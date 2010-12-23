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Сны

Случай в армии

Шла осень 2015 года. Конец октября. Армия.

Меня как контрактника российской армии отправили на дальние полигоны осмотреть здания учебных точек. В каком состоянии они находятся, нужен ли ремонт, фотоотчет. Обещали подкинуть на Урале, военной грузовой машине, но в силу событий ее не нашли. Я взял друга, сержанта со своей роты, чтобы не скучно идти было, а путь далекий, и мы отправились в путь, взяли воды, сухпаек и водку.

Приблизительно дорогу я знал, поэтому сильно не переживал. Шли мы долго, прошли стрельбища уже, старый мишенный двор. Вот позади и ближайшие полигоны со своими учебными точками. Идем мы все, идем, и тут я понимаю, что дорогу я точно не помню. Обшарили развилки почти все. Устали. Знатно стемнело, фонарей нет на полигоне, пора прекращать путь, ночевать в поле. Я достал фонарь из сержантской сумки и, пройдя полкилометра, увидели строение, заброшенное, с краской облупившейся, но стекла целы, закрытое на железную дверь. Недолго думая, мой товарищ аккуратно вскрыл окно, через которое мы и залезли. Принесли веток, разожгли костер, болтаем о службе, едим сухпаек, пьем водку. Сидели, костер начал потухать, а так как я изрядно выпил, за дровами пошел друг. Пригубив еще стакан водки, я уснул на лавочке, стоявшей там.

И вдруг слышу сквозь сон крик, про себя думаю: "Мало ли, померещилось", продолжил спать. Кричал явно человек вдалеке, очень сильно, но сон опять окутал меня.

Утром я проснулся, а товарища нет. И тут я начал вспоминать, что он уходил за дровами, и крик в лесу вспомнился. Мигом выскочил и, смотря на следы, которые уходили в лесок, отпечатанные на размокшей грязи, помчался туда.

Боже, какое зрелище престало перед моими глазами: на опушке леса лежало обгрызанное тело друга.

Я быстрым шагом направился в сторону полка, о дальних полигонах решил доложить, что не нашел.

Вернувшись в часть, я никогда и никому не рассказывал об этом. Товарища потом долго искали, но не нашли, никто не знал, что он был со мной. Так его труп остался там. Я поклялся никому не рассказывать об этом до окончания контракта.

Теперь я часто вижу во сне Кирю, он стоит с разорванным лицом, телом, смотрит одним глазом на меня и говорит: "Толян, мне холодно".

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26
Причина: Изменила раздел, т.к. толика мистики только в конце, во сне.
Сегодня, 09:26 by ПокойникПросмотров: 173Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Сон армия ужас страх труп авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 09:42
0
Онлайн
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Публикаций: 33
Комментариев: 1 356
А чего в снах то? Вполне жизненная и интересная история. Я люблю такие.Ванпиры обгрызли мальчонку. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
    
#2 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 10:40
+1
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Репутация: (180|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 132
Действительно не понятно, почему история находится в разделе снов.
Рассказ жуткий. Видать, сама совесть является вам с тех пор в образе друга.
Зарегистрирован: 4.08.2015
#3 написал: alex.kuzmenko2017
Сегодня, 10:50
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (851|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 709
Чёт до сих пор раздолбайство в армии: сержант куда-то ушёл, ни кому не доложив, двух "потеряшек" никто не хватился, мобильников у ГГ тоже по ходу не было... И видимо, военная прокуратура плохо работает, раз так и не вышла на "героя" водки откушавшего и спящего..
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Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:38
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Публикаций: 0
Комментариев: 680
"Я поклялся никому не рассказывать об этом до окончания контракта."

Самому себе поклялся? так торжественно будто чью то тайну сохранил. На деле то просто смалодушничал. Бродячие собаки загрызли скорее всего, такое чувство дурацкое после истории, гадское. Отнесусь как к сочинению
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
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