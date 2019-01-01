Обитатель: Дружба

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 06:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:56 by

Вечерело. Я выглянул в окно. Было уже темно, самое время отправляться в путь. Я собрал рюкзак, закинул туда несколько крупных кусков мяса и спустился во двор. Фонарей в нашем городке почти нет, поэтому все улицы покрывал непроглядный мрак. Я живу здесь давно, всё по памяти знаю, поэтому фонарь мне не понадобился.Очень быстро я добрался до вокзала, перешёл виадук и попал в лес. Глаза уже привыкли к темноте, и свет, от появившихся на небе звёзд, ярко освещал мой путь. Разглядывая красоту ночного леса, я тихо дошёл до места. Вход в бункер зиял чернотой. Я подошёл и легонько постучал кулаком об косяк. Металлический звон эхом ушёл вглубь подземелья. В ответ раздалось довольное урчание и приближающийся шелест.Я отшагнул в сторону, из прохода показалась знакомая вытянутая морда, а за ней и пернатое тело. Зверь взглянул на меня и принюхался. Он явно ощутил запах мяса. Я вынул самый большой кусок из сумки и протянул ему. Существо приняло дар и с аппетитом съело его. Вслед отправилось остальное мясо. После трапезы существо снова издало довольное урчание. Зверь слегка двинулся вперёд и обхватил меня пернатыми лапами. Я погладил его по голове.Наши встречи были не так уж редки, поэтому я давно не удивлялся такому дружелюбию со стороны обитателя бункера.Монстр отпустил меня и направился куда-то. Я пошёл за ним. Мы вышли на какую-то полузаросшую тропинку и пошли по ней. Небо становилось всё ярче. Оно расцвело созвездиями и туманностями. Это было великолепное зрелище, я бы мог вечно наслаждаться им.Вдруг из леса раздался рык. Несколько крупных волков выскочило на тропу впереди. Тут же морда моего спутника приняла злобное выражение, он приподнял когтистые лапы, готовясь атаковать. Я вынул из кармана большой охотничий нож и также приготовился к бою. Самый крупный волк шагнул вперёд, хищно скалясь. Мой друг издал короткое рычание и также двинулся навстречу врагам. Вожак стаи не испугался и уже собрался броситься в атаку, но существо опередило его, сшибив с ног. Раздался короткий визг и звук разрываемой плоти. Вся стая бросилась наутёк, а монстр склонился над трупом вожака, что-то делая. Вдруг он поднялся и подошёл ко мне. В его лапе был череп вожака, почти идеально очищенный. Его нужно было лишь помыть и немного обработать. Я принял кровавый подарок, и мы продолжили путь.Постепенно мы вернулись к бункеру. Существо вышло на центр поляны перед входом и село на землю. Я сел рядом и отложил рюкзак в сторону. Ночное небо над нами разошлось в ярких космических красках. С невероятным интересом мой друг изучал небосвод. «Быть может, где-то там его дом». Пронеслось в моей голове. Он, словно прочитав мои мысли, помотал головой.Всю оставшуюся ночь мы просидели в поле, рассматривая звёзды. Порой наши взгляды сталкивались и мы будто обменивались мыслями, вели диалог без слов.Когда над горизонтом забрезжил рассвет, я встал, собрался и ушёл. Монстр также возвратился в своё убежище. Он не провожал меня взглядом, не жалел о расставании, так как знал – я вернусь ещё не раз.

Ключевые слова: Существо волк звезды авторская история

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