы, которые служили дверью между кухней и комнатой. Потом послышались шаркающие шаги, а затем тишина.Потом резко пропала картинка на экране телевизора, появилась черно-белая рябь и тень... Тень головы!И вот тут-то мои нервы не выдержали - я закричала, закричала так, что проснулись соседи. Папа подскочил и стал меня успокаивать. Рассказал вот что: как оказалось, в этой квартире жил дедушка, который недели две как умер, поэтому и цена была дешевле, чем должна была быть.После этого случая я спала с включенным светом. Шаги и звуки прекратились после того, как прошло 40 дней, но мы долго там не задержались.

Ключевые слова: Квартира звуки шаги тень дед авторская история

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