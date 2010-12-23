Случай в армии

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26

Причина: Изменила раздел, т.к. толика мистики только в конце, во сне.

Покойник Просмотров: 173 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 09:26 by

Шла осень 2015 года. Конец октября. Армия.Меня как контрактника российской армии отправили на дальние полигоны осмотреть здания учебных точек. В каком состоянии они находятся, нужен ли ремонт, фотоотчет. Обещали подкинуть на Урале, военной грузовой машине, но в силу событий ее не нашли. Я взял друга, сержанта со своей роты, чтобы не скучно идти было, а путь далекий, и мы отправились в путь, взяли воды, сухпаек и водку.Приблизительно дорогу я знал, поэтому сильно не переживал. Шли мы долго, прошли стрельбища уже, старый мишенный двор. Вот позади и ближайшие полигоны со своими учебными точками. Идем мы все, идем, и тут я понимаю, что дорогу я точно не помню. Обшарили развилки почти все. Устали. Знатно стемнело, фонарей нет на полигоне, пора прекращать путь, ночевать в поле. Я достал фонарь из сержантской сумки и, пройдя полкилометра, увидели строение, заброшенное, с краской облупившейся, но стекла целы, закрытое на железную дверь. Недолго думая, мой товарищ аккуратно вскрыл окно, через которое мы и залезли. Принесли веток, разожгли костер, болтаем о службе, едим сухпаек, пьем водку. Сидели, костер начал потухать, а так как я изрядно выпил, за дровами пошел друг. Пригубив еще стакан водки, я уснул на лавочке, стоявшей там.И вдруг слышу сквозь сон крик, про себя думаю: "Мало ли, померещилось", продолжил спать. Кричал явно человек вдалеке, очень сильно, но сон опять окутал меня.Утром я проснулся, а товарища нет. И тут я начал вспоминать, что он уходил за дровами, и крик в лесу вспомнился. Мигом выскочил и, смотря на следы, которые уходили в лесок, отпечатанные на размокшей грязи, помчался туда.Боже, какое зрелище престало перед моими глазами: на опушке леса лежало обгрызанное тело друга.Я быстрым шагом направился в сторону полка, о дальних полигонах решил доложить, что не нашел.Вернувшись в часть, я никогда и никому не рассказывал об этом. Товарища потом долго искали, но не нашли, никто не знал, что он был со мной. Так его труп остался там. Я поклялся никому не рассказывать об этом до окончания контракта.Теперь я часто вижу во сне Кирю, он стоит с разорванным лицом, телом, смотрит одним глазом на меня и говорит: "Толян, мне холодно".

Ключевые слова: Сон армия ужас страх труп авторская история

Другие, подобные истории: