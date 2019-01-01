Из-под земли

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:20

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:20 by

Году где-то в 2001, приехали мы с другом Славкой в столицу республики - в институт поступать. Дело было летом, в городе Ташкенте, а потому жарища стояла градусов под пятьдесят. Умаялись мы страшно! Жара и беготня по раскаленному городу, вытянули из нас все силы, и поэтому, после всех дел мы решили не возвращаться в родной город, а перекантоваться, по предложению Славика, у его дальнего родственника, который проживал неподалеку от нашего маршрута. Сказано - сделано. Сперва мы прыгнули в метро, потом тряслись в автобусе и примерно через 2,5 часа, уже стояли у дома родственника. Войдя в подъезд, мы протопали на второй этаж.- Дядя Гриша хороший мужик… со странностями только немного... - тяжело дыша, поучал меня Славик. - Сам увидишь. Ты внимания не обращай… он давно живёт один... ну... сам понимаешь...Дядя Гриша и вправду оказался хорошим мужиком - принял нас с распростёртыми объятиями и сказал, что оставаться мы можем сколько угодно.- Только кота не обижайте, - улыбаясь, сказал он. Здоровенный черный котяра по кличке Кощей видимо тоже был рад по-своему - он тёрся об ноги и урчал как трансформатор. Особых странностей у дяди Гриши я не заметил. Единственный момент, который можно было бы так обозначить это то, что по всей квартире были развешаны образа и иконки, а у кровати, прямо под рукой, висел средних размеров меч. Меч дядя Гриша смастерил сам. Лезвие меча было линзовидным и незаточенным, тогда как кончик его, сделанный из какого-то другого металла, был остер, как игла.- Победитовый, - сказал дядя Гриша, отвечая на мой вопрос.- А зачем он вам? - спросил я, пробуя кончик меча пальцем.- Как же!? - дядя Гриша удивлённо посмотрел на меня. - Ты посмотри, где я живу... Мы подошли к окну, завешанному пучками каких-то трав, и, выглянув, я все понял. Прямо под окном было кладбище. Маленькое и неухоженное. В небо смотрели покосившиеся деревянные кресты. Я, было, раскрыл рот, но тут Славик мне подмигнул, и я перестал задавать вопросы.Вечером, естественно, состоялись посиделки с бутылками. Мы сидели в маленькой, заваленной книгами и виниловыми пластинками, комнатке за маленьким низким столиком, над которым висел большой жёлтый абажур. Мы пили, говорили, смеялись. Сначала травили анекдоты, потом байки о рыбалке. Когда же стемнело, и кресты за окошком скрылись во мгле, разговор, как водится, перешёл на всякую чертовщину. Я стал чаще подглядывать на окошко и пересел поближе к мечу - мало ли...- Не бойся! - заметив мое пьяное беспокойство, засмеялся дядя Гриша. - Они смирные у меня... Да и трава не пустит, если что. А меч мы на ночь тебе уступим!- Да не боюсь я! Зябко просто.- Ага! - Славик толкнул меня в бок. Мы рассмеялись.- Смех смехом ребятки, а все-таки бывают штуки под луной, - сказал дядя Гриша и полез за сигаретой. Запахло историей, и мы со Славкой притихли. Некоторое время дядя Гриша молчал, дымя сигаретой. Стояла тишина, и только тикали на стене старые часы с кукушкой. На кладбище завыл кот, и Кощей, привстав, навострил уши. Я снова взглянул на окно и придвинулся поближе к столу - под свет абажура.- Это было в 73-м, - раздался голос дяди Гриши, откуда-то из-за клубов дыма. - Я тогда только из армии пришёл. КрасавЕц был! Все девки меня любили! А что? Молодой, спортсмен... борьбой я тогда увлекался очень... Да и работать устроился не куда-нибудь, а на Ташкентский Авиастроительный, платили тогда по-человечески, не то, что сейчас... Да ну! Было, как говорится, время. А жили мы с мамой... батя ведь мой на фронте сгинул... жили мы, значит, возле старого зоопарка. Это сейчас новый отгрохали здесь, на Юнусабаде. А старый почти в центре был. Я парень был спортивный - каждое утро пробежка и турник-гантели, да под душем, да на работу. А по выходным ещё и вечерние пробежки совершал, как стемнеет, я и бегу. А бегал я все по аллеям да по рощам, ни темноты, ни людей не боялся. Драться часто приходилось в молодости, был, что называется, опытный, да и время было не то, что сейчас. Подобрее все были что ли...