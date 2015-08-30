Когда гаснут свечи

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:02

Сделано_в_СССР Просмотров: 34 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 15:02 by

Вероника торопилась домой. Ей нужно было быстренько поесть, переодеться и спешить в студию бальных танцев. Мама обещала подвезти, но её срочно вызвали на работу. Девочка чуть ли не бежала, чтобы не опоздать на репетицию.На улице была ранняя осень. Солнце ещё не закатилось за горизонт. Прохладный ветер трепал тёмные волосы Вероники. Она то и дело поправляла их.Девочка была в легкой сиреневой курточке, синих джинсах и кроссовках. Ника немного вспотела от быстрой ходьбы и с облегчением перевела дыхание на светофоре. Пока горел красный, она огляделась по сторонам. Прохожих практически не было. Лишь пара стариков возле булочной и какая-то женщина вышла из парикмахерской. Зеленый всё не загорался. Вероника посмотрела на дорогу и решила быстро перейти на ту сторону.Уже среди дороги двенадцатилетняя девочка услышала звук приближающейся машины. Из-за поворота на скорости выскочила иномарка. Ника только успела обернуться, а затем её поглотила тьма.***Вероника открыла глаза. Она стояла среди мягкого свечения. И, внимательно приглядевшись, поняла - это горели миллионы, нет, миллиарды свечей.- Что это? – тихо спросила Ника, озираясь по сторонам.Свечи были везде: спереди, сзади и по бокам. Они словно плавали в воздухе. Ника сделала шаг, и свечи отплыли, уступая ей путь.- Это жизнь, - услышала она мягкий успокаивающий голос.К Нике подошла женщина в белоснежном одеянии. У неё были светлые волосы и яркие голубые глаза, а на лице лёгкая улыбка.- Что вы имеете в виду? – поинтересовалась девочка, рассматривая незнакомку.- Каждая свеча – это душа. Пока она горит, человек живет на Земле. Но, как только погаснет, – человек умирает.- И что случается потом?- Когда рождается новая жизнь, душа вселяется в тело, и свеча загорается.- И сколько здесь их? – спросила Ника, осматриваясь.- На сегодняшний день семь миллиардов триста девяносто два миллиона семьсот девяносто две тысячи.- Ого! – удивилась Ника.- Это не так уж и много. Есть души, которые не вселились в тело, они в другом зале, - с грустью вымолвила женщина.- А почему вы мне всё это рассказываете? И вообще, где я?- Я рассказываю, потому что ты всегда хотела знать о том, что такое душа. Теперь ты знаешь. На другой вопрос отвечу, как только придёт время.- А когда оно придёт?- Когда погаснет свеча, - ответила женщина.Она протянула одну свечу Нике.- Что это?- Твоя душа.Девочка бережно взяла в руку свечу. Огонёк трепетал, словно от лёгкого дуновения ветра.- Что это с ней?- Ты на грани смерти.- Не может такого быть! Я же…Сразу лицо стало озадаченным, а потом картина перед глазами прояснилась. И девочка вспомнила, как спешила и выбежала на дорогу. Её лицо стало грустным. А на глаза навернулись слёзы.- Я умру? – тихо спросила Ника.- Да, если свеча потухнет.- А кто вы? Ангел?Но ответ Ника так и не услышала. Глаза начало до боли слепить. Её веки с трепетом распахнулись. Мужчина склонился перед ней и уверенно, с облегчением произнёс:- Сердце бьется! Мы спасли её! С возвращением, девочка!Автор - Элен Черс.

Ключевые слова: Вероника светофор машина тьма миллионы свечей душа сердце

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