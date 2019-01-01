Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Слава

Это случилось два дня назад и, кажется, мне пора в психушку самым первым автобусом.

Около двух месяцев назад мы с моей любимой девушкой начали снимать двушку в центре города. Все было хорошо до того момента, как случилось то, чему я не могу найти никаких объяснений.

В четверг мы с любимой поздним вечером смотрели какой-то фильм. Сюжет был не особо интересным, и моя девушка решила пойти покурить в подъезд, ну и заодно позвонить своей подруге по какому-то вопросу.

Лежу, значит, жду ее, фильм поставил на паузу. Неожиданно слышу, как открывается дверь, а дальше - ничего, тишина... Всё это показалось мне очень странным, поэтому я решил быстро сбегать и глянуть, чего она так тормозит и не заходит. Подбегаю, смотрю, а дверь закрыта!

Показалось что ли?

И тут слышу, как кто-то включил фильм. Но как моя девушка могла попасть в комнату, чтобы я ее не заметил?

С фразой: "Без меня смотрим?" Я ворвался в комнату, но никого там не обнаружил.

Прячется?

Мои мысли завели меня в тупик. Внезапно раздался дикий плач из кухни. Когда я уже был у двери, то осознал, что плач-то детский...

В квартире вдруг резко стихло: не было слышно ни плача, ни телевизора. Лампочки словно начали потихоньку гаснуть и, вскоре, квартиру поглотила кромешная тьма.

По моей спине побежали мурашки, я осторожно начал открывать ужасно скрипучую дверь. То, что я увидел, до сих пор у меня всплывает перед глазами... Это была наша кухня, но только старая, еще до ремонта: деревянные полы, какой-то облезлый коврик, небрежно валяющийся на полу, ветхая кухонная мебель, которая вот-вот развалится от любого прикосновения к ней.

Где-то в углу, возле старой хлебницы валялось несколько восковых свечей. От них моё внимание отвлекло легкое дуновение ветерка, морозного и неприятного, вперемешку с ним я и почувствовал тот самый отвратительный запах, который ощущаю и на данный момент. Это был запах гнили и прочей похожей ерунды.

Лихорадочно озираясь по сторонам, я увидел пацана, лет пяти отроду, мертвого, свисающего с потолка... К чему была привязана веревка, я разобрать так и не смог.

Мальчонка, медленно покачиваясь, висел, глядя в упор на меня, а я, пребывая в ужасе, уставился на него. Я никак не мог оторвать свой взгляд и впервые в жизни заплакал...

Мёртвый ребёнок вдруг начал напевать песенку:

"Тили-тили-бом,
Закрой глаза скорее...
Кто-то ходит за окном
И стучится в двери...

Тили-тили-бом,
Кричит ночная птица.
Он уже пробрался в дом
К тем, кому не спится..."

Затем трупик начал биться в судорогах, как будто мальчика только что повесили, и постепенно приближаться ко мне. Он был уже в сантиметрах десяти от моего лица, когда кто-то потянул меня за плечо. Я с криком обернулся и увидел свою любимую. Она укоризненно посмотрела в мои глаза и произнесла:

- Эх, Славочка и тебя не одобрил.

На следующее утро девушка уехала, заявив, что мы не подходим друг другу, а я остался наедине с собой. С собой и той невыносимой песенкой, которая с каждым часом все громче и громче раздается из кухни.

Скоро он перейдет и в мою комнату... Слава ищет меня... Я пытался убежать, только каждый раз выходя из квартиры, я вхожу в свою прихожую...

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:19
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 13:19 by Mrs.OwlПросмотров: 59Комментарии: 0
+1

Ключевые слова: Мертвец мертвый ребенок страх призрак авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.