Домашний

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 18:33

Причина: Изменен раздел.

TateLangdon Просмотров: 9 Комментарии: 1 0 Сегодня, 18:33 by

Ника ввалилась в квартиру с большими пакетами продуктов и первое что увидела, это записку от мамы на зеркале: «Борщ уже старый – вылей, не забудь полить цветы, оплати счет за интернет и домашний телефон. Мама».- По-моему в этом мире осталась только наша семья, которая пользуется домашним телефоном, – проворчала Ника и принялась раздеваться.Она наспех разобрала продукты и включила воду в ванной, предварительно заткнув слив. Ее мама уехала со своими подругами в дом отдыха на выходные.Зайдя в комнату и закрыв дверь, Ника уже была слишком уставшей, чтобы возвратиться на кухню и наложить кошачьего корма своему персидскому коту Артамону. Хоть тот периодически мяукал. «Потерпит двадцать минут», – подумала Ника. Сейчас время расслабления после трех непрерывных трудовых будней, и ничто ей не помешает. Долгожданная горячая ванна с ароматическими маслами, морской солью и бокалом красного вина. Ника аккуратно вступила в горячую воду и медленно, наслаждаясь каждым мгновением, погрузилась полностью. Завязав волосы в высокий кулек, она взяла бокал и с упоением сделала глоток. За дверью, в гостиной слышалась тихая мелодичная музыка, которую она включила, как только вошла в квартиру.Кот за дверью не унимался и начал подавать голос звонче обычного. Это было не характерно ему, так что Ника несколько раз громко «цыкнула», и тот вроде бы замолчал. Размышляя о предстоящем выходном и о планах поехать на природу, Ника не заметила, как музыка из гостиной прекратилась.«Наверно села колонка», – по началу подумала девушка, но вдруг отчетливо вспомнила, как подсоединила ее к розетке еще утром. Хотя теперь тишина придавала водным процедурам больше умиротворения. Артамон молчал, и девушка полностью расслабилась.В дверь ванной комнаты раздался один сильный удар. Ника вздрогнула. Возможно, она так сильно расслабилась, что задремала, и ей могло это показаться.- Мам? – все же громко спросила Ника. Но в ответ стояла та же тишина. Может удар был в стену, за которой жили довольно буйные соседи. Но тогда звук бы был более глухим.В следующую секунду музыка снова заиграла, но на этот раз звучала отвратительная песня. Скрипучий голос, непонятно кому принадлежавший, пел какие-то бессвязные слова на английском в сопровождение укулеле. Громкость нарастала. Ника приподнялась и собиралась, было, выйти, как вдруг все снова стихло. Она точно знала, что даже если проигрыватель сошел с ума и начал рандомно включать все треки из ее плей-листа, такой жуткой композиции у нее не могло быть. Ника перевалилась через бортик ванны и принялась вглядываться в щель между дверью и полом, откуда проникал свет из коридора. Было тихо. Но в какой-то момент ухо Ники уловило едва слышные шаги где-то в спальне. Девушка замерла не в силах даже вздохнуть от испуга. Она оглянулась в поисках чего либо, что может дать отпор незваному гостю. Ника аккуратно взяла большой граненый стакан, в котором лежали зубные щетки. Шаги слегка стали громче, но вскоре замерли. В доме явно кто-то был.«Я точно закрыла дверь? Да, определенно закрыла», - Ника аккуратно поднялась. Зеленое мыло, лежавшее на краю бортика, свалилось в ванну и погрузилось на дно. Девушка принялась аккуратно выходить, но услышав снова подозрительный стук - оставила эту идею. Сердце ее едва не остановилось, когда мобильный телефон раздался оглушительным звонком. Девушка быстро схватила телефон и замерла, увидев на экране телефона надпись вызывающего абонента - «Дом». Свет, проникающий через щель между полом и дверью, преградила чья то тень.В страхе Ника отступила назад и наступила прямо на злополучное зеленое мыло, не удержав равновесие, девушка с размаху упала на спину, ударившись головой о бортик. Телефон выпал из ее рук прямо в ванную моментально выключившись. Тень за дверью исчезла, а следом послышалось короткое и недовольное мяуканье Артамона. Ванная постепенно окрашивалась в алый цвет, скрывая бездыханное тело девушки.

Ключевые слова: Ванна кот звонок авторская история

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