И вот, значит, однажды, как сейчас помню, в мае, вышел я на очередную вечернюю пробежку. Маршрут мой был давно уже выверен, пробежал я его уверенно и быстро, только деревья мелькали. А потому, в конце ведущей в сторону дома аллеи, перешёл на шаг. Гляжу, впереди силуэт знакомый. Точно, мой сосед Алишер с собакой гуляет. Хороший парень! Из интеллигентной семьи. Я когда из армии пришёл, он только институт закончил и, вроде как, тоже на Авиастроительном работал. Идёт и фонарём по кустам светит. Псина у него была мощная, боксер слюнявый и злой как чёрт. Увидев меня, Алишер, хотя пёс и в наморднике был, его за ошейник схватил и повод на руку намотал, чтобы не бросился. Поздоровались, разговорились о делах, о работе, спорте... Стоим, значит, минут тридцать уже, как вдруг из рощи той самой, где я бегал, прямо из-за спины дикий крик раздается. Женщина кричит: "Помогите! Уберите...! Люди!!! Ааааа!!!" И кричит так, знаешь, что мурашки бегут по коже. Не всегда так кричат, что ужас чувствуешь. Не просто опасность, а ужас. Ну вам, пацаны, я думаю, и говорить не надо, что мы с Алишем тут же туда рванули. В наше время люди были не то, что сейчас... чуть чего в кусты... не люди, а зайцы. Нас с детства воинами воспитывали. Алиш с собаки намордник сорвал, с повода спустил, и пёс с рычанием рванул впереди нас. Пробежали мы аллею и в рощу нырнули. Бежим в темноте, Алиш фонарём светит, кричим, окликаем ту женщину, значит... А уже и не кричит никто, и тьма вокруг непроглядная, только фонарь наш, как звезда в океане горит. Остановились, Алиш давай фонарём водить по сторонам. "Где она?" "Да здесь вроде кричала..." "Может..." Тут Алиш замолк и говорит: "Смотри!" Я глянул и вижу, что в свете фонаря стоит пёс наш, шкура вся дыбом, слюна со рта капает. Уставился куда-то и рычит утробно так... знаешь… "А ну, свети туда!" Алиш светит, и видим, что в том месте, куда пёс смотрит, земля вся вздулась! Ну, знаешь, как грибы из-под земли пробиваются… Бугры такие... Два, значит, бугра и в трещинах все! И большие такие, по колено, примерно, в высоту и по метра два, наверное, в диаметре… Хотя хрен его знает! Не до расчетов было. И что-то нехорошее, знаешь, во всём этом чувствуется. Что-то злое очень. Тишина. Стою я и чувствую, как волосы у меня на голове шевелятся, и слышу, как Алиш зубами стучит. И пёс стоит не шевелясь, как статуя, только шкура на загривке в свете фонаря играет, рычит, да слюна из пасти на землю капает.Атмосфера в комнате накалилась. Мы со Славкой даже жевать перестали. Я так и видел перед собой страшную темную рощу, злобно рычащую собаку и двух оторопелых людей стоящих перед жуткими буграми...- Но самое страшное было потом, - продолжал дядя Гриша. - Вдруг на одном бугре земля зашевелилась, и большой пласт ее съехал вниз... И вот… готов поклясться... Поклясться готов, пацаны... - тут дядя Гриша положил дрожащую руку на кусок лепешки. – Из-под этого пласта, из черного провала на нас уставились два больших красных глаза! Они были как блюдца! Как вот это вот... Они отсвечивали в свете фонаря, как кошачьи, и смотрели на нас, не отрываясь! Первым развернулся пёс. Он завизжал и побежал в сторону аллеи. Нас тоже не пришлось уговаривать, бежали так, что дыхание сбилось, и печень разболелась. Давайте выпьем пацаны...Ещё дрожа (разволновался, видимо) дядя Гриша налил всем водки и хлопнул свою рюмаху не дожидаясь тоста.- Вот такая вот байда, хлопцы.- А дальше то что? Чьи глаза то пялились из-под земли? А с женщиной той что?- Не знаю, - хмуро сказал дядя Гриша и закурил. - Хренова тонна лет прошло с тех пор, а я до сих пор не знаю, кто или что там было. И куда та женщина девалась, тоже не знаю. С Алишем мы договорились молчать и никому не рассказывать. Не поверили бы. Я сам бы не поверил, расскажи мне кто такое.- Даааа... - протянул я.- Вот и вы, небось, мне не верите. Думаете: "Бухаешь дядька, небось, да и сочиняешь лабуду всякую".- Нет, что вы! Мы вам верим! - сказал Славик и наступил мне на ногу под столом. Хмуро глянув на нас, дядя Гриша достал деньги.- Не в службу, а в дружбу. Сбегаете ещё за одной, пацаны?Мы прогостили у дяди Гриши два дня. Утром от его хмурости не осталось и следа. Это был тот же дядя Гриша, который встречал нас вчера. Добрый и гостеприимный. Не могу сказать, что я тогда поверил ему безоговорочно. Возможно, он был прав. Были мыслишки насчёт "бухаешь" и "лабуду". Я был настроен довольно скептически. И в этом же настрое уехал со Славиком домой. Прошел год с небольшим. Я и думать забыл про дядю Гришу и его историю. Но история напомнила о себе. В тот год мой братец Илюшка закончил, наконец, институт и, после четырех лет мучений, поехал наконец-то забирать диплом. Вернувшись домой и приняв поздравления, он протянул мне свежий номер журнала "Даракчи".- На! Ты всякой чертовщиной интересуешься, там статейка - самое то! В журнале был напечатан тот самый рассказ, услышанный мной год назад под водку в свете жёлтого абажура, в комнате заваленной книгами и виниловыми пластинками. События были изложены почти так же, только начинался рассказ так: "Это случилось в 1973 году, в мае месяце. До этого случая, я, молодой начинающий инженер-конструктор, был убежден, что все в этом мире поддается научному объяснению, но тот день заставил меня пересмотреть свои взгляды. Начну с того, что тёплым майским вечером, когда сумерки уже почти превратились в ночную темень, я вышел погулять с собакой..." А заканчивался он словами: "Много воды утекло с тех пор, а я до сих пор не знаю, кто или что именно там было".Автор - Wizard.

Ключевые слова: Алкоголь аллея армия беспомощность

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