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Истории из жизни

Что-то

Хотелось бы рассказать об одной истории, произошедшей со мной в шестнадцать лет.

Так сложилось ,что моей семье пришлось съехать от бабушки на съемную квартиру. Так как это происходило в спешке, то и квартиру нашли не айс какую, но зато в центре города.
Мне не нравилась эта квартира с её стариковским запахом, старыми советскими обоями и мебелью. Чувствовала я себя там не очень уютно и постоянно просыпалась с ощущением того, что кто-то на меня смотрит.
Периодически мне казалось, что шторы шевелятся сами собой, но успокаивала себя тем, что это, возможно, был просто сквозняк.

Так вот, произошла со мной такая вот история.
Мама работала в больнице и была на смене в ночь, а дома были младший брат и папа.
Когда я пришла с улицы домой, было около 22:30. Смеркалось, мне не спалось, потому я решила посмотреть телевизор. Брат уже спал, а папа задремал под телевизор, и, можно сказать, я осталась одна.
И тут я слышу, как по столу кружка едет: такой звук, как будто металлическую кружку тянут по столу, держа за ручку. И вдруг эта кружка упала на пол, а я насторожилась и напряглась. Затем начали двигаться шторы, которые служили дверью между кухней и комнатой. Потом послышались шаркающие шаги, а затем тишина.
Потом резко пропала картинка на экране телевизора, появилась черно-белая рябь и тень... Тень головы!
И вот тут-то мои нервы не выдержали - я закричала, закричала так, что проснулись соседи. Папа подскочил и стал меня успокаивать. Рассказал вот что: как оказалось, в этой квартире жил дедушка, который недели две как умер, поэтому и цена была дешевле, чем должна была быть.

После этого случая я спала с включенным светом. Шаги и звуки прекратились после того, как прошло 40 дней, но мы долго там не задержались.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 11:31
Сегодня, 11:31 by ECLIPSE21Просмотров: 86Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Квартира звуки шаги тень дед авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:36
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Так и показалось мне, что из бывших жильцов кто
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#2 написал: Минди
Сегодня, 11:48
+1
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Комментариев: 683
Две недели как умер дед - сразу кинулись сдавать! hushed Так нетерпелось прям. немогли до сорока дней дотерпеть. Не думаю, что острая нужда, скорее всего жадность. У меня такая родня есть - готовы вместе с гробом сразу сдавать...И живут ведь спокойно. никто им не снится. не мерещится. Правду говорят - с плохими никогда ничего не случается. Плюс.
Зарегистрирован: 24.09.2015
  
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