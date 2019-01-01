Обитатель

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:05

Причина: Стилистика автора сохранена.

mad_billy Просмотров: 42 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:05 by

Я брёл по лесу, размышляя о своей цели, коей являлся небольшой бункер за городом. О нём я услышал от друзей, когда мы последний раз сидели у костра. Один из них заметил, что это место давно заброшенно и уже лет пятьдесят его никто не посещал. Это и побудило меня собрать вещи, и двинутся в путь.И вот - момент истины. Тяжёлая дверь прямо передо мной, солнце ярко освещает ржавый металл. Достав из рюкзака лом, я подскочил к двери и просунул его в тонкую щель у косяка. Не понадобилось даже приложить усилие – чуть двинувшись, дверь щёлкнула и отвисла в сторону. Из проема пахнуло сыростью и замогильным холодом.Натянув респиратор и включив мощный фонарь, я ступил внутрь. Луч света эффективно прорезал тьму. Я медленно продвигался внутрь, прислушиваясь к каждому шороху.Первая комната была пуста. Лишь большой выцветший плакат висел на стене. Учёный на нём с воодушевлённым взглядом восславлял науку и технику. В углу лежала какая-то куча. Я поворошил её – это оказались гнилые куски досок. Один из них раскрошился прямо у меня в руках.Вдруг откуда-то раздался громкий шорох. Я выхватил нож и оглянулся на звук – он исходил из прохода в следующую комнату. Я подкрался и заглянул внутрь. Увиденное заставило меня вздрогнуть. Прямо посреди комнаты лежал скелет большой собаки или даже волка. Многие кости были раздроблены и разбросаны в стороны, что говорило о неестественной смерти. Снова раздался шорох, он был совсем близко. Без раздумий я развернулся и рванулся к выходу.Моя попытка побега была прервана – что-то захлопнуло дверь снаружи. Я с грохотом упал, врезавшись в железную махину. Фонарик выпал из рук и выключился. Из темноты зазвучал приближающийся шелест. Я вскочил и несколько раз шибанул дверь, надеясь, что она откроется. Ничего не получилось. Нечто было уже совсем близко. Одним движением я развернулся и попытался вонзить нож во врага. Мою руку остановила огромная трёхпалая лапа. Существо осторожно отвело оружие в сторону, словно боясь навредить мне. Не отпуская вооружённую руку, другой лапой существо притронулось к моему лицу. На ощупь лапа существа была покрыта чем-то вроде перьев. Монстр легко оттолкнул меня в сторону и с силой ударил в дверь. Она со скрипом открылась.В дневном свете я смог рассмотреть обитателя подземелья. Это было массивное сгорбленное существо. Всё его тело действительно покрывали грязно-белые перья. Вместо головы был вытянутый череп, обтянутый тонкой кожей. В глазницах поблёскивали чёрные глазки. Руки были намного длиннее ног и волочились по полу. На концах длинных пальцев виднелись чёрные массивные когти.Зверь отступил от выхода. Помявшись, я вышел. Существо проводило меня грустным взглядом и само скрылось в глубине бункера, как только я вышел за порог. Я вернулся домой и весь вечер просидел на кухне, думая о произошедшем.

Ключевые слова: Бункер существо дверь авторская история

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