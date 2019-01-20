ДомашнийНика ввалилась в квартиру с большими пакетами продуктов и первое что увидела, это записку от мамы на зеркале: «Борщ уже старый – вылей, не забудь полить цветы, оплати счет за интернет и домашний телефон. Мама».
- По-моему в этом мире осталась только наша семья, которая пользуется домашним телефоном, – проворчала Ника и принялась раздеваться.
Она наспех разобрала продукты и включила воду в ванной, предварительно заткнув слив. Ее мама уехала со своими подругами в дом отдыха на выходные.
Зайдя в комнату и закрыв дверь, Ника уже была слишком уставшей, чтобы возвратиться на кухню и наложить кошачьего корма своему персидскому коту Артамону. Хоть тот периодически мяукал. «Потерпит двадцать минут», – подумала Ника. Сейчас время расслабления после трех непрерывных трудовых будней, и ничто ей не помешает. Долгожданная горячая ванна с ароматическими маслами, морской солью и бокалом красного вина. Ника аккуратно вступила в горячую воду и медленно, наслаждаясь каждым мгновением, погрузилась полностью. Завязав волосы в высокий кулек, она взяла бокал и с упоением сделала глоток. За дверью, в гостиной слышалась тихая мелодичная музыка, которую она включила, как только вошла в квартиру.
Кот за дверью не унимался и начал подавать голос звонче обычного. Это было не характерно ему, так что Ника несколько раз громко «цыкнула», и тот вроде бы замолчал. Размышляя о предстоящем выходном и о планах поехать на природу, Ника не заметила, как музыка из гостиной прекратилась.
«Наверно села колонка», – по началу подумала девушка, но вдруг отчетливо вспомнила, как подсоединила ее к розетке еще утром. Хотя теперь тишина придавала водным процедурам больше умиротворения. Артамон молчал, и девушка полностью расслабилась.
В дверь ванной комнаты раздался один сильный удар. Ника вздрогнула. Возможно, она так сильно расслабилась, что задремала, и ей могло это показаться.
- Мам? – все же громко спросила Ника. Но в ответ стояла та же тишина. Может удар был в стену, за которой жили довольно буйные соседи. Но тогда звук бы был более глухим.
В следующую секунду музыка снова заиграла, но на этот раз звучала отвратительная песня. Скрипучий голос, непонятно кому принадлежавший, пел какие-то бессвязные слова на английском в сопровождение укулеле. Громкость нарастала. Ника приподнялась и собиралась, было, выйти, как вдруг все снова стихло. Она точно знала, что даже если проигрыватель сошел с ума и начал рандомно включать все треки из ее плей-листа, такой жуткой композиции у нее не могло быть. Ника перевалилась через бортик ванны и принялась вглядываться в щель между дверью и полом, откуда проникал свет из коридора. Было тихо. Но в какой-то момент ухо Ники уловило едва слышные шаги где-то в спальне. Девушка замерла не в силах даже вздохнуть от испуга. Она оглянулась в поисках чего либо, что может дать отпор незваному гостю. Ника аккуратно взяла большой граненый стакан, в котором лежали зубные щетки. Шаги слегка стали громче, но вскоре замерли. В доме явно кто-то был.
«Я точно закрыла дверь? Да, определенно закрыла», - Ника аккуратно поднялась. Зеленое мыло, лежавшее на краю бортика, свалилось в ванну и погрузилось на дно. Девушка принялась аккуратно выходить, но услышав снова подозрительный стук - оставила эту идею. Сердце ее едва не остановилось, когда мобильный телефон раздался оглушительным звонком. Девушка быстро схватила телефон и замерла, увидев на экране телефона надпись вызывающего абонента - «Дом». Свет, проникающий через щель между полом и дверью, преградила чья то тень.
В страхе Ника отступила назад и наступила прямо на злополучное зеленое мыло, не удержав равновесие, девушка с размаху упала на спину, ударившись головой о бортик. Телефон выпал из ее рук прямо в ванную моментально выключившись. Тень за дверью исчезла, а следом послышалось короткое и недовольное мяуканье Артамона. Ванная постепенно окрашивалась в алый цвет, скрывая бездыханное тело девушки.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:33
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 18:33 by TateLangdonПросмотров: 9Комментарии: 1
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