Слава

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:19

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mrs.Owl Просмотров: 59 Комментарии: 0 +1 Вчера, 13:19 by

Это случилось два дня назад и, кажется, мне пора в психушку самым первым автобусом.Около двух месяцев назад мы с моей любимой девушкой начали снимать двушку в центре города. Все было хорошо до того момента, как случилось то, чему я не могу найти никаких объяснений.В четверг мы с любимой поздним вечером смотрели какой-то фильм. Сюжет был не особо интересным, и моя девушка решила пойти покурить в подъезд, ну и заодно позвонить своей подруге по какому-то вопросу.Лежу, значит, жду ее, фильм поставил на паузу. Неожиданно слышу, как открывается дверь, а дальше - ничего, тишина... Всё это показалось мне очень странным, поэтому я решил быстро сбегать и глянуть, чего она так тормозит и не заходит. Подбегаю, смотрю, а дверь закрыта!Показалось что ли?И тут слышу, как кто-то включил фильм. Но как моя девушка могла попасть в комнату, чтобы я ее не заметил?С фразой: "Без меня смотрим?" Я ворвался в комнату, но никого там не обнаружил.Прячется?Мои мысли завели меня в тупик. Внезапно раздался дикий плач из кухни. Когда я уже был у двери, то осознал, что плач-то детский...В квартире вдруг резко стихло: не было слышно ни плача, ни телевизора. Лампочки словно начали потихоньку гаснуть и, вскоре, квартиру поглотила кромешная тьма.По моей спине побежали мурашки, я осторожно начал открывать ужасно скрипучую дверь. То, что я увидел, до сих пор у меня всплывает перед глазами... Это была наша кухня, но только старая, еще до ремонта: деревянные полы, какой-то облезлый коврик, небрежно валяющийся на полу, ветхая кухонная мебель, которая вот-вот развалится от любого прикосновения к ней.Где-то в углу, возле старой хлебницы валялось несколько восковых свечей. От них моё внимание отвлекло легкое дуновение ветерка, морозного и неприятного, вперемешку с ним я и почувствовал тот самый отвратительный запах, который ощущаю и на данный момент. Это был запах гнили и прочей похожей ерунды.Лихорадочно озираясь по сторонам, я увидел пацана, лет пяти отроду, мертвого, свисающего с потолка... К чему была привязана веревка, я разобрать так и не смог.Мальчонка, медленно покачиваясь, висел, глядя в упор на меня, а я, пребывая в ужасе, уставился на него. Я никак не мог оторвать свой взгляд и впервые в жизни заплакал...Мёртвый ребёнок вдруг начал напевать песенку:"Тили-тили-бом,Закрой глаза скорее...Кто-то ходит за окномИ стучится в двери...Тили-тили-бом,Кричит ночная птица.Он уже пробрался в домК тем, кому не спится..."Затем трупик начал биться в судорогах, как будто мальчика только что повесили, и постепенно приближаться ко мне. Он был уже в сантиметрах десяти от моего лица, когда кто-то потянул меня за плечо. Я с криком обернулся и увидел свою любимую. Она укоризненно посмотрела в мои глаза и произнесла:- Эх, Славочка и тебя не одобрил.На следующее утро девушка уехала, заявив, что мы не подходим друг другу, а я остался наедине с собой. С собой и той невыносимой песенкой, которая с каждым часом все громче и громче раздается из кухни.Скоро он перейдет и в мою комнату... Слава ищет меня... Я пытался убежать, только каждый раз выходя из квартиры, я вхожу в свою прихожую...

Ключевые слова: Мертвец мертвый ребенок страх призрак авторская история

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