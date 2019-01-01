А они спали...

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:35

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:30 by

Мне тогда было всего лишь 6 лет. Было темно, уже была ночь. Я тоже спала, но меня разбудило что-то. Сердце колотилось, казалось, будто оно сейчас выпрыгнет. Вокруг было темно и было понятно почему: ночь. Оглядев комнату, я не могла ничего разглядеть. Казалось, что все как и должно быть. Было чувство, что в горле пересохло, и я направилась на кухню.Включив свет, попытавшись аккуратно налить воды, я уронила и разбила стакан. По полу была разлита вода. В тот момент я застыла, и за всю свою жизнь мне не было так страшно, как в ту ночь. Сердце выскакивало, а я не могла пошевелиться. Мурашки пробежали по моему телу, и я почувствовала прикосновение. Какой-то палец с очень жёсткой кожей прошёлся по моей спине. Краем глаза я посмотрела, но не видела там никого. Лишь темноту, которая была вокруг. Я не могла говорить, я не могла кричать, я не могла двигаться. Затем было пронзающее насквозь холодное дыхание рядом с моим ухом и шепот грубым голосом:- Хорошие дети должны спать ночью... - Оно продолжало трогать мою спину.На деле очень медленно, но максимальной скоростью шестилетней меня, я рванула в комнату мамы и заперла дверь. Слезы текли по щекам, а за дверью было слышно его громкое дыхание... Я скатилась по двери вниз и плакала, сердце колотилось и ту ночь я запомнила на всю жизнь... Я подошла к моей спящей матери и попыталась разбудить её. Я плакала, а мама спала, а рядом с ней спала наша кошка. Они обе спали.Из-за запертой двери послышалось словно кто-то царапает стекло когтями. Слёзы всё ещё текли, и надежда пропала. Я, маленькая девочка, сидела там и просто плакала, а они... Они спали.Замок сломался, и дверь медленно открылась. Чёрная фигура, еле заметная в темноте, зашла в комнату. Я не открывала взгляд, я неудержимо рыдала, словно сейчас умру. Он подошёл ко мне и сел рядом на колено, и снова это гадкое дыхание пронзило меня.- Ты не можешь убежать от того, что является частью тебя... - этот мерзкий шепот. Этот гадкий, отвратительный шепот! Он встал, и спустя мгновение дверь скрипнула. Я всё ещё плакала и смотрела в ту же точку выпученными глазами, пока мама спокойно спала в своей кровати...Автор - Погибшая студентка.

Ключевые слова: Шёпот дыхание мама Оно

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