Это было нечто...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:15

Причина: Изменен раздел.

Delon Vika Просмотров: 68 Комментарии: 2 0 Вчера, 16:15 by

Когда-то мы с друзьями ходили по заброшенным зданиям. Нас всего было шесть человек: я, Лиза, Наташа, Влад, Аня и Леха.Влад предложил сходить в одно здание. Это был очередной заброшенный дом. Естественно, мы согласились.Всего мы шли два или три часа. Вскоре мы пришли. Мне лично здание понравилось.Когда мы зашли внутрь, то впали в шок. Как? Что? Почему? Терзали нас эти вопросы. В доме был порядок, в холодильнике была свежая еда, кровати были чистыми. Мы не могли поверить в это. Мы с Лизой приготовили ужин и позвали всех к столу. Мы славно поели и пошли спать. Ночью я проснулась от каких-то звуков, которые доносились из соседней комнаты. Проснулась не только я, но еще и Леша, мы встретились и пошли в комнату Наташи. Когда мы зашли в комнату, Наташа сидела на краю окна и что-то бормотала, а когда я решилась подойти, то она просто прыгнула из окна. Леша ушел будить Лизу, Влада и Аню. Вскоре мы все побежали на улицу к телу Наташи, но стоило нам только выйти на улицу, как тела не оказалось. Никто не замечал, кроме меня, пропажи Ани. Я сообщила друзьям, что Аня куда-то ушла. Мы пошли ее искать. Мы слышали рев из подвала. Первыми мы отправили туда Леху и Влада, а следом пошли и мы с Лизой. Когда мы зашли, то увидели тела Ани и Наташи. Мы не на шутку испугались. Я предложила уйти, пока кто-то из нас не стал новой жертвой. Все согласились. Тела мы решили забрать с собой т.к. мы собирались похоронить Аню и Наташу. Вскоре пропали Лиза и Влад. Мы решили, что они хотят нас напугать, поэтому не придали этому значения. Мы были правы, они нас напугали, я подпрыгнула от страха, а Леха заржал. Леха, изучив дом, сказал, что здесь неподалеку гараж, и мы сможем завести машину и уехать прочь. ,,Наконец-то мы скоро попадет домой", - думали мы, но все-таки мы ошиблись, перед нами стояли Аня и Наташа и просили нас не уезжать: ,,Здесь же классно! Оставайтесь", - произнесла хриплым голосом Наташа.Леха не послушал и нажал на газ, и мы поехали прочь. Я решила посмотреть тела Ани и Наташи сзади, но, как на зло, их там не оказалось. ,,Мы не могли их там оставить! Мы же забрали тела с собой?", - я задумалась и еще раз глянула, тел все еще не было.Странно, а может Аня и Наташа живы?

Ключевые слова: Заброшка дом друзья авторская история

Другие, подобные истории: